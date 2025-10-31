Máy tính bảng màu tím mới của Huawei có gì khiến netizen phải truy lùng gần đây?

Với sự kết hợp giữa sắc tím trendy và màn hình PaperMatte độc quyền, HUAWEI MatePad 11.5 PaperMatte Mới hứa hẹn trở thành một lựa chọn đáng chú ý trong phân khúc tablet tầm trung dịp cuối năm nay.

Thiết kế và trọng lượng: Gọn nhẹ nhưng vẫn ấn tượng và tinh tế

Điểm nhấn đầu tiên chính là màu sắc. Đây là lần đầu tiên Huawei ra mắt màu tím cho dòng máy tính bảng Huawei tại thị trường Việt Nam. Tông màu vừa trẻ trung vừa hiện đại này giúp MatePad 11.5 PaperMatte Mới trở thành lựa chọn nổi bật giữa dàn tablet "na ná" nhau trên thị trường.

Huawei MatePad 11.5 PaperMatte Mới với màu tím trẻ trung, thời thượng

Bên cạnh màu tím độc đáo, phiên bản năm nay còn sở hữu một vài điểm nâng cấp rõ rệt so với phiên bản 11.5 tiền nhiệm. Cụm camera được làm lớn hơn, bo tròn bởi viền kim loại nổi bật, tuy vẫn giữ nguyên độ phân giải 13MP. Bàn phím và ốp lưng đi kèm cũng có thiết kế mới: ôm trọn 4 góc thay vì bo 4 cạnh như trước. Nhờ thiết kế này, bút cảm ứng giờ đây có thể hít nam châm ở cạnh thân máy và kết nối Bluetooth dễ dàng, tránh tình trạng rơi hay vô tình làm mất bút. Dù chỉ là một thay đổi nhỏ, thiết kế này được xem là tinh tế và mang lại trải nghiệm tiện lợi hơn cho người dùng.

Với bàn phím thông minh Clip-on, phiên bản MatePad 11.5 năm nay mang đến cảm giác thanh thoát, mỏng nhẹ hơn so với người đàn anh

Màn hình PaperMatte và công nghệ hiển thị: Chống chói lóa, nhưng vẫn rõ nét

Đúng như tên gọi, HUAWEI MatePad 11.5 PaperMatte Mới sở hữu màn hình PaperMatte độc quyền, giúp chống chói, lóa và phản xạ ánh sáng khi sử dụng ngoài trời hay dưới điều kiện ánh sáng mạnh. Sự khác biệt này đến từ công nghệ khắc vi mô cấp độ nano kết hợp với công nghệ phân cực tròn giúp mô phỏng ánh sáng màn hình gần như ánh sáng tự nhiên, giảm đến 99% hiện tượng phản chiếu.

Khi đặt cạnh màn hình LED thường được trang bị trên các dòng máy tính bảng, MatePad 11.5 PaperMatte Mới gần như loại bỏ hoàn toàn hiện tượng lóa khi có ánh đèn chiếu vào, cho trải nghiệm dễ chịu hơn đáng kể.

Về khả năng hiển thị, HUAWEI MatePad 11.5 PaperMatte Mới được trang bị màn hình 11.5 inch với tỷ lệ hiển thị lên đến 86%, độ phân giải 2.5K, tần số quét 120Hz và độ sáng tối đa 600 nit. Với những thông số này, có thể thấy MatePad mang lại khung nhìn rộng hơn, mượt mà hơn, và sáng hơn hơn, dù sở hữu màn hình nhám lì. Đây là minh chứng cho việc màn hình nhám vẫn có thể hiển thị sắc nét, sống động, đồng thời bảo vệ thị giác khi sử dụng lâu dài.

Tính năng học tập, làm việc thông minh

Các dòng máy tính bảng của Huawei luôn được biết đến như với định vị "hiệu suất như PC". Phát triển từ định hướng đó, HUAWEI MatePad 11.5 PaperMatte Mới trang bị sẵn bộ ứng dụng văn phòng WPS Office với giao diện và tính năng chuẩn PC, cho phép soạn thảo, lập bảng tính hay tạo bản trình chiếu với đầy đủ phím tắt quen thuộc.

Với một số thiết bị khác, người dùng vẫn sẽ phải làm quen lại với giao diện Mobile, hay thiếu vắng các phím tắt trợ năng quen thuộc khi dùng trên máy tính. Trong khi đó, với WPS Office chuẩn PC trên HUAWEI MatePad 11.5 PaperMatte, người dùng không mất thời gian để làm quen lại giao diện, thậm chí còn thao tác những tính năng phức tạp, như Pivot Table hay Vlookup…

Năm nay, Huawei còn bổ sung hai ứng dụng mới vốn chỉ xuất hiện trên dòng Pro trước đây: GoPaint và HUAWEI Notes. GoPaint mang lại trải nghiệm vẽ chuyên nghiệp với hơn 150 loại cọ, hỗ trợ layer và animation. Trong khi đó, HUAWEI Notes cho phép ghi chú, chèn hình ảnh, đánh dấu, tùy chỉnh màu sắc, bố cục, với đa dạng hỗ trợ miễn phí tại Trung tâm Tài nguyên.

Phụ kiện và thời lượng pin: Combo lý tưởng trong phân khúc

Phần phụ kiện và pin cũng là điểm Huawei tạo khác biệt rõ. MatePad 11.5 PaperMatte Mới đi kèm đầy đủ bàn phím và bút cảm ứng. Viên pin 10.100 mAh hỗ trợ sạc nhanh 40W cho phép thiết bị hoạt động trọn một ngày dài học tập hoặc làm việc, mang lại lợi thế đáng kể về thời lượng và tốc độ sạc, đặc biệt với nhóm người dùng trẻ cần sự linh hoạt và di động cao.

Với chi phí chưa đến 10 triệu đồng, HUAWEI MatePad 11.5 PaperMatte Mới mang đến cho người dùng một combo chuẩn PC tiện lợi về cả phần cứng (gồm bút, chuột, bàn phím) đến phần mềm (các ứng dụng văn phòng, ghi chú, sáng tạo). Điều này cho thấy nỗ lực của đại diện đến từ Trung Quốc trong việc mang đến trải nghiệm hoàn thiện hơn cho người dùng ngay khi mở hộp, mà không cần bỏ thêm chi phí hay cài đặt phức tạp.

Tổng thể, trong tầm giá chưa đến 10 triệu đồng, Huawei MatePad 11.5 PaperMatte Mới là chiếc máy tính bảng hội tụ đầy đủ yếu tố mà người dùng trẻ mong đợi: thiết kế tinh tế, màu sắc bắt trend, màn hình chống chói độc quyền, hiệu suất mạnh mẽ, phụ kiện đầy đủ và pin bền bỉ.

Sản phẩm sẽ chính thức được mở bán từ ngày 6 tháng 11. Tìm hiểu thêm tại đây.