Một tin nhắn gửi ban đại diện phụ huynh nhận "bão" like: Lâu lắm mới có người nói lên tiếng lòng đúng nghĩa

Câu chuyện không mới, nhưng đặt ra một vấn đề đáng suy nghĩ về cách phụ huynh đồng hành với những hoạt động chung của lớp.

Làm thành viên Ban đại diện cha mẹ học sinh (BPH) chưa bao giờ là một công việc nhẹ nhàng. Phía sau mỗi hoạt động của lớp, từ một buổi Trung thu, liên hoan, sinh nhật đến những chương trình trải nghiệm cho học sinh, thường là thời gian, công sức và sự chủ động của một nhóm phụ huynh. Thế nhưng, điều khiến những người đứng ra lo việc chung đôi khi không phải là khối lượng công việc, mà là cảm giác mình đang “độc thoại” trong chính nhóm lớp.

Mới đây, câu chuyện về sự im lặng của phụ huynh sau khi BPH hoàn tất tổ chức Trung thu cho học sinh được chia sẻ trên mạng xã hội, thu hút nhiều ý kiến bàn luận. Câu chuyện không mới, nhưng đặt ra một vấn đề đáng suy nghĩ về cách phụ huynh đồng hành với những hoạt động chung của lớp.

Điều người này mong muốn không phải một sự ghi nhận quá lớn lao, mà là sự đồng hành và phản hồi từ các gia đình.

Khi lời cảm ơn cũng trở thành điều “xa xỉ”

Theo nội dung được chia sẻ, sau khi BPH chuẩn bị chương trình Trung thu, hình ảnh các con vui chơi được gửi lên nhóm lớp. Tuy nhiên, thay vì những lời phản hồi hoặc đơn giản là một câu cảm ơn, nhóm chat gần như im lặng.

Một phụ huynh sau đó đã lên tiếng. Người này cho rằng trong suốt hai năm, BPH của lớp khá năng động, gần như hoạt động nào cũng được tổ chức chu đáo, từ chương trình đến quà tặng cho học sinh. Các con có thêm nhiều dịp vui chơi, trải nghiệm và lưu giữ kỷ niệm cùng bạn bè. Tuy nhiên, theo phụ huynh này, sự nhiệt tình của BPH đôi khi lại vô tình khiến những gia đình khác hình thành tâm lý dựa vào một vài người.

“Rất nhiều thông báo, lời kêu gọi hay những việc BPH đứng ra lo cho lớp được gửi lên, nhưng nhiều khi đến một câu ‘cảm ơn’ cũng rất ít người phản hồi”, phụ huynh viết.

Điều người này mong muốn không phải một sự ghi nhận quá lớn lao, mà là sự đồng hành và phản hồi từ các gia đình. Bởi việc chung của lớp, suy cho cùng, không nên trở thành trách nhiệm của riêng một vài người.

Quan điểm này nhận được sự đồng cảm từ nhiều người từng tham gia BPH. Một số chia sẻ rằng nhóm phụ huynh đôi khi rất sôi nổi khi có vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền lợi của con mình, nhưng lại khá yên ắng khi cần góp sức cho một hoạt động chung.

Có người kể việc nhiều tháng liền phải tự lên kế hoạch, chuẩn bị đồ đạc, chụp ảnh, chỉnh sửa hình ảnh rồi gửi vào nhóm. Những bài đăng ấy đôi khi chỉ nhận lại vài lượt tương tác, thậm chí không có phản hồi. Dù vậy, họ vẫn tiếp tục làm vì muốn các con có một hoạt động vui vẻ.

Một phụ huynh khác chia sẻ sau hai năm tham gia BPH, người này từng nhiều lần kêu gọi mọi người cùng hỗ trợ nhưng không nhận được phản hồi. Đến khi công việc hoàn tất, hình ảnh gửi lên nhóm cũng ít người tương tác. Cảm giác “việc gì cũng mặc định là việc của BPH” khiến người này dần không còn muốn tham gia.

Đừng để sự nhiệt tình trở thành nghĩa vụ

Trong bất kỳ tập thể nào, nếu chỉ một nhóm nhỏ liên tục cho đi còn phần đông chỉ tiếp nhận, sự mất cân bằng sớm muộn cũng xuất hiện.

Với BPH, điều này càng dễ tạo cảm giác chạnh lòng bởi phần lớn những người tham gia đều đang có công việc, gia đình và những trách nhiệm riêng. Họ dành thêm thời gian cho hoạt động chung không phải vì đó là một công việc được trả công, mà bởi mong muốn các con có thêm những trải nghiệm vui vẻ cùng nhau.

Vì thế, điều cần thay đổi có lẽ không phải là yêu cầu tất cả phụ huynh phải tham gia mọi hoạt động. Mỗi gia đình có hoàn cảnh và khả năng sắp xếp khác nhau. Quan trọng hơn là hình thành một cách ứng xử công bằng: việc chung cần có sự chia sẻ, còn người bỏ công sức cần được tôn trọng.

Một lớp học sẽ khó có thể duy trì nhiều hoạt động nếu tất cả đều chờ một vài người đứng ra gánh vác. Ngược lại, khi mỗi gia đình chủ động góp một phần nhỏ, công việc sẽ nhẹ hơn và những người trong BPH cũng không cảm thấy mình đang “đơn thương độc mã”.

Một lời cảm ơn thực ra không làm mất đi điều gì. Một lượt phản hồi cũng không phải thủ tục bắt buộc. Nhưng trong một tập thể, những điều nhỏ ấy tạo nên cảm giác được ghi nhận.

Và có lẽ đây cũng là một bài học mà người lớn có thể truyền cho trẻ: khi nhận được sự giúp đỡ, hãy biết nói lời cảm ơn; khi là một phần của tập thể, hãy biết chia sẻ trách nhiệm. Bởi phía sau mỗi hoạt động mà các con hào hứng tham gia, đôi khi là rất nhiều giờ âm thầm chuẩn bị của những người không xuất hiện trong những bức ảnh cuối cùng.