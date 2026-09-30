5 thứ không nên tự tiện dùng của người ở ghép cùng dù rất thân

Ở chung lâu ngày dễ khiến mọi người vô tình coi đồ của nhau như đồ dùng chung, nhưng có những thứ tốt nhất vẫn nên hỏi trước khi sử dụng.

Sống chung với bạn bè có một cái tiện là nhiều thứ có thể chia sẻ với nhau. Hôm nay quên sạc ở trường có thể mượn tạm của bạn cùng phòng, hết dầu gội có thể dùng chung một lần, nhưng sự thân thiết không có nghĩa mọi món đồ trong phòng đều mặc nhiên trở thành đồ dùng chung. Một câu hỏi trước khi lấy đồ đôi khi giúp tránh được những hiểu lầm không đáng có.

1. Mỹ phẩm và đồ chăm sóc cá nhân

Dầu gội, sữa tắm hay nước rửa tay có thể được các bạn thống nhất dùng chung, nhưng những món như kem dưỡng, son, đồ trang điểm, khăn mặt hay dụng cụ chăm sóc cá nhân lại nên hỏi trước khi sử dụng.

Lý do không chỉ nằm ở giá tiền. Mỗi người có thói quen, nhu cầu và cách sử dụng đồ cá nhân khác nhau. Một món đồ tưởng nhỏ nhưng bị dùng hết nhanh hơn dự tính vẫn có thể khiến chủ nhân khó chịu, nhất là khi chuyện này lặp lại nhiều lần.

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2. Đồ ăn và đồ uống để riêng

Một gói bánh, hộp sữa hay chai nước đặt trong phòng không đồng nghĩa với việc ai cũng có thể lấy. Đặc biệt, sinh viên thường mua đồ ăn theo ngân sách riêng hoặc để dành cho một thời điểm cụ thể.

Nếu muốn ăn thử đồ của bạn cùng phòng, cách đơn giản nhất vẫn là hỏi một câu. Với những món đã được chia phần, đang để dành hoặc được ghi chú rõ là của riêng, càng không nên tự tiện sử dụng.

3. Quần áo, giày dép và đồ dùng cá nhân

Hai người có thể thân đến mức mặc chung một số món đồ, nhưng điều đó vẫn cần dựa trên sự đồng ý của cả hai. Tự ý lấy quần áo, giày dép, mũ hoặc phụ kiện của bạn cùng phòng mà không hỏi trước dễ khiến người kia cảm thấy không được tôn trọng.

Đặc biệt, quần áo và giày dép là những món đồ tiếp xúc trực tiếp với cơ thể. Không phải ai cũng thoải mái với việc người khác sử dụng chúng, dù hai người có thân đến đâu.

4. Đồ điện tử và phụ kiện

Sạc điện thoại, tai nghe, bàn phím, chuột, laptop hay các thiết bị điện tử khác thường có giá trị cao hơn những món đồ dùng hàng ngày. Việc tự tiện lấy dùng không chỉ có nguy cơ làm hỏng hoặc thất lạc đồ mà còn có thể khiến chủ nhân gặp bất tiện khi cần sử dụng.

Một số thiết bị cũng có phụ kiện hoặc cách sử dụng riêng. Vì vậy, nếu chưa được bạn cùng phòng cho phép, tốt nhất không nên tự ý lấy dù món đồ đang nằm ngay trên bàn.

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5. Đồ dùng có tính riêng tư

Có những thứ không nhất thiết đắt tiền nhưng vẫn thuộc phạm vi riêng tư, chẳng hạn sổ tay, thư từ, giấy tờ cá nhân, túi xách hoặc các vật dụng được cất trong ngăn kéo riêng.

Việc tự tiện mở, xem hoặc lấy những món đồ này có thể khiến ranh giới giữa "ở chung" và "xâm phạm không gian riêng" bị vượt qua. Sống cùng phòng không có nghĩa mọi thứ trong phòng đều cần được chia sẻ với nhau.

Ở chung với bạn bè lâu ngày, việc chia sẻ đồ dùng có thể khiến cuộc sống thuận tiện hơn. Tuy nhiên, điều đó nên dựa trên sự đồng thuận thay vì mặc định rằng thân thì có thể dùng bất cứ thứ gì. Một câu "Tớ lấy cái này dùng được không?" thường chẳng mất quá vài giây, nhưng lại giúp cả hai thoải mái hơn khi sống chung.