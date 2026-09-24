Nữ lao công 65 tuổi dùng AI tạo hình ảnh bác sĩ trẻ, lừa người đàn ông 650 triệu đồng

Một phụ nữ Trung Quốc dùng AI để tạo hình ảnh bác sĩ trẻ đẹp, đồng thời giả làm mẹ của mình nhằm thuyết phục một người đàn ông chuyển 170.000 nhân dân tệ.

Liu Hui, sống tại Thượng Hải, quen một phụ nữ tên Yu Xiuzhen trên mạng xã hội năm 2021. Yu giới thiệu mình là bác sĩ 29 tuổi tại một bệnh viện hạng 3A danh tiếng ở Thượng Hải, đồng thời nói có thể giúp Liu tiếp cận các dự án xây dựng, kỹ thuật của bệnh viện.

Trong 5 năm, Yu thường xuyên đăng video về cuộc sống lên trang cá nhân. Tài khoản của cô thu hút khoảng 10.000 người theo dõi và có gần 7.000 video.

Còn Liu làm trong lĩnh vực xây dựng và tin rằng Yu có thể giúp mình giành được các dự án. Vì vậy, anh bắt đầu theo đuổi mối quan hệ tình cảm với người phụ nữ này.

Nữ bác sĩ xinh đẹp do AI tạo nên - Ảnh: SCMP

Yu nói không thể gặp Liu vì mẹ phản đối chuyện tình cảm. Cô ta yêu cầu Liu phải đưa 300.000 nhân dân tệ (khoảng 1,1 tỷ đồng) tiền sính lễ và mua một căn nhà tại Thượng Hải thì hai người mới có thể gặp nhau.

Trong 5 tháng, Liu đã chuyển cho Yu tổng cộng 170.000 nhân dân tệ, tương đương khoảng 650 triệu đồng, dù hai người chưa một lần gặp mặt.

Mỗi khi Liu đề nghị gọi video, Yu đều từ chối với lý do mẹ đang ở bên cạnh. Người phụ nữ này cũng không thực hiện dự án xây dựng như đã hứa.

Nhận thấy có nhiều điểm bất thường, Liu trình báo cảnh sát.

Qua điều tra, cảnh sát xác định Yu thực chất sinh năm 1961, tức 65 tuổi. Bà không có bằng cấp y khoa và chỉ làm nhân viên vệ sinh tại một bệnh viện. Tài khoản nhận tiền từ Liu cũng được đăng ký dưới tên một người đàn ông khác.

Khi kiểm tra các video trên trang cá nhân của Yu, cảnh sát phát hiện một số video có dòng cảnh báo rất nhỏ: “Nội dung này có chứa nội dung được tạo bằng AI”.

Người đàn ông bị lừa gạt 650 triệu đồng - Ảnh: 163.com

Điều tra cho thấy Yu sử dụng AI để chỉnh sửa ngoại hình, tạo hình ảnh một nữ bác sĩ trẻ đẹp và ghép bản thân vào nhiều bối cảnh khác nhau. Có lúc, bà còn dùng AI để đóng giả mẹ mình, nhằm khiến Liu tin rằng người mẹ này thực sự tồn tại và đang ngăn cản chuyện tình cảm của hai người.

Liu cho biết anh không hề để ý đến dòng cảnh báo trên các video và cũng không biết nhiều về công nghệ AI.

Theo cảnh sát, số tiền lừa được được Yu dùng để phẫu thuật thẩm mỹ, mua mỹ phẩm chăm sóc da và quần áo.

Đây không phải lần đầu Yu phạm tội. Bà từng bị kết án 4 năm tù vì tội lừa đảo vào năm 2009.

Cảnh sát gần đây công bố vụ việc để cảnh báo người dân về một hình thức lừa đảo tình cảm trên mạng sử dụng AI để tạo danh tính giả.

Theo Bộ Công an Trung Quốc, hơn 10 tỷ nhân dân tệ được xác định liên quan đến các vụ lừa đảo qua viễn thông và internet trên toàn quốc trong nửa đầu năm ngoái. Chỉ trong quý I cùng năm, số vụ lừa đảo sử dụng công nghệ hoán đổi khuôn mặt và giả giọng nói bằng AI tăng 45%.

Câu chuyện thu hút sự chú ý trên mạng xã hội Trung Quốc. Một người dùng bình luận rằng người phụ nữ 65 tuổi này “dùng AI còn giỏi hơn mình, dù mình mới 35 tuổi”.

Một người khác cho rằng Liu cũng mắc bẫy vì quá kỳ vọng vào cơ hội kinh doanh mà Yu đưa ra.