Một ngành nghề mới liên quan đến robot vừa được Bộ GD&ĐT đưa vào danh mục đào tạo: Học gì, làm việc ở đâu?

Bộ GD&ĐT mới đây đã bổ sung cái tên này vào danh mục đào tạo giáo dục nghề nghiệp.

Nếu hình dung một nhà máy hiện đại, hình ảnh những cánh tay robot liên tục gắp, hàn, lắp ráp hay di chuyển sản phẩm có lẽ không còn xa lạ. Nhưng để một robot có thể thực hiện chính xác từng thao tác, phía sau nó không chỉ là một cỗ máy được lập trình sẵn mà còn là cả hệ thống cơ khí, điện, điện tử, cảm biến, điều khiển và phần mềm. Đây cũng chính là “sân chơi” của những người làm kỹ thuật robot công nghiệp.

Đáng chú ý, mới đây, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư 77/2026/TT-BGDĐT về Danh mục ngành, nghề đào tạo trong giáo dục nghề nghiệp. Trong danh mục mới, Kỹ thuật robot công nghiệp mang mã 520279, thuộc nhóm Kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông. Nghề này được xác định có thể đào tạo ở cả ba trình độ gồm giáo dục trung học nghề, trung cấp và cao đẳng. Thông tư được ban hành ngày 25/9/2026 và có hiệu lực từ ngày 1/12/2026.

Trong danh mục mới Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành, Kỹ thuật robot công nghiệp mang mã 520279, thuộc nhóm Kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông (Ảnh minh họa)

Điều đáng chú ý là Kỹ thuật robot công nghiệp không đồng nghĩa với ngành Kỹ thuật Robot ở bậc đại học. Trong cùng danh mục, Bộ cũng có một tên khác là Công nghệ robot công nghiệp, mã 510319, thuộc nhóm Công nghệ kỹ thuật và cũng có thể đào tạo ở ba trình độ nói trên. Bên cạnh đó, danh mục còn xuất hiện những nghề liên quan như Robot và trí tuệ nhân tạo, Công nghệ ứng dụng trí tuệ nhân tạo, Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử...

Nói đơn giản, nếu Kỹ thuật Robot ở bậc đại học có thể đi sâu vào việc thiết kế, phát triển cả phần cứng lẫn phần mềm của robot, thì hướng kỹ thuật robot công nghiệp gần với bài toán đưa robot vào vận hành trong môi trường sản xuất: lắp đặt, cấu hình, lập trình, vận hành, kiểm tra, bảo trì và xử lý những vấn đề phát sinh trong hệ thống robot và dây chuyền tự động hóa.

Vậy nghề này sẽ phải học những gì?

Câu trả lời không chỉ là “học cách điều khiển robot”. Robot công nghiệp là một hệ thống liên ngành, vì thế người học cần có nền tảng về cơ khí, điện - điện tử, điều khiển, tự động hóa và lập trình. Các chương trình đào tạo Kỹ thuật Robot ở bậc đại học hiện nay cho thấy người học thường phải tiếp cận những nội dung như cơ học, cơ cấu truyền động, thiết kế máy, điện - điện tử, cảm biến, lập trình, điều khiển robot, hệ thống nhúng và thị giác máy.

Riêng với robot công nghiệp, phần thực hành có vai trò rất lớn. Người học có thể phải làm quen với cấu trúc của một robot, hệ tọa độ, chuyển động của các khớp, cách thiết lập chương trình để robot thực hiện một nhiệm vụ cụ thể, mô phỏng hoạt động rồi đưa chương trình vào thiết bị thật. Một học phần về lập trình robot công nghiệp tại Trường Đại học Phenikaa chẳng hạn tập trung vào cấu trúc robot, xây dựng phương trình động học, lập trình trên bảng điều khiển và máy tính, đồng thời thực hành để robot thực hiện các nhiệm vụ cụ thể.

Thay vì chỉ ngồi trước máy tính, người làm robot công nghiệp có thể phải thường xuyên xuất hiện tại nhà máy, xưởng sản xuất hoặc khu công nghiệp (Ảnh minh họa)

Vì vậy, đây không phải kiểu ngành mà chỉ cần thích công nghệ là có thể học nhẹ nhàng. Người học cần khá “hợp gu” với các môn liên quan đến Toán, Vật lý, kỹ thuật và công nghệ; đồng thời phải có khả năng tư duy logic, đọc hiểu sơ đồ kỹ thuật và kiên nhẫn với việc tìm lỗi. Một robot không hoạt động có thể xuất phát từ rất nhiều nguyên nhân: chương trình sai, cảm biến gặp vấn đề, kết nối không chính xác, cơ cấu truyền động trục trặc hoặc hệ thống điều khiển chưa được cấu hình đúng.

Bù lại, đây là lĩnh vực có tính thực hành cao và sản phẩm của việc học khá trực quan. Thay vì chỉ nhìn thấy một đoạn mã trên màn hình, người học có thể chứng kiến chương trình mình viết khiến một cánh tay robot di chuyển, gắp vật, phân loại sản phẩm hoặc thực hiện một công đoạn trong dây chuyền.

Một điểm khác khiến nghề này đáng chú ý là robot công nghiệp không chỉ dành cho những “nhà máy tương lai” ở đâu đó rất xa Việt Nam. Bộ Công Thương từng cho biết robot đang được ứng dụng trong sản xuất, đặc biệt ở những công việc lặp lại, nguy hiểm hoặc yêu cầu độ chính xác cao. Trong các nhà máy thông minh, robot kết hợp với AI còn có thể hỗ trợ phân tích dữ liệu cảm biến, phát hiện lỗi và chuyển từ cách bảo trì bị động sang chủ động.

Tuy nhiên, thực tế cũng cho thấy dư địa tự động hóa tại Việt Nam còn rất lớn. Theo thông tin Bộ Công Thương dẫn từ khảo sát của Tổng cục Thống kê năm 2021, hơn 30% doanh nghiệp được khảo sát cho biết vẫn sử dụng hoàn toàn thiết bị điều khiển thủ công, hơn 50% sử dụng thiết bị bán tự động, chỉ hơn 10% sử dụng thiết bị tự động hóa và chưa đến 10% sử dụng robot trong dây chuyền sản xuất. Những con số này cho thấy việc robot ngày càng xuất hiện trong sản xuất không có nghĩa mọi nhà máy ở Việt Nam đã tự động hóa hoàn toàn.

Chính khoảng trống đó tạo ra nhu cầu đối với những người có khả năng vận hành và làm chủ hệ thống tự động hóa, thay vì chỉ có người thiết kế robot. Một cánh tay robot dù hiện đại đến đâu cũng cần kỹ thuật viên hoặc kỹ sư biết cách lắp đặt, lập trình, vận hành, bảo dưỡng và xử lý sự cố.

Sau khi được đào tạo, người học Kỹ thuật robot công nghiệp có thể hướng đến các công việc liên quan đến vận hành hệ thống robot, lập trình robot, bảo trì thiết bị, tích hợp robot vào dây chuyền sản xuất hoặc kỹ thuật tự động hóa. Các chương trình đào tạo Kỹ thuật Robot hiện có cũng xác định những hướng việc làm như thiết kế, vận hành dây chuyền sản xuất tự động, lập trình hệ thống robot - PLC, tích hợp robot vào dây chuyền và bảo trì hệ thống.

Với học sinh đang đứng trước lựa chọn ngành nghề, Kỹ thuật robot công nghiệp có thể được xem như một hướng giao giữa cơ khí - điện tử - tự động hóa - lập trình (Ảnh minh họa)

Môi trường làm việc vì thế cũng khá đặc thù. Thay vì chỉ ngồi trước máy tính, người làm robot công nghiệp có thể phải thường xuyên xuất hiện tại nhà máy, xưởng sản xuất hoặc khu công nghiệp, đứng cạnh dây chuyền để kiểm tra thiết bị, chạy thử chương trình và xử lý lỗi. Với những bạn thích “được chạm tay vào máy móc” hơn là chỉ học lý thuyết, đây có thể là một điểm hấp dẫn.

Một lợi thế khác là con đường học không bắt buộc phải bắt đầu từ đại học. Theo danh mục mới của Bộ GD&ĐT, Kỹ thuật robot công nghiệp được mở ở cả giáo dục trung học nghề, trung cấp và cao đẳng. Điều đó đồng nghĩa học sinh có thể tiếp cận hướng đào tạo nghề này ở nhiều trình độ khác nhau, thay vì chỉ có lựa chọn thi đại học rồi mới bắt đầu học về robot.

Đây cũng là một phần trong xu hướng Bộ GD&ĐT cập nhật danh mục đào tạo để bám sát hơn với những thay đổi của thị trường lao động. Thông tư 77 không chỉ bổ sung các nghề về robot mà còn đưa vào danh mục nhiều lĩnh vực mới liên quan đến AI, bán dẫn, năng lượng tái tạo, thiết bị bay không người lái và đường sắt tốc độ cao. Đáng chú ý, danh mục mới được thiết kế theo hướng có thể rà soát, cập nhật thường xuyên hơn để những nghề phát sinh từ nhu cầu thực tế không phải chờ quá lâu mới được đưa vào hệ thống đào tạo.

Với học sinh đang đứng trước lựa chọn ngành nghề, Kỹ thuật robot công nghiệp có thể được xem như một hướng giao giữa cơ khí - điện tử - tự động hóa - lập trình. Nhưng đây không phải lựa chọn dành cho tất cả mọi người chỉ vì robot đang là xu hướng. Người học vẫn cần xác định mình có thực sự thích máy móc, kỹ thuật và việc làm việc trực tiếp với thiết bị hay không.

Nếu thích tháo lắp, tìm hiểu cách máy móc hoạt động, không ngại Toán - Lý, thích lập trình nhưng cũng muốn nhìn thấy sản phẩm vật lý chuyển động ngoài đời thực, robot công nghiệp là một hướng đáng tìm hiểu. Còn nếu chỉ bị thu hút bởi hình ảnh những cánh tay robot hiện đại mà không thích kỹ thuật, việc theo học có thể biến thành thử thách lớn.