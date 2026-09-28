3 vị trí trong phòng trọ nhất định phải nhìn kỹ trước khi đặt cọc

Trước khi chuyển vào một căn phòng trọ, đừng chỉ nhìn diện tích và nội thất mà hãy kiểm tra kỹ những vị trí dễ phát sinh vấn đề sau này.

Với sinh viên lần đầu thuê trọ, việc xem phòng thường diễn ra khá nhanh. Một căn phòng sạch sẽ, có sẵn giường tủ, điều hòa và mức giá vừa túi tiền rất dễ tạo cảm giác “ổn rồi”, nhưng những vấn đề thực sự ảnh hưởng đến việc sinh hoạt lại thường nằm ở các góc ít được chú ý. Trước khi đặt cọc, có 3 vị trí người thuê nên kiểm tra kỹ thay vì chỉ nhìn qua một lượt.

1. Trần nhà và các góc tường

Trần nhà, đặc biệt là những góc gần cửa sổ, nhà vệ sinh hoặc khu vực tiếp giáp với phòng bên cạnh, có thể cho thấy tình trạng ẩm và thấm nước của căn phòng. Hãy để ý những mảng tường đổi màu, vết loang, sơn phồng rộp, bong tróc hoặc những đốm đen nhỏ. Đây là những dấu hiệu có thể cho thấy căn phòng từng hoặc đang gặp vấn đề về độ ẩm.

Ảnh minh hoạ

Với sinh viên dành nhiều thời gian học tập và nghỉ ngơi trong phòng, tình trạng ẩm kéo dài không chỉ khiến quần áo, sách vở và đồ đạc dễ bị ảnh hưởng mà còn tạo cảm giác bí bách. Nếu thấy một khu vực vừa được sơn lại bất thường, người thuê cũng nên hỏi rõ lý do thay vì chỉ mặc định đó là phòng mới được sửa sang.

2. Ổ cắm, dây điện và khu vực gần thiết bị điện

Ổ cắm thường nằm ở những vị trí khá thấp hoặc khuất sau giường, bàn, tủ nên rất dễ bị bỏ qua khi xem phòng. Tuy nhiên, đây lại là nơi cần kiểm tra kỹ, nhất là với sinh viên thường xuyên sử dụng laptop, điện thoại, nồi cơm điện, máy sấy tóc, điều hòa hoặc các thiết bị điện khác.

Có thể quan sát xem ổ cắm có bị nứt, cháy xém, lỏng hoặc có dấu hiệu xuống cấp hay không. Nếu được phép, người thuê cũng nên thử các ổ cắm và hỏi chủ nhà về hệ thống điện, aptomat cũng như cách tính tiền điện. Một căn phòng giá thuê rẻ nhưng hệ thống điện không ổn định sẽ gây ra nhiều bất tiện trong quá trình ở.

Ảnh minh hoạ

3. Nhà vệ sinh và khu vực thoát nước

Nhà vệ sinh là một trong những nơi nên kiểm tra trực tiếp thay vì chỉ đứng ngoài nhìn. Hãy thử mở vòi nước, xả bồn cầu và quan sát tốc độ thoát nước ở sàn, đồng thời để ý mùi ẩm hoặc mùi cống bất thường.

Những vấn đề như thoát nước chậm, vòi nước rò rỉ hay nhà vệ sinh có mùi có thể không quá rõ khi căn phòng vừa được dọn dẹp trước lúc khách đến xem. Nhưng khi sinh hoạt mỗi ngày, đây lại là những bất tiện rất khó bỏ qua. Nếu phòng có bình nóng lạnh, người thuê cũng nên hỏi cách vận hành và tình trạng thiết bị thay vì chỉ kiểm tra xem máy có hiện diện hay không.

Với sinh viên, đặt cọc phòng trọ đồng nghĩa với việc cam kết một khoản tiền trước khi thực sự trải nghiệm cuộc sống ở đó. Vì vậy, ngoài giá thuê và nội thất, hãy dành thêm vài phút kiểm tra những vị trí dễ phát sinh vấn đề. Một lần xem phòng kỹ có thể giúp tránh được nhiều khoản chi phí và bất tiện sau khi chuyển vào.