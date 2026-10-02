MIZUIKU và hành trình mở rộng một sáng kiến giáo dục tại Việt Nam

Từ một chương trình giáo dục về nước và thiên nhiên, “MIZUIKU – Em yêu nước sạch” đang mở rộng cách tiếp cận tại Việt Nam, từ lớp học đến trải nghiệm thực tế và những hành động trong đời sống.

Giai đoạn 2026-2029 tiếp tục mở rộng phạm vi chương trình, hướng đến học sinh ở nhiều cấp học và gắn giáo dục về nước với môi trường, sức khỏe và thể chất.

Lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác giữa Bộ Giáo dục & Đào tạo và Suntory PepsiCo Việt Nam hôm 25/09

Mở rộng không gian từ lớp học đến những trải nghiệm gần gũi với thiên nhiên

MIZUIKU được Tập đoàn Suntory khởi xướng tại Nhật Bản từ năm 2004, với định hướng giáo dục về nước và thiên nhiên thông qua học tập và trải nghiệm. Khi được triển khai tại Việt Nam với tên gọi "MIZUIKU – Em yêu nước sạch", chương trình từng bước được điều chỉnh để phù hợp với bối cảnh giáo dục trong nước, từ nội dung, phương pháp đến cách tổ chức hoạt động dành cho học sinh.

Với cách tiếp cận này, việc tìm hiểu về nước không chỉ dừng lại ở những kiến thức được truyền đạt trong lớp học. Học sinh có thêm cơ hội tiếp cận nội dung qua các hoạt động trải nghiệm, trong khi giáo viên được trang bị kiến thức và phương pháp để đưa giáo dục về nước, môi trường vào hoạt động học tập.

Trong giai đoạn 2023-2025, hợp tác giữa Suntory PepsiCo Việt Nam và Bộ Giáo dục và Đào tạo tập trung vào truyền thông, giáo dục học sinh về nước sạch, vệ sinh, bảo vệ môi trường và các nội dung liên quan đến sức khỏe học đường. Khoảng 10.000 giáo viên đã được tập huấn, hơn 712.000 học sinh được tiếp cận chương trình và 55 công trình nước sạch, vệ sinh được hỗ trợ.

Không gian trải nghiệm tiếp tục được mở rộng hơn. Năm 2025, hoạt động "Trải nghiệm thiên nhiên cùng MIZUIKU" được triển khai với sự phối hợp của Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm, Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Thay vì chỉ tìm hiểu về nước như một nội dung riêng biệt, học sinh có thêm cơ hội quan sát thiên nhiên và tìm hiểu mối liên hệ giữa rừng, nguồn nước và môi trường sống.

Hoạt động "Trải nghiệm thiên nhiên cùng MIZUIKU" của các em học sinh tiểu học

Những hoạt động như vậy giúp câu chuyện về nước trở nên gần gũi hơn với học sinh. Từ một nội dung được học trong lớp, nước được đặt trong mối liên hệ với rừng, môi trường và những gì các em có thể quan sát ngay trong cuộc sống xung quanh.

Hành động nhỏ góp phần thay đổi đời sống

Với giáo dục về môi trường, thay đổi nhận thức và ứng dụng những điều được học trở thành thói quen trong đời sống cần phải song hành với nhau như từ việc khóa vòi nước sau khi sử dụng đến sử dụng nước tiết kiệm hơn và nhắc nhở người thân cùng thực hiện.

Đây cũng là hướng được đặt ra cho MIZUIKU trong giai đoạn hợp tác 2026-2029 giữa Suntory PepsiCo Việt Nam và Bộ Giáo dục và Đào tạo. Theo bà Nguyễn Thị Hải Vân, Phó Tổng Giám đốc Đối ngoại và Truyền thông, giai đoạn mới đánh dấu sự chuyển hướng của MIZUIKU từ thúc đẩy nhận thức sang thúc đẩy hành động thực chất, hướng đến những thay đổi cụ thể trong hành vi của học sinh đối với cộng đồng. "Điển hình như khi về nhà, các em sẽ biết khóa vòi nước sau khi sử dụng, biết sử dụng nước tiết kiệm hơn", bà Vân chia sẻ.

Trong giai đoạn 2026-2029, chương trình tiếp tục tập trung vào giáo dục tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước, nước sạch, vệ sinh trường học và bảo vệ môi trường, hướng tới tiếp cận khoảng 1,8 triệu học sinh tiểu học. Các nội dung được lồng ghép trong môn học và hoạt động ngoại khóa, đồng thời tăng cường năng lực cho cán bộ quản lý, giáo viên trong việc hướng dẫn học sinh thực hành tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước tại trường học.

Cùng với giáo dục, chương trình dự kiến hỗ trợ khoảng 50 hệ thống lọc nước và cải thiện điều kiện vệ sinh tại những khu vực còn khó khăn. Đây là cách để những nội dung được truyền đạt trong chương trình có thêm sự hỗ trợ từ điều kiện thực tế, giúp học sinh tiếp cận nguồn nước sạch và môi trường vệ sinh tại trường học.

Ở giai đoạn tiếp theo, phạm vi của chương trình cũng được mở rộng hơn. Theo ông Hoàng Đức Minh, Vụ trưởng Vụ Học sinh, Sinh viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong thời gian tới, Bộ mong muốn chương trình không chỉ tập trung vào học sinh tiểu học mà hướng đến học sinh trung học và sinh viên; đồng thời mở rộng nội dung sang sức khỏe, thể thao, cũng như hỗ trợ cơ sở vật chất, công trình nước sạch và vệ sinh tại những khu vực còn khó khăn.

Gắn với định hướng này, trong giai đoạn 2026-2029, nhãn hàng Revive và Aquafina của Suntory PepsiCo Việt Nam sẽ đồng hành với vai trò Nhà tài trợ độc quyền nước điện giải và nước uống đóng chai của Hệ thống Giải Sinh viên Toàn quốc. Đây là một nội dung mới trong khuôn khổ thỏa thuận hợp tác, bên cạnh các hoạt động giáo dục về nước sạch, môi trường và sức khỏe học đường.

Nhãn hàng Revive của Suntory PepsiCo Việt Nam đồng hành cùng Đoàn Thể thao Việt Nam tại ASIAD 2026 (ảnh minh họa)

Bà Nguyễn Thị Hải Vân cho biết chương trình trong giai đoạn này sẽ không chỉ tiếp tục giáo dục về nước sạch mà còn kết hợp với giáo dục thể chất và khoa học liên quan đến vận động, hướng đến việc hình thành lối sống tích cực và khả năng tự chăm sóc sức khỏe của học sinh.

Sau hơn một thập kỷ triển khai tại Việt Nam, MIZUIKU đang mở rộng từ câu chuyện về nước và thiên nhiên sang những vấn đề gần hơn với đời sống học sinh. Ở đó, việc học không chỉ dừng ở việc biết vì sao cần bảo vệ nguồn nước, mà hướng đến những việc các em có thể thực hiện trong trường học, ở nhà và trong môi trường sống hằng ngày.