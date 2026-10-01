Cô giáo chủ nhiệm bị tạm đình chỉ vì phản ánh đánh học sinh

Một giáo viên Trường Tiểu học Cái Rồng, Đặc khu Vân Đồn (TP. Quảng Ninh) vừa bị tạm đình chỉ giảng dạy và công tác chủ nhiệm để xác minh phản ánh có hành vi không chuẩn mực với học sinh.

Ngày 1/10, Đảng ủy Đặc khu Vân Đồn cho biết đã yêu cầu UBND đặc khu khẩn trương xác minh, xử lý vụ việc xảy ra tại Trường Tiểu học Cái Rồng liên quan phản ánh một giáo viên có hành vi không chuẩn mực trong môi trường giáo dục.

Trường Tiểu học Cái Rồng, đặc khu Vân Đồn.

Trước đó, ngày 29/9, Trường Tiểu học Cái Rồng có báo cáo về phản ánh liên quan đến cô Nguyễn Thị Yến, giáo viên của trường.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, nhà trường đã tạm đình chỉ công tác giảng dạy và chủ nhiệm đối với cô Yến, đồng thời thành lập tổ xác minh để làm rõ nội dung phản ánh.

Ngày 30/9, Đảng ủy Đặc khu Vân Đồn có văn bản yêu cầu UBND đặc khu chỉ đạo cơ quan chuyên môn cùng các đơn vị liên quan xác minh toàn bộ vụ việc.

Đảng ủy đặc khu yêu cầu nếu qua xác minh phát hiện vi phạm thì phải xử lý nghiêm theo quy định, áp dụng hình thức xử lý cao nhất trong khung tương ứng với hành vi vi phạm, không bao che, né tránh hoặc xử lý không đúng mức.

UBND Đặc khu Vân Đồn cũng được yêu cầu phối hợp với nhà trường, phụ huynh để ổn định tình hình, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của học sinh, đồng thời không để vụ việc ảnh hưởng đến hoạt động dạy và học tại trường.

Kết quả xác minh, trách nhiệm của các cá nhân, tập thể liên quan và hình thức xử lý được yêu cầu báo cáo trong ngày 1/10.