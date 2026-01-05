Nữ nghệ sĩ 48 tuổi không chồng con, một mình trong căn hộ 62m2: "Cuộc sống thế này thật tuyệt vời"

Mười năm trước, khi nộp đơn ly hôn tại Tokyo, tay người phụ nữ vẫn còn run. Nhưng hiện tại, ở tuổi 48, sống một mình trong căn hộ 62m2 gồm hai phòng ngủ, nữ nghệ sĩ nhiếp ảnh tên Rinako lại bình thản nói một câu khiến nhiều người phải suy nghĩ: "Cuộc sống như thế này thật sự rất tuyệt vời".

Không chồng, không con, không phải chờ ai về ăn tối, cũng không cần xoay quanh lịch sinh hoạt của người khác. Căn hộ này, từng mét vuông, từng góc nhỏ, hoàn toàn thuộc về cô. Với Rinako, mười năm sống một mình không phải là sự cô độc bị động, mà là lựa chọn chủ động cho một cuộc sống tĩnh lặng, tự do và vừa vặn với chính mình.

Một mình nhưng không hề trống trải

Những ngày ở nhà của Rinako trôi qua chậm rãi. Ngoài công việc nhiếp ảnh, phần lớn thời gian cô dành cho việc dọn dẹp, chăm sóc nhà cửa và tận hưởng sự yên tĩnh. Khi chia sẻ hình ảnh căn hộ của mình, nhiều người bất ngờ bởi không gian tuy không lớn nhưng gọn gàng, ấm áp và có chiều sâu, đúng kiểu càng nhìn càng muốn sống.

Ngay từ khu vực huyền quan, tức sảnh vào nhà theo kiểu Nhật truyền thống, căn hộ đã tạo cảm giác dễ chịu. Nền lát gạch màu kem nhạt, hai đôi giày bệt màu đen đặt song song, không thừa không thiếu. Một chậu cây xanh nhỏ được đặt sát tường giúp không gian bớt cứng và thêm sinh khí. Trên tường treo một chiếc gương khung gỗ đơn giản. Dù đã 48 tuổi, mỗi lần ra ngoài, cô vẫn chỉnh tề ngoại hình, coi đó là sự tôn trọng bản thân hơn là để làm vừa lòng ai.

Phòng khách nhỏ nhưng đầy ánh sáng

Phòng khách không lớn, nhưng nhờ cách bố trí khéo léo, không gian luôn thoáng. Sàn gỗ tự nhiên, tường và trần sơn trắng, không trang trí cầu kỳ. Trong phòng chỉ có một sofa vải lanh màu xám cho ba chỗ ngồi, không bàn trà lớn, không tivi chiếm diện tích.

Thay vào đó, sát cửa sổ và dọc theo tường là những bức ảnh do chính Rinako chụp trong các chuyến đi. Khi ánh sáng tự nhiên xuyên qua các lớp rèm khác nhau, căn phòng tạo ra nhiều lớp bóng đổ mềm mại, đúng tinh thần của một người làm nghệ thuật. Sàn gỗ được giữ nguyên vân, đi chân trần vẫn cảm thấy ấm và dễ chịu.

Khu ăn uống và bếp gọn gàng đến từng chi tiết

Khu vực ăn uống và bếp nằm ở phía còn lại của căn hộ. Đây là nơi Rinako dành nhiều tâm huyết nhất. Trên bàn ăn hình oval bằng gỗ, cô luôn phủ khăn và giữ mặt bàn trống trơn sau mỗi bữa. Mọi vật dụng đều được cất đi sau khi sử dụng, giúp không gian luôn sạch sẽ và nhẹ mắt.

Bếp được thiết kế mở, liền với khu ăn uống, vừa tiết kiệm diện tích vừa thuận tiện cho sinh hoạt một người. Dù nhìn qua có vẻ nhiều đồ, nhưng từng món đều được phân loại rõ ràng. Gia vị, dụng cụ nấu ăn đặt đúng vị trí thuận tay. Ngăn kéo dưới bếp sắp xếp thìa, đũa ngăn nắp. Những chiếc nồi tráng men đặt ngay ngắn, chai dầu olive dán nhãn viết tay tạo cảm giác rất đời.

Trên nóc tủ lạnh là những món quà lưu niệm từ các bảo tàng, phòng triển lãm mà cô từng ghé qua. Điều này cho thấy, một ngôi nhà đẹp không chỉ nhờ sạch sẽ mà còn cần dấu ấn cá nhân và gu thẩm mỹ rõ ràng.

Phòng ngủ mang màu của sự bình yên

Phòng ngủ nằm cuối hành lang, tường sơn xanh lá dịu, kết hợp cùng bộ chăn ga đơn sắc và nội thất gỗ. Màu sắc gợi cảm giác giống buổi sáng sớm bên biển nội địa Nhật Bản, nhẹ nhàng và thư thái. Cửa sổ lắp rèm lá trắng, không cần đến rèm dày vì khu vực sống yên tĩnh, ít ánh sáng nhân tạo.

Rinako sống khá kỷ luật, ít giao du, thích đi bộ trong công viên, đọc sách và làm việc theo nhịp tự nhiên. Với cô, việc sống một mình giúp duy trì thói quen lành mạnh và cân bằng hơn.

Phòng tắm sạch đến mức gây nghiện

Khu vệ sinh được thiết kế theo kiểu tách biệt hoàn toàn giữa khu rửa mặt, khu giặt, khu tắm và khu vệ sinh. Trên bồn rửa chỉ có đúng một bộ bàn chải, khăn mặt gấp gọn gàng. Không có nước đọng, không có đồ thừa.

Phòng vệ sinh riêng có bồn rửa tay nhỏ, tường dán giấy màu xám nhạt, kết hợp tủ gỗ tông trầm tạo cảm giác cổ điển, tinh tế. Mọi thứ đều vừa đủ, không dư thừa nhưng cũng không lạnh lẽo.

Sống cho mình không có nghĩa là thiếu điều gì đó

Với Rinako, lựa chọn sống một mình không phải là trốn tránh hôn nhân hay gia đình. Cô cho rằng, đến với cuộc đời này không chỉ để kết hôn và sinh con, mà còn để nhìn hoa nở, ngắm nước chảy, cảm nhận mặt trời mọc và hoàng hôn buông xuống theo cách của riêng mình.

Một căn hộ 62m2, một người phụ nữ 48 tuổi, không chồng con, không ồn ào, nhưng lại đủ đầy theo cách rất riêng. Có lẽ, điều khiến nhiều người ngưỡng mộ không phải là không gian sống, mà là sự an yên mà cô tìm thấy trong chính lựa chọn của mình.

Còn bạn, bạn có thích một cuộc sống và một ngôi nhà như thế này không?

Theo: post.smzdm