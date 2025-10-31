Từ nay đến hết 31/12/2025: Người sinh vào 3 năm này sẽ được hưởng quyền lợi đặc biệt khi làm thẻ căn cước mới

Ai được hưởng quyền lợi đặc biệt trong năm 2025?

Luật Căn cước 2023 quy định rõ, công dân phải thực hiện đổi thẻ Căn cước khi đủ 14, 25, 40 và 60 tuổi. Tuy nhiên, có một điểm đặc biệt tại Khoản 1, Điều 21 của luật này: thẻ Căn cước cấp cho công dân từ đủ 58 tuổi trở lên sẽ có giá trị sử dụng vĩnh viễn (vô thời hạn).

Áp dụng quy định này, trong năm 2025, những người sinh vào các năm sau đây khi làm thẻ Căn cước mới sẽ được cấp thẻ có giá trị sử dụng vô thời hạn:

Người sinh năm 1967 (đủ 58 tuổi trong năm 2025)

Người sinh năm 1966 (đủ 59 tuổi trong năm 2025)

Người sinh năm 1965 (đủ 60 tuổi trong năm 2025)

Như vậy, thay vì phải đổi thẻ ở mốc 60 tuổi, những công dân thuộc các năm sinh này chỉ cần làm thẻ một lần duy nhất trong năm 2025 là có thể sử dụng trọn đời (trừ trường hợp thẻ bị mất, hỏng hoặc có thay đổi thông tin).

Bên cạnh đó, luật mới cũng khuyến khích người dân làm thẻ sớm trước các mốc tuổi bắt buộc (25, 40, 60) bằng cách quy định rằng nếu công dân làm thẻ trong vòng 2 năm trước các mốc này, thẻ mới sẽ có giá trị sử dụng kéo dài đến kỳ đổi thẻ tiếp theo, giúp tiết kiệm thời gian và chi phí đi lại.

Để thực hiện thủ tục, người dân cần lưu ý: nếu thông tin trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã chính xác, bạn chỉ cần mang theo CCCD/CMND cũ; ngược lại, nếu thông tin có sai sót hoặc chưa cập nhật, bạn cần chuẩn bị thêm giấy tờ pháp lý để chứng minh như giấy khai sinh, sổ hộ khẩu hoặc các giấy tờ xác nhận thay đổi thông tin khác. Việc nắm rõ các quy định này sẽ giúp công dân chủ động hơn, đảm bảo quyền lợi và tiết kiệm thời gian hiệu quả.

Làm căn cước công dân cần giấy tờ gì?

Theo Điều 10 Thông tư 59/2021/TT-BCA quy định về tiếp nhận đề nghị cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân như sau:

Tiếp nhận đề nghị cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân

1. Công dân trực tiếp đến cơ quan Công an có thẩm quyền tiếp nhận đề nghị cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân nơi công dân thường trú, tạm trú để đề nghị cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân.

2. Trường hợp công dân đề nghị cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân trên Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công Bộ Công an thì công dân lựa chọn dịch vụ, kiểm tra thông tin của mình trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, trường hợp thông tin đã chính xác thì đăng ký thời gian, địa điểm đề nghị cấp thẻ Căn cước công dân; hệ thống sẽ tự động chuyển đề nghị của công dân về cơ quan Công an nơi công dân đề nghị.

Trường hợp công dân kiểm tra thông tin của mình trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, nếu thông tin của công dân chưa có hoặc có sai sót thì công dân mang theo giấy tờ hợp pháp để chứng minh nội dung thông tin khi đến cơ quan Công an nơi tiếp nhận đề nghị cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân.

Dù không có quy định chính xác khi đi làm căn cước công dân cần giấy tờ gì nhưng áp dụng Thông tư 59/2021/TT-BCA có thể giải đáp câu hỏi "Làm căn cước công dân cần giấy tờ gì?" như sau:

- Trường hợp khi kiểm tra thông tin của công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã đầy đủ thông tin thì công dân mang theo CCCD/CMND cũ nếu muốn đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân.

- Trường hợp khi kiểm tra thông tin của công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, nếu thông tin của công dân chưa có hoặc có sai sót thì công dân cần mang theo giấy tờ hợp pháp để chứng minh nội dung thông tin (sổ hộ khẩu, giấy khai sinh, CCCD/CMND cũ (nếu có), giấy tờ chứng minh nếu có thay đổi về thông tin nhân thân) khi đến cơ quan Công an nơi tiếp nhận đề nghị cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân.

Hiện tại, người dân có thể thực hiện trực tuyến trên ứng dụng VNeID sẽ được miễn lệ phí cấp đổi thẻ CCCD khi chọn đúng lý do “do sắp xếp/điều chỉnh ĐVHC”.

Cách thức thực hiện đổi CCCD trực tuyến trên VNeID và có tài khoản định danh mức 2.

Đối với việc thực hiện trực tuyến trên ứng dụng VNeID sẽ được miễn lệ phí khi chọn đúng lý do “do sắp xếp/điều chỉnh ĐVHC”. Ngoài ra, còn có thể đặt lịch linh hoạt; theo dõi trạng thái; nhận kết quả tại cơ quan chức năng hoặc qua bưu chính.

Các bước thực hiện, người dân truy cập vào dịch vụ công Căn cước → cấp đổi → chọn lý do “do sắp xếp/điều chỉnh ĐVHC”.

Sau đó, kiểm tra thông tin → chọn nơi thực hiện & hình thức nhận → gửi hồ sơ. Cuối cùng là theo dõi lịch sử yêu cầu → đến thu nhận theo lịch (nếu có).

Thời hạn giải quyết 7 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.