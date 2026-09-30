Nữ sinh đại học có bằng phi công trước cả bằng lái ô tô, tự lái máy bay 8 tiếng đến trường

Khi bạn bè còn tính giờ đi tàu, lái xe hay đặt vé máy bay để trở lại trường, nữ sinh này lại tự mình lái máy bay suốt 8 tiếng.

Với nhiều sinh viên, việc di chuyển từ nhà đến trường thường chỉ xoay quanh xe buýt, tàu điện hay ô tô. Nhưng với Calli Colvin, hành trình trở lại giảng đường vào đầu mỗi học kỳ lại đặc biệt hơn nhiều khi cô tự mình lái máy bay suốt khoảng 8 tiếng, từ Texas đến Boston, Mỹ.

Calli Colvin là sinh viên khóa 2026 của Đại học Northeastern, Mỹ, theo học lĩnh vực khoa học máy tính và sản xuất phim. Theo Northeastern Global News, ngay khi bắt đầu mỗi học kỳ, nữ sinh này lại thực hiện chuyến bay kéo dài khoảng 8 tiếng từ Texas tới Boston để đi học. Đây không phải chuyến bay thương mại với tư cách hành khách, bởi chính Colvin là người điều khiển máy bay.

Điều khiến câu chuyện của Colvin càng khác thường là cô đã có giấy phép phi công trước cả khi có bằng lái ô tô. Tính đến thời điểm Northeastern đăng bài viết vào tháng 2/2025, Colvin mới chỉ có bằng lái ô tô được khoảng một năm, trong khi cô đã có giấy phép phi công tư nhân và giấy phép lái máy bay đa động cơ. Cô cũng đang tiếp tục học để lấy bằng phi công thương mại, cho phép thực hiện các chuyến bay có trả phí.

Colvin bắt đầu học lái máy bay từ năm 17 tuổi. Theo cô, việc điều khiển một chiếc máy bay thậm chí khiến cô cảm thấy thoải mái hơn nhiều so với việc lái ô tô.

“Tôi thích lái máy bay”, Colvin chia sẻ, đồng thời thừa nhận rằng lái xe trên đường bộ lại khiến cô cảm thấy sợ hãi.

Calli Colvin (trái) đã lấy bằng lái máy bay trước khi lấy bằng lái xe ô tô (Ảnh: Northeastern Global News)

Niềm yêu thích bầu trời của Colvin thực tế đã xuất hiện từ rất lâu trước khi cô trở thành sinh viên đại học. Khi còn nhỏ, cô thường tới sân bay chỉ để quan sát những chiếc máy bay cất cánh. Colvin từng kể rằng khi 5 tuổi, cô thường ước khi nhìn thấy những “ngôi sao băng” trên trời. Đến khoảng 7 tuổi, cô mới nhận ra những ánh sáng mình nhìn thấy thực chất là máy bay.

Lần đầu tiên được trực tiếp điều khiển máy bay cũng trở thành một kỷ niệm đặc biệt với Colvin. Trong một chuyến bay xuất phát từ Houston, người hướng dẫn đã bất ngờ giao quyền điều khiển cho cô giữa chuyến bay. Khi đó, cô đang ở độ cao khoảng 2.000 feet, tương đương hơn 600 m, và có thể nhìn thấy những chiếc ô tô nhỏ phía dưới. Với Colvin, khoảnh khắc ấy khiến cô nhận ra mình thực sự muốn gắn bó với việc bay.

Thế nhưng, chuyện “đi học bằng máy bay” mới chỉ là một phần trong hành trình khá đặc biệt của nữ sinh này. Tại Northeastern, Colvin không đi theo một ngành học truyền thống có sẵn mà tự xây dựng chương trình kết hợp giữa khoa học máy tính và sản xuất phim. Hai lĩnh vực tưởng như khá xa nhau lại được cô kết nối với mục tiêu theo đuổi sự nghiệp trong ngành điện ảnh.

Colvin bắt đầu học lái máy bay từ năm 17 tuổi (Ảnh: Northeastern Global News)

Theo Colvin, công nghệ và điện ảnh ngày càng có nhiều điểm giao nhau, đặc biệt khi trí tuệ nhân tạo đang được sử dụng ngày càng nhiều trong quá trình sản xuất phim. Việc hiểu về công nghệ, theo cô, có thể trở thành một lợi thế khi làm đạo diễn hoặc hoạt động trong ngành công nghiệp điện ảnh.

Ngoài giờ học, Colvin còn từng làm việc tại Los Angeles trong một chương trình co-op liên quan đến sản xuất phim cho Ralph, một công ty marketing điện ảnh từng hợp tác với những thương hiệu lớn như Apple và Disney. Cô cũng nuôi mục tiêu một ngày nào đó sẽ trở thành đạo diễn phim điện ảnh.

Không dừng lại ở việc tự mình bay đến trường, Colvin còn muốn kéo thêm những sinh viên khác cùng trải nghiệm niềm yêu thích này. Cô đã bắt tay xây dựng một câu lạc bộ hàng không tại Northeastern, hướng tới việc hỗ trợ sinh viên tìm hiểu quy trình lấy bằng phi công và tạo cơ hội cho các chuyến bay nhóm tại những sân bay địa phương.

Northeastern cho biết việc sinh viên di chuyển giữa các cơ sở của trường trên khắp thế giới vốn không quá hiếm, bởi trường có mạng lưới 13 cơ sở quốc tế. Tuy nhiên, trường cũng nhận định việc sinh viên tự lái máy bay để di chuyển giữa nhà và trường là điều khá hiếm gặp.

Theo Northeastern Global News