Chốt lộ trình làm bộ sách giáo khoa mới, sử dụng thống nhất toàn quốc 2028-2029

Phần còn lại của năm 2026, ngành GD&ĐT hoàn thiện chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa mới, xử lý các vấn đề bản quyền, cơ chế biên soạn, xuất bản...

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị trực thuộc nhằm triển khai kết luận của Thủ tướng về rà soát, hoàn thiện chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa.

Theo đó, Bộ xác định thời hạn đối với từng nhóm công việc, mục tiêu cuối cùng là hoàn thành bộ sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới sử dụng thống nhất toàn quốc từ năm học 2028-2029.

Từ tháng 10/2026 đến quý IV/2026, Bộ GD&ĐT triển khai các nhiệm vụ rà soát chương trình, hoàn thiện sách, xử lý bản quyền bộ sách giáo khoa mới. (Ảnh minh họa: NXBGDVN)

Tháng 10/2026: Xây dựng kế hoạch rà soát, hoàn thiện sách giáo khoa mới

Đây là nhiệm vụ đầu tiên và có ý nghĩa định hướng toàn bộ lộ trình. Theo phân công, Vụ Giáo dục Phổ thông chủ trì xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch rà soát, hoàn thiện chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa.

Các đơn vị phối hợp thực hiện gồm Viện Chiến lược và Chính sách Giáo dục; Vụ Học sinh, sinh viên; Cục Quản lý chất lượng; Vụ Pháp chế; Vụ Kế hoạch - Tài chính; Văn phòng Bộ; Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam; các Sở GD&ĐT.

Sản phẩm phải hoàn thành là kế hoạch trình Bộ trưởng, báo cáo Thủ tướng và Phó Thủ tướng. Thời hạn được ấn định trong tháng 10/2026.

Tháng 11/2026: Hoàn thiện phương án bản quyền, biên soạn, cung ứng sách

Sau bước xây dựng kế hoạch, Bộ GD&ĐT giao Vụ Giáo dục Phổ thông nghiên cứu, đề xuất cơ sở pháp lý, cơ chế xác định bản quyền sách giáo khoa là tài sản của Nhà nước, do Bộ GD&ĐT chỉ đạo biên soạn.

Các đơn vị phối hợp thực hiện gồm: Vụ Pháp chế; Vụ Kế hoạch - Tài chính; Ban Quản lý các dự án; Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Đến tháng 11/2026, Vụ Giáo dục Phổ thông hoàn thành báo cáo rà soát; đề xuất sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật.

Cũng theo lộ trình, Ban Quản lý các dự án phối hợp Vụ Pháp chế, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ Giáo dục Phổ thông; Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tổ chức tiếp nhận, quản lý và giữ bản quyền bộ sách giáo khoa sử dụng thống nhất toàn quốc; xây dựng phương án, cơ chế quản lý, khai thác, sử dụng bản quyền phục vụ phát hành miễn phí sách giáo khoa cho tất cả học sinh theo lộ trình quy định.

Báo cáo tiếp nhận, phương án phát hành miễn phí bộ sách giáo khoa mới phải hoàn thành vào tháng 11/2026.

Quý IV/2026: Nghiên cứu đổi mới biên soạn, xuất bản, phát hành sách

Một trong những nhiệm vụ có phạm vi rộng được giao cho Vụ Kế hoạch - Tài chính chủ trì là nghiên cứu, đổi mới mô hình công tác biên soạn, xuất bản, phát hành và cung ứng sách giáo khoa.

Các đơn vị phối hợp thực hiện gồm: Vụ Giáo dục Phổ thông; Ban Quản lý các dự án; Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam; Vụ Pháp chế; Cục Khoa học, Công nghệ và Thông tin; Bộ Tài chính; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; UBND các tỉnh, thành phố.

Nhiệm vụ trọng tâm là nghiên cứu, đổi mới mạnh mẽ công tác biên soạn, xuất bản, phát hành, cung ứng sách giáo khoa; rà soát công tác phát hành, cung ứng, cắt giảm khâu trung gian; nghiên cứu việc giao các địa phương chịu trách nhiệm in ấn, phát hành sách giáo khoa.

Báo cáo, phương án đổi mới trình cấp có thẩm quyền sẽ hoàn thành trong Quý IV/2026.

Như vậy, trong năm 2026, Bộ GD&ĐT tập trung hoàn thiện kế hoạch rà soát chương trình, SGK, đồng thời xử lý các vấn đề về bản quyền, cơ chế biên soạn, xuất bản và cung ứng.

Đây là những bước chuẩn bị quan trọng cho mục tiêu đưa bộ SGK giáo dục phổ thông sử dụng thống nhất trên toàn quốc vào năm học 2028-2029.