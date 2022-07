Grey D - ca sĩ Gen Z đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự và trở lại ngoạn mục: "Thời gian đó rất khắc nghiệt, cách duy nhất giải toả là viết nhạc"

Grey D chia sẻ về âm nhạc, cuộc sống và tình yêu!

Grey D bắt đầu được công chúng biết đến khi là em út của MONSTAR, một trong những nhóm nhạc nam trẻ để lại nhiều dấu ấn trong lòng khán giả Việt Nam. Tuy nhiên, từ một khởi đầu suôn sẻ, MONSTAR nói chung và Grey D nói riêng đã không thể có một cái kết viên mãn. Grey D nhập ngũ, kéo theo quãng thời gian 2 năm gần như "đóng băng" của MONSTAR.

Ngày Grey D xuất ngũ cũng là ngày buồn của người hâm mộ MONSTAR khi chưa kịp vui trọn niềm vui 5 chàng trai tái hợp đầy đủ thì đã nhận tin buồn về việc nhóm nhạc sẽ đi đến kết thúc sau 5 năm bên nhau. Tuy nhiên từ đây, Grey D lại có một bước ngoặt mới trong sự nghiệp khi tách ra solo, có màn "tái ra mắt" được St.319 Entertainment đầu tư kĩ càng. Từ ca khúc pre-debut gặt hái thành công đáng kể (hơn 10 triệu view tính đến thời điểm hiện tại) cho đến series âm nhạc Hương Mùa Hè, màn "tái định vị" Grey D trong lòng công chúng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

Để cho khán giả toàn quyền quyết định cho sản phẩm pre-debut vaicaunoicokhiennguoithaydoi, liệu có phải là quá mạo hiểm khi 9 người nhưng có thể đến 100 ý?



Cũng có thể xem là một sự mạo hiểm nhưng vì tôi đã không hoạt động 1 thời gian dài nên bản thân phải đứng trước quá nhiều sự lựa chọn đến mức bản thân thấy mông lung. Một phần do ekip cũng muốn tạo sự tương tác vì đã lâu tôi không tương tác với khán giả. Mọi người cũng cho tôi nhiều lựa chọn và bản thân tôi cũng có những lựa chọn. Trước giờ tôi cũng thể hiện nhiều thứ khác nhau trong âm nhạc nhưng cũng không biết khán giả yêu thích mình ở thể loại nào nên cứ để cho khán giả quyết định thôi.

Khi biết khán giả "chọn" tlinh để mình kết hợp tôi cũng rất phấn khích. Tôi theo dõi tlinh lâu rồi và cảm thấy bên trong bạn cũng có sự mềm mại dù vẻ ngoài rất cá tính. Ngay từ khi nghe phần demo của tlinh, tôi cũng không ngờ bạn lại hợp với ca khúc đến vậy.

Bên cạnh đó, đây mới chỉ là ca khúc pre-debut mà thôi vì dù rất tâm huyết nhưng mọi người cũng đã nghe bản demo này từ lâu. Đến sản phẩm debut chính thức, khán giả sẽ được nghe được 1 điều gì đó mới hơn từ Grey D.

Kể từ khi chuyển hướng hoạt động solo, có vẻ như cái tên Grey D mới thực sự khởi sắc và được đông đảo công chúng biết đến?

Sau khi MONSTAR tan rã, tôi vẫn chọn ở lại công ty St.319 Entertainment. Một phần vì tôi cảm nhận mọi người dành nhiều tình cảm cho mình và ghi nhận những gì mình làm. Việc tìm 1 ekip phù hợp với mình cũng khó nên tôi quyết định ở lại.

Khi hoạt động cá nhân thì đúng là tôi được hát, được lên hình nhiều hơn, được thể hiện khả năng của mình nhiều hơn. Khi hoạt động nhóm, mỗi người sẽ có cá tính và thế mạnh khác nhau để khi hợp lại thành một thì mọi thứ đều hoàn hảo, những khiếm khuyết của tôi thì được các anh bù đắp để khán giả không nhìn thấy điều đó. Còn khi hoạt động solo thì rất nhiều khuyết điểm tôi phải tự mình che lấp đi và tự trau dồi bản thân hơn. Tôi phải đối mặt với nhiều chuyện hơn và tôi nghiệm ra bản thân mình còn thiếu nhiều thứ, phải học hỏi nhiều hơn nữa để có thể một mình đứng trên sân khấu.

Grey D đã vượt qua được nỗi buồn khi MONSTAR tan rã? Đến cuối cùng, vì sao một nhóm nhạc quá nhiều tiềm năng như MONSTAR lại có cái kết buồn như vậy?

Tôi đến với St.319 lúc 15,16 tuổi trong buổi casting vì bị thu hút bởi sản phẩm Sau Tất Cả của anh Erik. Những ngày đầu vào nhóm rất áp lực. Một phần là cảm giác mình cũng không có nhiều khả năng, còn bây giờ áp lực cũng có nhưng không phải giống lúc làm thực tập sinh nữa mà là áp lực phải đứng ra solo.

Hiện tại tôi đã vượt qua. Trong giai đoạn nhóm tan rã và chuyển sang hoạt động cá nhân tôi cảm thấy rất bất an vì tôi là tuýp người dễ bị xáo trộn trước những thay đổi lớn, nhưng hiện tại thì mọi thứ qua rồi. Điều lớn nhất MONSTAR mang đến cho tôi chính là cách để sống hòa thuận với tất cả mọi người. Việc hoạt động nhóm là tạo đà rất lớn để khi mọi người tách ra có thể thoải mái hơn với những thành tựu mà trước đó MONSTAR gây dựng. Mọi người sẽ có mối quan hệ, có sự chuyên nghiệp khi đi diễn và rất nhiều thứ khác để làm nền cho con đường mới.

MONSTAR đã bỏ ra nhiều thời gian cho âm nhạc, nhưng khi lớn hơn thì mỗi người trong nhóm lại nhận ra mỗi cá nhân phải đi theo hướng khác vì họ giỏi các lĩnh vực khác nhau. Chính vì thế nên nhóm đã quyết định ra mắt sản phẩm tri ân khán giả cuối cùng và đi đến tan rã. Ví dụ anh J nhận ra được bản thân làm về mảng âm thanh sẽ tốt hơn là âm nhạc, thế nên anh chuyển hẳn sang làm về âm nhanh. Sự chuyển hướng của anh tôi rất tôn trọng vì không phải cứ nhất thiết yêu âm nhạc là phải làm ca sĩ, bạn có thể làm bất cứ khâu nào miễn là đóng góp cho âm nhạc.

Khán giả Việt Nam có vẻ chưa sẵn sàng với mô hình nhóm nhạc khi không chỉ MONSTAR mà cũng có nhiều nhóm khác có khởi đầu đầy hứa hẹn nhưng cũng không thể đi đường dài. Bạn nghĩ sao về vấn đề này?

Tôi không nghĩ sâu về vấn đề khán giả có chấp nhận mô hình nhóm nhạc không mà chỉ nghĩ chắc mình làm chưa đủ. Hồi xưa các anh 365 cũng rất nổi nhưng rồi, không có gì là mãi mãi vì đến 1 lúc nào đó họ sẽ phải đi con đường riêng của mình. Tôi cũng không biết mọi người tiếp nhận thị trường âm nhạc như nào vì có thể do mọi người nghe nhiều nhóm bên Kpop, ở Việt Nam cũng có nhiều nhóm nhạc tốt nhưng không hiểu sao nếu đi theo phong cách Hàn thì khán giả lại không tiếp nhận nhiều. Cũng có thể nếu làm theo kiểu Kpop thì mọi người sẽ đi nghe hẳn Kpop luôn.

Trong công ty St.319 hiện tại nổi bật nhất là AMEE, bạn và Trúc Anh. Có một sự ưu ái nào hơn từ phía "bố" Aiden với 3 "đứa con" này?

Không đâu. Ai đồn đại chứ chúng tôi yêu thương nhau lắm. 3 người có 3 con đường khác nhau. AMEE là kiểu công chúa xinh đẹp, hát các ca khúc truyền tải thông điệp tích cực. Còn tôi thì mang cái gì đó có buồn hơn vì nỗi buồn vẫn là gia vị không thể thiếu trong cuộc sống. Còn Trúc Anh là diễn viên là 1 mảng khác rồi.

Nhưng có vẻ St.319 một quãng thời gian quá tập trung cho AMEE, bỏ rơi MONSTAR? Rõ ràng nhóm có thể học theo mô hình Kpop khi có thành viên đi nghĩa vụ quân sự, vẫn hoạt động và ra mắt sản phẩm được mà?

Thực ra MONSTAR không đủ 5 thành viên cũng khó hoạt động vì trước đó cũng phải chật vật mới đủ 5 mảnh ghép. Còn AMEE thì lúc ấy em đang tiến triển tốt nên cứ theo đà đó mà đi lên để có được vị trí như bây giờ thôi. Cũng nhờ khoảng thời gian "lặng" đó mà mọi người nhận ra được con đường mọi người sẽ theo đuổi là gì, tôi thấy cũng tốt.

Nhóm cũng từng nghĩ đến việc làm các sản phẩm "hâm nóng" trong thời gian đó chứ, nhưng không hiểu sao mãi mà cứ không hoàn thành được. Thời gian đó, anh Nicky đi nhận dẫn các show, anh Đạt đi học về kĩ thuật âm thanh, mọi người đều phát triển được các khả năng riêng.

Đang hoạt động cùng MONSTAR thì bất ngờ bạn trúng tuyển nghĩa vụ quân sự, công chúng hẳn vẫn muốn nghe một câu chuyện đầy đủ về quãng thời gian đó từ phía bạn?

Một phần, tôi lành lặn đúng chuẩn tiêu chí để đi nghĩa vụ, đến tuổi và hội tụ đủ điều kiện thì cứ lên đường hoàn thành nghĩa vụ quân sự thôi. Khi ấy cũng hơi sốc vì mình đang hoạt động, đang chơi nhạc, đang làm những thứ mình thích thì bỗng dưng phải gác lại mọi thứ. Cũng buồn nhưng tôi đã học cách chấp nhận.

Tôi phải mất gần 1 năm để làm quen và hoàn thành tốt nghĩa vụ mà đất nước giao cho mình. Trong lúc làm điều đó, tôi hay nghĩ đến phần thưởng khi mình hoàn thành tốt nghĩa vụ. Trải qua được môi trường khắc nghiệt ấy thì bây giờ tôi ngủ ở đâu cũng được, tôi biết yêu ba mẹ hơn và thu xếp về nhà ăn cơm nhiều hơn.

Tôi từng bị đắm chìm trong quá khứ có mọi người xung quanh yêu thương, sau khi không còn ai bên cạnh thì tôi mới học được cách một mình trụ vững và tự dựa vào bản thân. Điểm tựa giúp tôi không cô đơn khi ở 1 mình chính là âm nhạc, cụ thể ở đây là cây đàn thân thuộc. Lúc đó có những thứ rất khó nói, gọi điện về nhà hỏi thăm ba mẹ 1-2 câu không đủ với những tình cảm tôi đang chất chứa nên viết nhạc là cách duy nhất giúp tôi giải toả khi có thể dồn hết mọi cảm xúc, câu chuyện vào âm nhạc.

Ngoài những điều vui vẻ, những kỉ niệm đẹp với anh em thì tất nhiên phải có góc tối, là những đêm ngồi nhớ ba mẹ, nhớ người yêu. Có những người anh em khác cũng buồn và họ lan toả nỗi buồn đó đến mình, đó là nỗi nhớ nhà rồi nhớ về quá khứ. Tôi nhớ đến một lúc tôi buồn đến cùng cực, tôi đã đọc được cuốn sách có tên The Power Of Now (Sức mạnh của hiện tại), đọc xong mới biết những khổ cực đến từ quá khứ và tương lai. Quá khứ là những gì đã qua còn tương lai là những điều không thật, chỉ có hiện tại là những niềm vui, yên bình mà mình đã trót bỏ qua, kể từ lúc đó tôi mới chấp nhận hiện tại.

Nhưng là một ca sĩ chuyên nghiệp còn rất trẻ xuất hiện trong quân ngũ, Grey D có nhận được sự "quan tâm" đặc biệt hơn không?

Hồi đó đi cũng rất nhiều người biết đến tôi trong đơn vị. Khi ấy tôi đi chung với mấy anh em ở Quận 1, trước đó có biết nhau rồi. Khi vào đơn vị, mọi người đồn mình là ca sĩ này kia nên được mấy chú cho đi hát. Lúc được 3 tháng trong quân ngũ, tôi vừa tập luyện trong khoá tân binh, vừa được đi diễn trường mầm non, diễn trước đại đội, trung đội. Mình có gì thì diễn đó để mọi người cùng thưởng thức.

Tôi nhớ mình còn đi thi văn nghệ cho trung đoàn. Lúc đó tôi và các bạn được chở đi thi bằng xe cấp cứu đến 1 chỗ giống như hội chợ ở dưới quê, mọi người dựng sạp còn xung quanh buôn bán đồ ăn.

Điều đẹp nhất mà cuộc sống quân ngũ mang đến cho Grey D?

Buổi sáng tôi dậy từ 4 rưỡi đi tập bắn súng, sau đó tập võ rồi đi tưới cây, quét sân. Ai mà đi làm tăng gia sản xuất thì xuống nông trại. Rồi về ăn cơm, xong lại ra thao trường tập súng, tập đến trưa rồi về chấm điểm nội vụ. Sáng dậy phải gấp chăn ngăn nắp để buổi trưa về chấm điểm. Có 1 lần tôi bị chấm điểm rất xấu nên phải nhảy xuống hố rác, giữa trưa hốt 1 đống rác vào bao để cho mọi người chuyển đi.

Rồi chiều tôi đi tập văn nghệ, đi lên 1 hội trường lớn để tập hát, tập nhảy tập múa. Buồn cười nhất là lúc đầu tôi không quen múa nhảy kiểu trong quân đội, lúc vào đó mới biết thêm 1 văn hoá mới. Chiều về ăn cơm, tối xem thời sự, giao lưu. Trước khi đi ngủ được 15 phút xuống căng tin gọi điện về nhà thăm ba mẹ.

Đẹp nhất có lẽ là vẻ đẹp của sự tĩnh lặng khi xung quanh không có gì cả. Có thể sẽ có những lúc anh em ồn ào nhưng những lúc tách ra mỗi đứa 1 đơn vị, nhiệm vụ, khi đó cảm nhận được sự im lặng rất lớn. Thường im lặng sẽ chán, mình sẽ tìm bạn bè để phá tan bầu không khí lặng im đấy nhưng khi không làm gì được hết thì lúc đó mới biết, im lặng cũng có nét đẹp riêng. Cảm thấy bản thân cũng tốt đẹp và mọi thứ xung quanh càng đẹp hơn.

Vậy bạn có lời khuyên gì về tinh thần cho những người trẻ chuẩn bị nhập ngũ?

Nếu đã xác định đi thì cứ vui vẻ chấp nhận nó, cái gì đến sẽ đến, hãy đón nhận mọi tình huống bằng một tấm lòng tử tế nhất có thể là được!

Bạn có nói về việc nhớ người yêu trong những ngày đầu nhập ngũ. Hiện tại bạn và người ấy có còn bên nhau?

Chúng tôi đã chia tay rồi. Lúc đó tôi tràn đầy hy vọng, nhiệt huyết về tình yêu, cứ nghĩ rằng yêu xa đến mấy cũng được. Tôi còn viết thư gửi cho bạn nhưng cuối cùng chẳng thay đổi kết quả... Nhưng đó vẫn là điều rất đẹp mà tôi cực kì trân trọng. Bản thân mình lúc đó rất thuần khiết, và tôi hành động như 1 người mất trí, như một đứa con nít, hành xử không nghĩ cho người khác. Bạn ấy là người người nói lời chia tay, nhưng nghĩ lại nếu lúc ấy tôi mà là bạn ấy thì tôi cũng chia tay!

Bạn nghĩ thế hệ nghệ sĩ Gen Z hiện tại khác biệt nhất so với nghệ sĩ thế hệ trước là gì?

Góc nhìn của Gen Z rất hay, cảm xúc của chúng ta như nhau nhưng qua con mắt của Gen Z nó lạ lắm. Cũng là sự rung cảm đó nhưng được truyền tải ra ngoài theo cách riêng, Gen Z "nhảy số" rất nhanh. Ngay cả tôi đi quân ngũ về, có những từ trên mạng tôi không hiểu, có những trào lưu mà tôi không biết, các bạn ăn mặc cũng rất khác,... khiến tôi phải dành nhiều thời gian tự cập nhật cho bản thân. Lúc tôi mới nhập ngũ, âm nhạc Việt Nam không mang nặng tính quốc tế nhưng khi xuất ngũ thì hầu như các bạn trẻ bây giờ đều có tư duy toàn cầu đó rồi. Âm nhạc Việt Nam đang rất phát triển.

Sắp tới Grey D sẽ định hướng trở thành một hình mẫu nghệ sĩ như thế nào?

Sắp tới tôi sẽ tiếp tục đưa những thứ "nghẹn" trong lòng vào trong âm nhạc, chỉ là không còn cầm guitar đàn hát như cũ mà sẽ có những điều mới. 2-3 năm rồi thì phải đổi mới chứ, chỉ giữ cái cốt lõi là cảm xúc.

Tôi không dám nói trước nhưng sẽ cố gắng trong năm nay ra ca khúc debut, cố gắng hết sức để làm tốt ca khúc debut thật trọn vẹn còn vai trò khác thì thật ra tôi ít giỏi. Tôi giỏi nhất là hát, đàn, sáng tác.

Xa hơn một chút, tôi sẽ cố gắng làm 1 liveshow hát cho những người thân yêu nghe, chưa cần phải là một liveshow lớn mà có khi chỉ là một minishow nho nhỏ mời ba mẹ, các anh em và những người theo dõi mình từ xưa có mặt.

Cảm ơn Grey D và chúc bạn thành công trong màn debut chính thức sắp đến!

