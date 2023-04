Nam idol "hoá mèo" nhảy nhạc AMEE cực đáng yêu, sắp có hiện tượng See Tình thứ hai rồi sao?

Sau hiện tượng See Tình của Hoàng Thuỳ Linh lan toả quốc tế, leo top các BXH âm nhạc Hàn Quốc, nhạc Việt ngày càng cư dân mạng Hàn được chú ý nhiều hơn. Cơn sốt mới nhất đã gọi tên giai điệu "meo meo" đáng yêu của AMEE: Ưng Quá Chừng. Dần được sử dụng nhiều hơn trên TikTok Hàn, mới đây Ưng Quá Chừng còn được một idol Kpop dance cover khiến fan không khỏi tự hào. Người ấy không ai khác chính là Park Jihoon, cựu thành viên Wanna One cực quen mặt với khán giả Việt.

Cựu thành viên Wanna One Park Jihoon nhảy Ưng Quá Chừng

Không chỉ là tạo trend "rần rần" ở Việt Nam, giai điệu và vũ đạo "meo meo meo meo" của AMEE còn đốn tim cư dân mạng Hàn Quốc. Xuất hiện trong show âm nhạc mới đây, cựu thành viên Wanna One đã thực hiện thử thách nhảy vũ đạo "meo meo" này. Park Jihoon so với thời điểm hoạt động cùng Wanna One không có quá nhiều khác biệt, anh chàng vẫn điển trai, vẻ đẹp tươi tắn tự nhiên. Kết hợp cùng giai điệu và vũ đạo Ưng Quá Chừng, fan nhìn không thể không yêu!

Ưng Quá Chừng được chú thích đầy đủ là một bài hát của Việt Nam

Nam idol cực kì tươi tắn đáng yêu

"Đối thủ cạnh tranh" với AMEE đây rồi!

See Tình viral mạnh mẽ tại Hàn một phần nhờ vào sự lăng xê tích cực của các celeb như Super Junior, diễn viên Shin Ye Eun,... Do đó, khi Ưng Quá Chừng được xuất hiện trên một show âm nhạc của Hàn và giới thiệu kĩ là bài hát đến từ Việt Nam, fan Việt kì vọng AMEE sẽ có được một hiện tượng See Tình thứ hai. Có thể thấy, dù là một dự án quảng cáo, AMEE vẫn rất "mát tay" khi lan toả thành công ca khúc đến khán giả Việt và lan ra khu vực.

AMEE lan toả thành công giai điệu "meo meo" đáng yêu

Park Jihoon bắt đầu sự nghiệp idol khi tham gia Producer 101 và ra mắt dưới đội hình Wanna One. Anh chàng sở hữu giọng hát nội lực nhưng không kém phần ngọt ngào, ngoại hình sáng sân khấu giúp nam idol thu về lượng fan lớn. Sau khi Wanna One tan rã, Park Jihoon tập trung vào sự nghiệp cá nhân và tham gia diễn xuất.

Park Jihoon từng rất nổi tiếng tại Việt Nam trong đội hình Wanna One