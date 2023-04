Nữ idol bị bong gân, nén cơn đau diễn hết mình khiến fan xót xa!

Nhóm nữ nhà JYP - NMIXX vừa trở lại với album mới cùng MV chủ đề Love Me Like This. Sau 2 bài chủ đề bị đánh giá khó nghe, không hợp thị hiếu công chúng thì dường như, công ty JYP đã cải thiện hơn cho "gà nhà" trong đợt comeback này. Love Me Like This được đánh giá "thân thiện" hơn hẳn nên ca khúc này cũng mang về cho NMIXX những thành tích nhất định. Không chỉ có cúp đầu tiên trên show âm nhạc, NMIXX còn lần đầu tiên tiến vào top 10 BXH khó nhằn như Melon.

Love Me Like This mang lại cho NMIXX nhiều thành tích mới

Hiện tại, nhóm nữ nhà JYP vẫn chăm chỉ quảng bá Love Me Like This trên các show âm nhạc, mới đây nhất là Show Champion. Trước đó, các fan đã phát hiện thành viên Sullyoon của nhóm đang bị bong gân, công ty cho phép cô nàng nghỉ ngơi nhưng nữ idol vẫn cố gắng thực hiện màn trình diễn trên sân khấu.

Rất nhiều khoảnh khắc netizen bắt gặp biểu cảm nén cơn đau, chịu đựng để diễn hết mình. Điều này khiến các fan xót xa nhưng cũng bày tỏ sự trân trọng với sự kính nghiệp của Sullyoon.

Sullyoon dù đang bị bong gân nhưng vẫn nén cơn đau để biểu diễn

Một số bình luận của khán giả:

- Đừng ai nói gì JYP nhé, công ty cho nghỉ mà bé vẫn muốn diễn thôi!

- Đây mới gọi là kính nghiệp này!

- Nhìn nén cơn đau thấy thương quá!

- Xinh thật sự.