Nữ ngôi sao mạng xứ Trung cảnh báo 1 yếu tố dễ mắc cúm và bị cúm nặng hơn, chính cô từng trải qua

Sau sự ra đi gây chấn động của nữ diễn viên Từ Hy Viên gần đây, một nữ ngôi sao mạng trên 1 nền tảng mạng xã hổi nổi tiếng Trung Quốc (tên tài khoản @martina0916) chia sẻ mình cũng từng suýt mất mạng vì cúm.

Theo lời Martina, cô mắc phải cúm A khi tới Nhật Bản. Lúc đầu, cô chỉ cho rằng mình bị ốm vặt, trước đây cũng nhiều lần bị cảm lạnh hay cúm nhưng có thể tự khỏi hoặc uống thuốc vài ngày là khỏi nên không quá để tâm. Nhưng sau đó, cô liên tục sốt cao và chỉ có thể nằm lì một chỗ. “Tim tôi đau như thể có trăm ngàn con dao đâm vào, cả người nóng như lửa và không có chút sức lực nào. Tôi nghĩ rằng mình sẽ chết” - Martina kể lại.

May mắn là cô được cấp cứu kịp thời và điều trị tích cực, cuối cùng đã thoát khỏi nguy hiểm. Nhờ bác sĩ, Martina mới biết được nguyên nhân sâu xa khiến mình suýt chết vì bệnh cúm không chỉ nằm ở virus, mà còn là hậu quả của việc giảm cân quá mức.

Cụ thể, Martina luôn theo đuổi vóc dáng mảnh mai với chiều cao 1m65 nhưng không để cân nặng vượt quá 45kg. Thời điểm mắc cúm, cô còn đang vui mừng vì vừa trải qua một đợt “ép cân” thành công. Cô nói: “Tôi từng tự hào về vóc dáng của mình, nhưng không nhận ra rằng việc giảm cân quá nhanh và giữ cơ thể ở mức cân nặng quá thấp đã khiến sức khỏe trở nên mong manh. Bác sĩ của tôi nói rằng, đối với nhiều người khỏe mạnh, cúm chỉ là một căn bệnh nhẹ nhưng với người quá gầy, suy dinh dưỡng và miễn dịch kém như tôi nó có thể nhanh chóng trở thành cơn ác mộng liên quan tới tính mạng”.

Trải qua sự việc khủng khiếp này, Martina khẩn thiết khuyên mọi người tránh xa thói quen giảm cân cực đoan. Bởi nó không chỉ gây suy nhược cơ thể mà còn khiến hệ miễn dịch suy yếu nghiêm trọng. Từ đó khiến những căn bệnh thông thường như cúm dễ mắc hơn và cũng trở nên nguy hiểm hơn.

Vì sao người quá gầy dễ mắc cúm hơn và bị cúm nặng hơn?

Có nhiều lý do khiến những người có cân nặng quá thấp hoặc giảm cân quá nhanh có nguy cơ mắc cúm cao hơn và dễ gặp biến chứng nguy hiểm hơn. Ví dụ như:

- Hệ miễn dịch suy yếu nghiêm trọng: Cơ thể không đủ chất béo và protein để sản xuất tế bào miễn dịch. Giảm kháng thể, khiến virus dễ dàng xâm nhập. Thiếu hụt vitamin và khoáng chất (đặc biệt là vitamin D, kẽm), làm giảm khả năng chống viêm của cơ thể.

- Cơ thể thiếu năng lượng để chống lại bệnh tật: Khi giảm cân nhanh, cơ thể rơi vào trạng thái stress, làm rối loạn hormone và cạn kiệt năng lượng. Người quá gầy thường cảm thấy mệt mỏi, thiếu sức sống, dẫn đến việc hồi phục sau bệnh chậm hơn.

- Nguy cơ biến chứng nguy hiểm cao hơn. Nhiều nghiên cứu cho thấy những người quá gầy có nguy cơ bị viêm phổi do cúm cao hơn. Tỷ lệ suy hô hấp và nhập viện ở nhóm người thiếu cân cao hơn so với người có cân nặng bình thường. Cúm có thể làm trầm trọng thêm các bệnh tim mạch ở những người có thể trạng yếu.

Một nghiên cứu năm 2022 đăng trên The Lancet cho thấy những người có chỉ số BMI dưới 18.5 có nguy cơ tử vong do cúm cao hơn 41% so với nhóm có cân nặng trung bình. Điều này cho thấy rằng gầy quá mức không phải là dấu hiệu của sức khỏe, mà ngược lại, nó có thể khiến cơ thể dễ bị tổn thương trước các bệnh nhiễm trùng nguy hiểm.

Giảm cân thế nào để không gây hại cho sức khỏe?

Martina đã rút ra bài học sau lần suýt mất mạng này. Cô không còn theo đuổi "vóc dáng hoàn hảo" một cách cực đoan mà tập trung vào sức khỏe. Hiện tại, cô đã tăng lên khoảng 50kg và cảm thấy khỏe mạnh hơn rất nhiều.

Cô cũng nhắc nhở mọi người, nhất là nữ giới hãy giảm cân một cách khoa học. Tuân thủ một số nguyên tắc mà chuyên gia dinh dưỡng sức khỏe của cô nói với cô như:

- Không giảm cân quá nhanh: Chỉ nên giảm tối đa 0,5–1kg mỗi tuần để cơ thể có thời gian thích nghi.

- Không bỏ bữa, không ăn kiêng quá khắt khe: Cơ thể vẫn cần đủ protein, chất béo lành mạnh và vitamin để duy trì hệ miễn dịch.

- Tập thể dục đúng cách: Kết hợp cardio và tập tạ để giữ cơ bắp, không để cơ thể suy nhược.

- Ngủ đủ giấc: Thiếu ngủ có thể làm rối loạn hormone và khiến bạn dễ mắc bệnh hơn.

Martina chia sẻ: "Bạn có quyền theo đuổi vẻ đẹp, nhưng đừng để nó lấy đi sức khỏe của bạn”. Cô hy vọng câu chuyện của mình có thể thức tỉnh nhiều người, đặc biệt là những ai đang theo đuổi chuẩn mực thẩm mỹ "càng gầy càng đẹp". Bởi lẽ, cơ thể khỏe mạnh mới là yếu tố quan trọng nhất giúp bạn tận hưởng cuộc sống trọn vẹn.

Nguồn và ảnh: ETtoday, Top Beauty