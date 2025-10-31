Đừng nghe những lời "xúi dại" rằng phải chi thật nhiều tiền mới có điện thoại ngon: Trò bịp ấy xưa rồi

Cây bút Stephen Radochia của Android Police từng coi công việc review điện thoại của mình là điều rất thú vị.

Dường như mỗi tháng lại có một chiếc smartphone tồi tệ mới được ra mắt để anh cảm thấy ghét bỏ và không có gì sướng hơn việc "vùi dập" thiết bị này để mọi người không nên tốn tiền mua.

Việc phân biệt điện thoại tốt và tệ thường rất dễ dàng. Nhưng câu chuyện của năm 2025 đã khác. Giờ đây, các nhà sản xuất dường như rất khó để tạo ra một chiếc smartphone tồi.

Đây là tin vui của người dùng vì giờ đây họ có thể hoàn toàn yên tâm chọn mua điện thoại giá rẻ thay vì cố chi thật nhiều tiền như trước kia. Dưới đây là phân tích của Radochia.

Điện thoại giá rẻ không còn sở hữu màn hình kém

Màn hình điện thoại giá rẻ từng rất đáng thất vọng. Chúng thường là những tấm nền mờ nhạt, thiếu sáng, với độ chính xác màu sắc và hiệu suất hiển thị tồi tệ. Rất khó để sử dụng chúng ở bất kỳ điều kiện nào ngoài trời.

Lớp kính bảo vệ màn hình cũng đáng thất vọng tương tự. Kính màn hình có thể bị trầy xước chỉ sau vài ngày để trong túi, và chất lượng hoàn thiện rất kém.

Điều này khiến những chiếc điện thoại đó rất khó sử dụng, và đó là lý do chính tôi luôn khuyến khích mọi người nên mua điện thoại đắt tiền hơn.

May mắn thay, đó không còn là sự đánh đổi mà người mua phải chấp nhận.

Các thiết bị như Samsung Galaxy A16 được trang bị tấm nền OLED tuyệt vời với mức giá 200 USD (khoảng 5 triệu). Chúng không phải lúc nào cũng là màn hình có màu sắc chính xác nhất, nhưng chúng có độ sáng cao và màu sắc bão hòa.

Motorola cũng làm rất tốt việc mang màn hình chất lượng cao lên các thiết bị tầm trung. Nếu bạn mua được một chiếc trong đợt giảm giá, bạn có thể sở hữu một màn hình OLED đẹp với giá chỉ khoảng 350 USD trên một trong các thiết bị của Moto.

Chúng ta tương tác với màn hình trong 100% thời gian sử dụng điện thoại, và tôi rất vui vì giá linh kiện đã giảm để người dùng không cần phải chi vài chục triệu chỉ để có được một tấm nền chất lượng.

Hiệu suất và phần mềm đã trở nên đáng nể

Chipset yếu và RAM không đủ từng là vấn nạn của điện thoại giá rẻ. Nhiều thiết bị thậm chí không thể chạy phiên bản Android đầy đủ, mà phải dùng phiên bản rút gọn Android Go.

Dùng "chống cháy" thì ổn, nhưng tình trạng chậm và giật lag liên tục đã phá hỏng trải nghiệm người dùng. Điều này đặt nhiều người mua vào tình thế khó xử: buộc phải lựa chọn giữa một chiếc smartphone cũ, đã hết hỗ trợ hoặc một chiếc điện thoại mới nhưng lại quá khó sử dụng.

Đáng buồn hơn, việc hỗ trợ phần mềm cũng không được đảm bảo, ngay cả khi được hứa hẹn trên một số mẫu điện thoại giá rẻ.

Một số điện thoại Nokia Android từng được hứa hẹn nâng cấp hai phiên bản Android lớn nhưng cuối cùng chỉ nhận được một, kèm theo các bản cập nhật bảo mật chắp vá. Thậm chí, một số điện thoại giá rẻ không bao giờ nhận được bất kỳ bản cập nhật nào, bị bỏ mặc với các bản vá bảo mật cũ kỹ.

Cả hai vấn đề này đã được cải thiện trong vài năm qua. Điện thoại giá rẻ hiện có nhiều RAM hơn, và các chipset giá rẻ từ Qualcomm và MediaTek cũng mang lại hiệu suất đủ tốt.

Cá nhân tôi rất thích Snapdragon 6 Gen 3 trên một số thiết bị, và Dimensity 6300 cũng là một chipset rất "có năng lực".

Moto G Stylus 2025 được trang bị 8GB RAM, cho hiệu suất mượt mà ở hầu hết các tác vụ. Việc cuộn qua Instagram rất nhẹ nhàng, và tôi có thể chơi game ở mức độ nhẹ đến trung bình trên G Stylus.

Hỗ trợ phần mềm cũng đã được cải thiện. Samsung hứa hẹn hỗ trợ sáu năm cho Galaxy A16, một con số rất đáng kể cho một chiếc điện thoại 200 USD. Điều đó có nghĩa là bạn có thể yên tâm sử dụng các ứng dụng tài chính của mình trong nhiều năm tới, và thậm chí còn nhận được một số tính năng mới trong quá trình sử dụng.

Điều này đã giúp nâng cao giá trị lâu dài của điện thoại giá rẻ, và tôi rất vui vì các nhà sản xuất đã bắt đầu đầu tư nhiều nỗ lực hơn vào các thiết bị giá rẻ.

Thời lượng pin hai ngày cho một lần sạc

Thời lượng pin chưa bao giờ là điểm quá tệ trên điện thoại giá rẻ, nhưng chúng thường hoạt động kém đến mức bạn không còn bận tâm đến pin nữa.

Tôi rất thích khi thấy sự cải thiện song hành giữa hiệu suất và thời lượng pin. Các chipset giá rẻ và tầm trung ngày càng tiết kiệm điện hơn, và dù hiệu suất tốt hơn, thời lượng pin cũng không bị ảnh hưởng.

Điện thoại giá rẻ hiện cũng đi kèm với pin dung lượng lớn, từ 4.500 đến 5.000mAh. Đây là một sự phát triển đáng hoan nghênh, và đã lâu rồi tôi không còn thấy thời lượng pin nào thực sự "không thể chấp nhận được" trên một chiếc điện thoại dưới 500 USD.

Các thiết bị của Samsung, Motorola, Google, OnePlus và các hãng khác đều có thời lượng pin vượt trội trong phân khúc dưới 500 USD.

Tôi tận hưởng sự linh hoạt khi biết rằng điện thoại của mình có thể kéo dài cả ngày, bất kể tôi làm gì, và cũng không phải là "tận thế" nếu tôi quên sạc qua đêm.

Đánh giá những chiếc điện thoại tồi tệ từng là một thú vui, nhưng tôi rất vui vì mọi thứ đã được cải thiện.

Chỉ cần một chút tìm hiểu, bạn có thể sở hữu một chiếc điện thoại tuyệt vời với chi phí thấp hơn.

Lần tới khi bạn tìm mua một chiếc smartphone, hãy tự hỏi bản thân thực sự cần gì, và liệu có nên giữ lại một phần số tiền mồ hôi công sức đó trong túi của mình hay không.