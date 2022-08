Nữ nghệ sĩ Gen Z Việt đầu tiên đầu quân cho hãng đĩa quốc tế

Kim Kunni không phải là một cái tên quá quen thuộc dù trước đó, cô nàng từng hợp tác cùng những nghệ sĩ trẻ nổi bật như Hooligan. (In The Rain) hay T.R.I (Uống). Tuy nhiên với thế mạnh ngoại ngữ khi hát được nhiều thứ tiếng và phong cách âm nhạc độc đáo, Kim Kunni từng được tạp chí âm nhạc uy tín ở khu vực Đông Nam Á - tạp chí Bandwagon giới thiệu là một trong 9 nghệ sĩ đại diện cho nền âm nhạc đương đại của Việt Nam. Các sản phẩm âm nhạc của Kim Kunni đều do cô tự sáng tác và sản xuất hoàn toàn bằng tiếng Anh, để lại ấn tượng về một nghệ sĩ mang vibe nhạc quốc tế được cộng đồng nghe nhạc yêu thích.

Tối 4/8, Kim Kunni chính thức ra mắt sản phẩm âm nhạc debut mang tên “Chờ”. Đây là một ca khúc do chính Kim Kunni sáng tác và thể hiện, đánh dấu cột mốc đầu tiên của nghệ sĩ Gen Z trên con đường theo đuổi âm nhạc chuyên nghiệp.

Với MV “Chờ”, Kim Kunni đã sử dụng gần như 100% tiếng Việt để truyền tải thông điệp tích cực về sự chờ đợi.

Kim Kunni là nữ nghệ sĩ Việt đầu tiên đầu quân công ty giải trí, hãng đĩa quốc tế Sony Music Entertainment. Nếu phần giai điệu vẫn giữ được tinh thần hiện đại, có phần lãng đãng đậm chất USUK khi kết hợp giữa Dream Pop và RnB. Thì với ca từ đơn giản, dễ “ngấm” nhưng vẫn thể hiện được sự tinh tế, chân thành của tiếng Việt như “Chờ, chờ người đến bao giờ, cho những vấn vương ngủ quên kịp thức giấc”, hay “Dẫu nắng ban trưa hay trời mưa rào đêm tối, có ai gọi tên tôi, vội vàng nhung nhớ rồi”, Chờ chắc chắn không phải là một bài hát bắt tai hay trendy, song hứa hẹn sẽ mang đến nhiều nguồn năng lượng “chữa lành” cho người trẻ.



Bên cạnh đó, câu hát tiếng Tây Ban Nha ‘Espera, estoy esperando. Espera, Dime cuanto tengo que espera (cuanto tengo que espera)’ được lặp đi lặp lại đã trở thành điểm nhấn cho ca khúc, giúp thông điệp về sự chờ đợi trở nên mới lạ và đặc biệt hơn.

Không chỉ là sản phẩm âm nhạc được đầu tư nhất từ trước đến nay, MV "Chờ" còn đánh dấu một cột mộc mới của Kim Kunni: Trở thành nữ nghệ sĩ Việt đầu tiên đầu quân công ty giải trí, hãng đĩa quốc tế Sony Music Entertainment (viết tắt SME). Trước đó, Luke D, Hà Lê và Hooligan. là 3 tài năng Việt trực thuộc công ty quản lý Sony Entertainment Music, được định hướng phát triển theo con đường chuyên nghiệp và tiệm cận với xu hướng âm nhạc thế giới.

Với thế mạnh ngoại ngữ và tư duy âm nhạc hiện đại, có chất riêng cùng sự hỗ trợ chuyên nghiệp, bài bản ở mọi khâu từ sản xuất, quảng bá đến định hướng phát triển lâu dài khi đầu quân cho một công ty giải trí toàn cầu, Kim Kunni được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những nghệ sĩ Gen Z thành công ở “sân nhà” lẫn quốc tế bằng chính dòng nhạc mang đậm dấu ấn cá nhân này.

"Hiện tại, Kim vẫn hướng việc xây dựng thông điệp thông qua từng khía cạnh của sản phẩm âm nhạc, từ trang phục cho đến âm nhạc, MV,... đều phải mang một thông điệp đằng sau đó. Kim mong muốn sẽ là một nghệ sĩ luôn hướng đến những sự phát triển trong âm nhạc sao cho phù hợp với mình nhất. Mỗi người là một cá thể khác nhau nên Kim cũng tin rằng những gì Kim mang đến cho khán giả sẽ là một ‘nét khác biệt’ trong thị trường âm nhạc", nữ nghệ sĩ chia sẻ./.