Nữ sinh 2003 chuyển 600 triệu đồng trả ngân hàng, ngân hàng xác nhận đủ nhưng báo công an

Do thiếu kinh nghiệm kinh doanh, nữ sinh 22 tuổi họ Trương sống tại Thành Đô (Trung Quốc) rơi vào tình trạng nợ xấu sau khi khoản vay ngân hàng của cô quá hạn hơn 6 tháng, tổng nợ lên đến 150.000 NDT (khoảng 500 triệu đồng). Trong lúc loay hoay tìm cách xoay xở, cô vô tình thấy quảng cáo trên mạng về một “chuyên gia đàm phán nợ” tự xưng có thể “chia nhỏ khoản trả, kéo dài thời hạn vay mà không cần người vay xuất hiện”.

Cô Trương liên hệ với người trong quảng cáo và được hướng dẫn nộp 5.000 NDT (khoảng 18 triệu đồng) “tiền đảm bảo”, kèm yêu cầu cung cấp chứng minh nhân dân, thẻ ngân hàng và SIM điện thoại chính chủ để “làm việc với ngân hàng”. Cô không ngờ đây lại là khởi đầu cho một vụ lừa đảo tinh vi.

Sau đó, toàn bộ cuộc gọi đòi nợ từ ngân hàng bị chuyển hướng sang số điện thoại lạ. Một người tự xưng đại diện bắt đầu làm việc với ngân hàng thay cô, dùng giọng điệu chuyên nghiệp và cung cấp loạt tài liệu giả như “giấy chứng nhận hộ nghèo” hay “hồ sơ bệnh án”.

Khi nhận ra mình bị lừa và yêu cầu hoàn tiền, người tự xưng là chăm sóc khách hàng biến mất. Tài khoản ngân hàng của cô Trương bị trừ 12.000 NDT không rõ lý do, và dưới tên cô đột ngột xuất hiện hai khoản vay trực tuyến tổng cộng 165.000 NDT (khoảng 600 triệu đồng).

Hệ thống giám sát rủi ro của ngân hàng phát hiện hành vi bất thường và liên hệ trực tiếp với cô. Khi cô muốn làm thủ tục trả nợ, ngân hàng lập tức từ chối và báo công an. Nhờ phản ứng nhanh, công an Thành Đô đã truy vết và triệt phá ổ nhóm lừa đảo đứng sau vụ việc.

Kết quả điều tra cho thấy nhóm này đã lừa hàng trăm người bằng thủ đoạn tương tự: thu “phí bảo đảm”, yêu cầu thông tin cá nhân, rồi sử dụng dữ liệu đó để vay tiền, làm giả hồ sơ và can thiệp vào hệ thống liên lạc của nạn nhân.

Các đối tượng còn làm giả giấy tờ của cơ quan dân chính, bệnh viện, ngân hàng, thậm chí dùng công nghệ chỉnh sửa hình ảnh để giả con dấu. Tất cả được gộp thành “bộ hồ sơ đàm phán mẫu” gửi đến Ủy ban Giám sát Tài chính và Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc nhằm đánh lừa cơ quan chức năng.

Song song, chúng sử dụng kỹ thuật chuyển hướng cuộc gọi và số điện thoại ảo, giả danh người vay để trao đổi với ngân hàng theo kịch bản soạn sẵn, khiến hoạt động thu hồi nợ chính thống bị cản trở.

Công an cảnh báo: mọi tổ chức tài chính hợp pháp đều không thu phí khi hỗ trợ khách hàng đàm phán nợ. Bất kỳ đơn vị nào yêu cầu “nộp tiền trước” hay “trả thêm phí sau khi thành công” đều là dấu hiệu của lừa đảo.

Người dân được khuyến cáo không cung cấp thông tin cá nhân, số tài khoản hoặc thẻ SIM chính chủ cho bên thứ ba. Bởi chỉ một sơ suất nhỏ, người vay có thể không chỉ mất tiền mà còn mang trên mình những khoản nợ không hề vay.