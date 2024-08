Tối ngày 2/8 (giờ Việt Nam), JYP gây bất ngờ khi tung ra đoạn trailer giới thiệu thành viên thứ 3 trong nhóm nữ hàng đầu TWICE được debut solo sau Nayeon và Jihyo. Trái với dự đoán của nhiều người, em út Tzuzyu chính thức là gương mặt được chọn để solo với mini album abouTZU sẽ được phát hành trong thời gian sắp tới.

Tzuyu xinh đẹp trong trailer abouTZU

Visual ấn tượng từng khung hình

Trong đoạn trailer, Tzuyu khoe visual top đầu Gen 3 với những khung hình ấn tượng không góc chết. Netizen không ngừng xuýt xoa với mỗi phân cảnh mà nữ idol xuất hiện. Đặc biệt, ở cảnh cuối, nữ idol đã tái hiện lại khoảnh khắc bắn cung huyền thoại trong đại hội thể thao Idol Star Athletic Championship.

Cô nàng còn tái hiện lại phân cảnh gây sốt một thời của mình

Tzuyu sinh năm 1999, là thành viên người Đài Loan (Trung Quốc) của TWICE. Ngay từ những ngày đầu ra mắt, Tzuyu (TWICE) đã nổi danh với nhan sắc xinh đẹp. Sau hơn 4 năm ra mắt, Tzuyu đã xuất sắc vượt qua hàng loạt mỹ nhân đình đám quốc tế để chễm chệ trên ngôi Quán quân của top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới 2019 do TC Candler bình chọn. Netizen cho rằng nét đẹp "thần thánh" của mỹ nhân đến từ Đài Loan (Trung Quốc) hoàn toàn xứng đáng là mỹ nhân có gương mặt đẹp nhất thế giới.

Tzuyu từng được bình chọn là gương mặt đẹp nhất thế giới năm 2019

Tuy sở hữu nhan sắc vượt trội nhưng Tzuyu bị đánh giá là ngày càng trở nên mờ nhạt mà nguyên nhân được cho là đến từ sự ghẻ lạnh của công ty quản lý JYP.

Không chỉ người hâm mộ bức xúc, mà đến bạn của mẹ Tzuyu - ca sĩ kỳ cựu Đào Tinh Oánh cũng phải lên tiếng. Vào ngày 30/4/2024, ca sĩ Đào Tinh Oánh đăng video chỉ thẳng mặt công ty JYP Entertainment đối xử bất công với người cháu gái thân thiết: "Trong số 9 thành viên, bạn có biết Tzuyu xếp hạng mấy về lượng người theo dõi trên Instagram không? Tzuyu có 13,22 triệu người theo dõi. Bạn sẽ sắp xếp các hoạt động của họ như thế nào, như là phát hành album solo, nếu bạn là sếp của họ?". MC khác phụ họa: "Tất nhiên, bạn sẽ giao nhiều việc hơn cho người có thứ hạng cao".

"Hiện tại Tzuyu không phải đại sứ của bất kỳ thương hiệu nào. Con bé xếp cuối trong nhóm về công việc cá nhân. Sau 2021, con bé chưa có bìa tạp chí solo. Tzuyu cũng có thời lượng hát ít nhất nhóm kể từ khi ra mắt đến nay. Điều này không tương xứng với độ nổi tiếng của con bé. Ngoài Jeongyeon và Tzuyu, những thành viên còn lại đều đã dự tuần lễ thời trang. Thân hình và gương mặt của con bé như nữ thần vậy. Con bé rất hợp với các tuần lễ thời trang nhưng chưa bao giờ được tham dự. Vì vậy tôi nghĩ người hâm mộ sẽ cảm thấy bất công" - Đào Tinh Oánh bức xúc.

Bạn thân của mẹ Tzuyu từng lên tiếng về việc nữ idol bị JYP đối xử bất công

Bạn thân của mẹ Tzuyu cũng "bóc trần" sự thật xoay quanh việc TWICE gia hạn hợp đồng với JYP vào năm 2022: "Mọi người phải biết rằng trong hoàn cảnh như vậy, Tzuyu vẫn sẵn sàng gia hạn hợp đồng. Tại sao ư? Con bé cân nhắc lợi ích của các thành viên. Nếu con bé là người duy nhất không gia hạn thì TWICE sẽ chỉ còn 8 thành viên. Ngoài ra, Tzuyu còn nói rằng các chị TWICE đối xử với con bé rất tốt. Nên CEO à, hãy đối xử với con bé tốt hơn. Điều đó có làm tăng lợi nhuận của công ty không? Con bé có đông đảo người hâm mộ trên khắp thế giới. Tzuyu cũng có thể hát tốt. Con bé cover lại nhiều ca khúc tiếng Anh rất hay. Nhảy cũng rất tốt. Vậy tại sao công ty lại xử sự như thế?".

Có thể thấy, sau nghi vấn bị đối xử bất công, JYP đã quyết định cho Tzuyu debut solo. Trước đó, nữ idol cũng là thành viên đầu tiên của TWICE được phát hành sách ảnh cá nhân.