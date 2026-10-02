Một trường đại học top đầu Việt Nam thông báo có thêm 3 trường trực thuộc

Trường đại học này vừa có bước thay đổi đáng chú ý về mô hình tổ chức khi thành lập thêm 3 trường trực thuộc.

Mới đây, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội thông báo có thêm 3 trường trực thuộc, đánh dấu bước phát triển mới trong lộ trình xây dựng trường trở thành đại học sư phạm trọng điểm quốc gia. Ba đơn vị mới gồm Trường Ngôn ngữ và Văn hóa, Trường Khoa học Tự nhiên và Công nghệ và Trường Khoa học Nhân văn. Với việc thành lập thêm 3 đơn vị này, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội hiện có tổng cộng 6 trường trực thuộc.

Theo định hướng của nhà trường, việc tổ chức lại các đơn vị đào tạo theo mô hình trường thuộc nhằm tập trung nguồn lực, phát huy thế mạnh học thuật của từng lĩnh vực, đồng thời tăng cường tính liên ngành trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo. Đây cũng được xem là một bước trong quá trình xây dựng hệ sinh thái giáo dục phát triển mạnh về khoa học cơ bản, khoa học giáo dục và công nghệ.

Trong số 3 trường mới, Trường Ngôn ngữ và Văn hóa được định hướng trở thành đơn vị đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực ngoại ngữ, văn hóa, khu vực học và du lịch. Trường đặt tại Nhà V, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, số 136 Xuân Thủy, phường Cầu Giấy, Hà Nội.

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội thông báo có thêm 3 trường trực thuộc (Ảnh: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội)

Trường hiện gồm Khoa Tiếng Anh, Khoa Tiếng Pháp, Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Trung Quốc và Khoa Việt Nam học. Bên cạnh hoạt động đào tạo, trường cũng định hướng phát triển các viện, trung tâm nghiên cứu nhằm thúc đẩy nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế.

Trong khi đó, Trường Khoa học Tự nhiên và Công nghệ tập trung vào nhóm lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học sự sống, kỹ thuật và công nghệ. Trường đặt tại Nhà A1 của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, gồm Khoa Vật lý, Khoa Hóa học, Khoa Sinh học và Khoa Kỹ thuật và Công nghệ.

Cùng với đào tạo giáo viên và nguồn nhân lực chất lượng cao, trường được định hướng phát triển nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu ứng dụng, đổi mới sáng tạo, chuyển giao tri thức và công nghệ. Hệ thống viện, trung tâm và phòng thí nghiệm cũng được xây dựng để phục vụ đồng thời hoạt động đào tạo, nghiên cứu và phát triển công nghệ.

Trường thứ ba là Trường Khoa học Nhân văn, đặt tại tòa nhà B của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Đơn vị này tập trung vào các lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn, với 4 khoa gồm Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý và Triết học, cùng hệ thống các trung tâm nghiên cứu.

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Ba trường mới được kỳ vọng trở thành các trung tâm đào tạo giáo viên và cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao trong những lĩnh vực học thuật mũi nhọn, đồng thời đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao tri thức và đổi mới sáng tạo. Việc tổ chức theo các trường thuộc cũng tạo điều kiện để các ngành có liên quan tăng cường hợp tác, kết nối nguồn lực và phát triển các hướng nghiên cứu liên ngành.

Trước khi thành lập 3 đơn vị mới, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội đã có 3 trường thuộc gồm Trường Khoa học Phát triển Trẻ thơ, Trường Khoa học Giáo dục và Trường Toán học và Công nghệ Thông tin.

Như vậy, với việc bổ sung Trường Ngôn ngữ và Văn hóa, Trường Khoa học Tự nhiên và Công nghệ và Trường Khoa học Nhân văn, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội hiện có 6 trường trực thuộc, bao phủ các nhóm lĩnh vực từ khoa học giáo dục, phát triển trẻ thơ, toán học, công nghệ đến khoa học tự nhiên, ngôn ngữ, văn hóa và khoa học xã hội - nhân văn.

Việc thành lập các trường mới được nhà trường xác định là một bước trong quá trình tái cấu trúc và phát triển mô hình đại học, hướng tới xây dựng các đơn vị có thế mạnh chuyên môn rõ ràng, đồng thời tạo nền tảng cho đào tạo, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo trong giai đoạn tiếp theo.

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