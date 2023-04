Nữ idol té nhào trên sân khấu khi đang diễn, phản ứng của đồng đội gây bất ngờ

TWICE hiện đang bước vào những đêm diễn đầu tiên của tour lưu diễn thế giới "Ready To Be". Không hổ danh là nhóm nhạc thần tượng 8 năm tuổi, các cô gái nhà JYP đã mang đến cho các fan những tiết mục biểu diễn tràn đầy nhiệt huyết dù cho có sự cố xảy ra.

Cụ thể trong đêm diễn thứ 2, ở màn trình diễn The Feels, thành viên Jeongyeon khi đang biểu diễn thì bất ngờ té nhào trên sân khiến cho đồng đội đứng cạnh bên vô cùng hoảng hốt. Rất nhanh chóng, Jeongyeon đã đứng dậy hoàn thành vũ đạo của mình rồi được các thành viên dìu vào bên trong. Cú té ngã của nữ idol khiến fan vô cùng xót xa nhưng động thái đứng lên biểu diễn ngay lập tức cũng được khen ngợi.

Jeongyeon té đau khiến đồng đội hoảng hốt

Các thành viên dìu cô vào trong

Góc quay khác của cú ngã khiến fan xót xa

Jeongyeon là thành viên gặp nhiều vấn đề về sức khỏe trong TWICE, từng phải có thời gian tạm ngưng hoạt động chung với nhóm. Dù vẫn chưa bình phục hoàn toàn nhưng sự nỗ lực cố gắng quay trở lại biểu diễn cho fan đỡ nhớ của nữ idol đã khiến mọi người nể phục.