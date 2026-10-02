Một lớp có hàng chục em nhưng 4 kiểu học sinh này luôn được thầy cô yêu mến, ra trường nhiều năm vẫn nhớ mặt!

Nhiều người nghĩ rằng giáo viên chỉ thích học sinh giỏi, nhưng thực tế điều này không hề tuyệt đối. Thành tích học sinh luôn có em cao em thấp, và thái độ yêu thích tự nhiên của thầy cô thường hướng tới 4 nhóm học sinh dưới đây.

Nhiều phụ huynh từng rơi vào tình huống khó xử khi con đi học về với tâm trạng chán nản, ấm ức bảo rằng thầy cô dường như không thích mình, thậm chí luôn tìm cớ phê bình mỗi khi con phạm lỗi nhỏ. Không ít đứa trẻ tự suy diễn rằng bản thân học chưa giỏi nên mới bị giáo viên ngó lơ. Thực tế, trong nhiều trường hợp, trẻ bị nhắc nhở chủ yếu vì tính cách hiếu động, thiếu tập trung trong giờ học, hay làm việc riêng hoặc gây ảnh hưởng đến bạn bè xung quanh. Càng bị nhắc nhở nhiều lần, trẻ càng hình thành tâm lý tự ti và sợ đến lớp.

Trước tình cảnh đó, phản xạ thường thấy ở phụ huynh là lo âu và bối rối, thậm chí có người nảy sinh ý định tặng quà cho thầy cô với mong muốn con mình được ưu ái hơn. Tuy nhiên, đây là suy nghĩ chưa thực sự đúng đắn. Một lớp học có hàng chục học sinh, giáo viên rất khó bao quát trọn vẹn từng em. Việc học sinh mất tập trung bị nhắc nhở là điều bình thường trong nghiệp vụ sư phạm. Hơn nữa, việc tặng quà vì mục đích vụ lợi cá nhân không chỉ trái quy định mà còn dễ tạo ra sự khó xử cho đôi bên. Nếu giáo viên từ chối, trẻ chứng kiến cảnh đó lại càng thêm tổn thương vì lầm tưởng thầy cô ghét bỏ cả mình lẫn gia đình.

Nhiều giáo viên chủ nhiệm lâu năm chia sẻ rằng, dù luôn nỗ lực công bằng, giáo viên cũng là con người và rất khó để chia đều tình cảm cho tất cả học sinh một cách máy móc. Phụ huynh luôn coi con mình là số một và mong con được yêu quý, nhưng sở thích của mỗi thầy cô lại rất đa dạng. Có người thích học sinh trầm tĩnh, có người lại quý những em sôi nổi. Thay vì cố gắng thay đổi thiên hướng cá nhân của thầy cô, điều thực tế nhất phụ huynh nên làm là đồng hành, hướng dẫn con điều chỉnh thói quen để bắt kịp nhịp học chung của cả lớp.

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Nhiều người nghĩ rằng giáo viên chỉ thích học sinh giỏi, nhưng thực tế điều này không hề tuyệt đối. Thành tích học sinh luôn có em cao em thấp, và thái độ yêu thích tự nhiên của thầy cô thường hướng tới 4 nhóm học sinh dưới đây:

1. Học sinh tính cách chan hòa, có năng lực tổ chức

Những em có năng lực tổ chức tốt, biết chủ động hỗ trợ giáo viên điều hành các hoạt động của lớp luôn giúp thầy cô giảm bớt rất nhiều gánh nặng công việc, do đó việc nhận được sự yêu quý là điều tự nhiên. Đặc biệt là những học sinh làm cán bộ lớp, việc gương mẫu đi đầu trong các phong trào như trực nhật, vệ sinh chung không chỉ giúp tập thể quy củ mà còn rèn luyện kỹ năng quản lý, giao tiếp cho chính các em.

Nhóm học sinh này có thể thành tích học tập chỉ ở mức bình thường, nhưng các em lại có mối quan hệ rất tốt với bạn bè, là “cây hài” mang lại tiếng cười cho cả lớp và có khả năng khuấy động không khí chỉ bằng vài câu nói. Các em nhiệt tình với cả thầy cô lẫn bạn bè, không chỉ biết giúp đỡ giáo viên mà khi thấy bạn gặp khó khăn cũng sẵn sàng đưa tay hỗ trợ.

Ngược lại, có những em học rất giỏi nhưng lại thiếu tinh thần tập thể, lười tham gia các hoạt động chung của trường lớp, không hợp tác và làm ảnh hưởng đến phong trào, thì khó có thể khiến thầy cô thực sự yêu mến.

2. Học sinh ăn mặc sạch sẽ, diện mạo sáng sủa

Trang phục và phong thái có ảnh hưởng rất lớn đến ấn tượng ban đầu. Một đứa trẻ ăn mặc gọn gàng, diện mạo sáng sủa, dễ thương rất dễ tạo được thiện cảm tự nhiên từ giáo viên. Điều này hoàn toàn không phải là sự phân biệt đối xử theo hình thức và cũng không đòi hỏi trẻ phải mặc đồ hiệu đắt tiền, điều cốt lõi nằm ở sự tươm tất, sạch sẽ.

Xét về tâm lý thông thường, ai cũng có xu hướng chú ý nhiều hơn đến những người có vẻ ngoài chỉn chu. Rất khó để ai đó kiên nhẫn nhìn qua một diện mạo luộm thuộm để khám phá một tâm hồn thú vị bên trong. Vì vậy, việc cha mẹ chăm chút cho con ăn mặc sạch sẽ, gọn gàng khi đến lớp chính là một điểm cộng rất lớn trong mắt thầy cô.

3. Học sinh có thành tích học tập xuất sắc

Học sinh học giỏi chắc chắn luôn là đối tượng nhận được nhiều sự quan tâm từ giáo viên. Những em học tốt thường giúp thầy cô bớt phải lo lắng, đồng thời mang lại thứ hạng, thành tích cao cho tập thể lớp, điều này cũng gắn liền với chỉ tiêu chuyên môn và đánh giá thi đua của nhà trường. Bản chất công việc của giáo viên là truyền đạt tri thức, còn kết quả học tập phụ thuộc rất nhiều vào khả năng lĩnh hội và sự nỗ lực tự thân của học sinh.

Thực tế, người thầy nào cũng có những học sinh mà mình âm thầm dành nhiều thiện cảm hơn, chỉ là họ không thể hiện ra quá lộ liễu. Tuy nhiên, nếu con không nằm trong nhóm được chú ý nhiều nhất, phụ huynh cũng không nên quá áp lực hay lo âu. Mục tiêu cơ bản của việc đến trường là để tiếp thu kiến thức và hoàn thiện bản thân, chứ không phải để cạnh tranh sự chú ý của người khác.

4. Học sinh chăm chú nghe giảng, chấp hành kỷ luật tốt

Trong quá trình học tập luôn có sự tương tác qua lại giữa thầy và trò. Những học sinh tích cực phối hợp, chăm chỉ giơ tay phát biểu ý kiến luôn mang lại cảm hứng rất lớn cho người dạy. Có thể lực học của con chỉ ở mức trung bình, nhưng việc con nghiêm túc nghe giảng trên lớp, về nhà hoàn thành bài tập đúng hạn sẽ khiến thầy cô đánh giá cao về thái độ và nhận thấy tiềm năng tiến bộ lâu dài.

Ngược lại, nếu thầy cô đang giảng bài tâm huyết ở trên mà học sinh bên dưới liên tục làm việc riêng, gây mất trật tự và thiếu tập trung, thì người đứng lớp rất khó giữ được sự kiên nhẫn và thiện cảm.

Phối hợp giữa gia đình và nhà trường để giúp con tiến bộ

Nếu cảm thấy con chưa nhận được nhiều sự quan tâm hoặc đang gặp rào cản với thầy cô, phụ huynh nên chủ động trao đổi với giáo viên để hiểu rõ tình hình thực tế của con ở trường, từ đó cùng bàn bạc giải pháp giúp trẻ tiến bộ. Chỉ khi gia đình và nhà trường cùng chung tiếng nói thì việc giáo dục mới đạt hiệu quả tốt nhất. Bên cạnh đó, phụ huynh cần hướng dẫn con chấp hành nghiêm các quy định của trường, chẳng hạn không mang đồ ăn vặt vào lớp nếu bị cấm, tránh gây thêm phiền phức cho việc quản lý nền nếp.

Một điều cần đặc biệt lưu ý là cha mẹ tuyệt đối không nên phán xét hay nói xấu thầy cô trước mặt con cái. Điều này dễ khiến trẻ nảy sinh tâm lý thiếu tôn trọng, xa cách với người dạy, từ đó biểu hiện thái độ chống đối ngầm trong giờ học và ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả tiếp thu. Phụ huynh cần giữ gìn sự tôn trọng đối với người thầy trong mắt con, nếu có khúc mắc thì giải quyết riêng một cách văn minh.

Ngoài ra, cha mẹ có thể khéo léo gắn kết mối quan hệ này bằng cách truyền đạt lại những phản hồi tích cực của con, chẳng hạn nhắn gửi với thầy cô rằng con rất thích nghe những bài giảng sinh động của lớp. Khi nhận được sự khích lệ chân thành, thầy cô sẽ cảm thấy công sức của mình được ghi nhận và tự nhiên có thêm sự quan tâm, gần gũi với con hơn, tạo động lực tích cực cho cả quá trình học tập của trẻ.