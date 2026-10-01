Người đầu tiên dẫn Rung Chuông Vàng: Nhận cát-xê từ năm 3 tuổi, từng đỗ thủ khoa Báo chí, năm 2 ĐH đã lên sóng VTV

Trước khi trở thành gương mặt quen thuộc trên sóng VTV, cô từng là nữ MC đầu tiên của Rung Chuông Vàng.

Rung Chuông Vàng là sân chơi kiến thức gắn liền với ký ức của nhiều thế hệ sinh viên đại học. Chương trình do Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện, mua bản quyền từ Hàn Quốc với format gốc có tên Thử thách! Kim Khánh (Golden Bell Challenge), lên sóng tại Việt Nam từ năm 2006 và duy trì trong khoảng 5 năm trước khi dừng phát sóng vào năm 2011. Với cách chơi mới lạ, hàng trăm sinh viên cùng tham gia và những câu hỏi trải rộng từ kiến thức học thuật đến đời sống, chương trình nhanh chóng tạo được dấu ấn riêng trên sóng truyền hình.

Theo đó, gương mặt gắn với những mùa đầu tiên của Rung Chuông Vàng là MC Diệp Chi. Nữ MC đảm nhận vai trò dẫn chương trình từ những số phát sóng đầu tiên, khi vẫn còn khá trẻ và đang là một cộng tác viên của VTV3. Bên cạnh MC Diệp Chi, đạo diễn Lại Bắc Hải Đăng cũng từng tham gia dẫn chương trình trong giai đoạn đầu. Tuy nhiên, Diệp Chi là nữ MC gắn bó lâu nhất với sân chơi này và cũng là người để lại dấu ấn rõ nét với phong cách dẫn trẻ trung, gần gũi, phù hợp với đối tượng sinh viên.

Diệp Chi là MC đầu tiên của chương trình Rung Chuông Vàng (Ảnh: VTV)

Thời điểm ấy, MC Diệp Chi chưa phải cái tên quá quen thuộc với khán giả truyền hình. Rung Chuông Vàng đã trở thành một trong những chương trình đầu tiên giúp cô có cơ hội xuất hiện thường xuyên trên màn ảnh. Với nụ cười sáng, giọng nói truyền cảm và cách tương tác tự nhiên với thí sinh, cô nhanh chóng tạo được thiện cảm với khán giả. Nhưng câu chuyện bén duyên với truyền hình của MC Diệp Chi thực tế bắt đầu từ rất lâu trước khi cô đứng trên sân khấu Rung Chuông Vàng.

MC Diệp Chi sinh năm 1986 tại Nghệ An trong một gia đình có hai chị em gái. Cha cô là Đại tá, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Xuân Thiêm. Từ nhỏ, MC Diệp Chi đã bộc lộ năng khiếu học tập và nghệ thuật. Cô từng đoạt giải Ba môn Văn cấp tỉnh khi học lớp 9, giải Khuyến khích môn Văn cấp tỉnh năm lớp 12 và giành giải Nhất chương trình Nữ sinh tương lai khu vực miền Trung.

BTV Diệp Chi và bố - đại tá Nguyễn Xuân Thiêm (Ảnh: FBNV) BTV Diệp Chi và bố - đại tá Nguyễn Xuân Thiêm (Ảnh: FBNV)

Không chỉ học tốt, cô còn sớm xuất hiện trước máy quay. Khi mới khoảng 3-4 tuổi, MC Diệp Chi đã tham gia các hoạt động biểu diễn dành cho thiếu nhi tại Đài Truyền hình Nghệ An. Vì có lịch biểu diễn khá đều đặn, cô bắt đầu nhận những khoản cát-xê đầu tiên từ khi còn rất nhỏ. Sau khi tốt nghiệp trường THPT Huỳnh Thúc Kháng (Nghệ An), cô tiếp tục gây chú ý bởi thành tích học tập khi đỗ thủ khoa khối D Học viện Báo chí và Tuyên truyền với 26,5 điểm. Năm 18 tuổi, nữ MC rời Nghệ An ra Hà Nội học đại học và bắt đầu chủ động tìm kiếm cơ hội làm thêm.

Cô từng viết báo, cộng tác với các tòa soạn và từng bước tiếp cận môi trường truyền thông chuyên nghiệp. Đến năm 20 tuổi, Diệp Chi trở thành cộng tác viên của VTV. Đây cũng là giai đoạn cô bắt đầu có cơ hội xuất hiện trên truyền hình với vai trò MC. Từ một sinh viên báo chí, Diệp Chi dần trở thành gương mặt quen thuộc với khán giả trẻ. Rung Chuông Vàng là dấu mốc quan trọng nhất trong giai đoạn đầu sự nghiệp, đưa cô đến gần hơn với hàng triệu khán giả truyền hình.

BTV Diệp Chi là gương mặt quen thuộc với khán giả (Ảnh: FBNV)

Sau Rung Chuông Vàng, Diệp Chi tiếp tục thử sức ở nhiều chương trình khác nhau. Cô từng dẫn Đường Lên Đỉnh Olympia, một sân chơi kiến thức dành cho học sinh THPT vốn cũng yêu cầu người dẫn phải có khả năng xử lý tình huống nhanh, tương tác tự nhiên và truyền năng lượng cho thí sinh.

Tuy nhiên, dấu ấn đặc biệt của Diệp Chi trong những năm sau đó lại đến từ vai trò phía sau máy quay. Cô được khán giả biết đến rộng rãi khi đảm nhận công việc đạo diễn chương trình Điều Ước Thứ 7. Những câu chuyện đời thường, nhân vật có hoàn cảnh đặc biệt và cách kể giàu cảm xúc giúp chương trình tạo được dấu ấn riêng.

Sau Rung Chuông Vàng, Diệp Chi tiếp tục thử sức ở nhiều chương trình khác nhau (Ảnh: FBNV)

Từ vị trí MC, Diệp Chi dần chuyển sang công việc biên tập, đạo diễn và sản xuất chương trình. Nếu trước đây khán giả quen nhìn thấy cô đứng trên sân khấu, thì về sau, cô dành nhiều thời gian hơn cho công việc phía sau ống kính, xây dựng nội dung và tổ chức sản xuất. Trong suốt quá trình làm việc tại VTV, Diệp Chi có cơ hội tham gia nhiều chương trình và dự án truyền hình khác nhau. Từ nữ MC trẻ của Rung Chuông Vàng, cô dần trở thành một BTV, đạo diễn có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất chương trình.

Đến nay, Diệp Chi không còn xuất hiện thường xuyên với vai trò MC như trước. Thay vào đó, cô tập trung nhiều hơn cho công việc biên tập, đạo diễn và sản xuất các chương trình truyền hình. Dù không còn xuất hiện liên tục trên sóng, cô vẫn là một trong những gương mặt được nhiều khán giả nhớ đến khi nhắc về thế hệ MC, BTV trưởng thành từ những chương trình dành cho giới trẻ.

Đến nay, Diệp Chi không còn xuất hiện thường xuyên với vai trò MC như trước mà tập trung nhiều hơn cho công việc biên tập, đạo diễn và sản xuất các chương trình truyền hình (Ảnh: FBNV)

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