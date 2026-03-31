Nữ hoàng pickleball Anna Leigh Waters cùng dàn sao PPA hồ hởi kí tặng người hâm mộ Việt Nam

Người hâm mộ Việt Nam xếp hàng nhận chữ kí và giao lưu cùng dàn sao PPA

Sức nóng của giải đấu PPA Asia 1000 - MB Hanoi Cup 2026 đang tăng lên từng giờ! Chiều ngày 31/3, Ban tổ chức giải đã chính thức "mở bát" bằng một buổi giao lưu và ký tặng hoành tráng dành cho người hâm mộ. Đây là cơ hội "ngàn năm có một" để fan Việt được tận mắt chứng kiến những huyền thoại sống của bộ môn này ngay tại Thủ đô.

Chưa bao giờ người hâm mộ lại được thấy nhiều gương mặt đình đám đứng chung một khung hình đến thế. Buổi giao lưu quy tụ những cái tên "khét tiếng" nhất của PPA Tour hiện nay: Anna Leigh Waters - "Nữ hoàng" số 1 thế giới vẫn là tâm điểm với nụ cười rạng rỡ và sự thân thiện chuẩn điểm 10.

Anna Leigh Waters hào hứng kí tặng người hâm mộ Việt Nam

Những chiếc vợt có chữ kí của nữ hoàng pickleball được fan nâng niu

Không chỉ Anna, dàn sao đình đám pickleball quốc tế cũng lần lượt kí tặng người hâm mộ Việt

Người hâm mộ vừa xin chữ kí vừa tranh thủ trò chuyện, giao lưu cùng dàn sao pickleball

Sự xuất hiện của những "cỗ máy ghi điểm" như Patriquin, Tardio, Zane Navratil, Tyra Black, Oncins và Tama Shimabukuro khiến không khí sục sôi hơn bao giờ hết. Hai gương mặt được mong chờ không kém chính là Alix Trương và Jonathan Trương. Cặp đôi này nhận được sự cổ vũ cực kỳ nồng nhiệt từ khán giả quê nhà.

Dù buổi giao lưu diễn ra vào giữa chiều nhưng ngay từ sớm, hàng dài người hâm mộ đã xếp hàng kín lối để chờ đợi. Có những fan lặn lội từ xa, mang theo cả vợt, bóng, áo và những chiếc nón lá đặc trưng để xin chữ ký thần tượng.

Đáp lại tình cảm đó, các ngôi sao PPA đã có một buổi "làm việc" cực kỳ năng suất, ai nấy đều vui vẻ ký tặng và không quên gửi lời chào bằng tiếng Việt.

Anna Leigh Waters và dàn sao pickleball thế giới cực kỳ chiều fan, liên tục tạo dáng "tự sướng" cùng người hâm mộ, xóa tan mọi khoảng cách của những siêu sao hàng đầu.

Buổi giao lưu là dịp để người hâm mộ pickleball Việt nam thỏa lòng mong ước trước khi chính thức bước vào MB Hanoi Cup 2026. Nhìn cái cách Anna Leigh Waters hay Zane Navratil hào hứng giao lưu, dân tình càng thêm khẳng định: Giải đấu năm nay sẽ là một bữa tiệc Pickleball đẳng cấp nhất từ trước đến nay tại Việt Nam.

Người hâm mộ xếp hàng lần lượt vào giao lưu và xin chữ kí các tay vợt pickleball hàng đầu

Người hâm mộ mang đa dạng vật phẩm tới xin chữ kí dàn sao

Những gương mặt đình đám pickleball thế giới đổ bộ Hà Nội sẵn sàng cho giải PPA Asia 1000 tại Hà Nội

Một người hâm mộ lớn tuổi mang áo đến xin chữ kí

Niềm vui của người hâm mộ khi sở hữu chiếc áo có chữ kí của những ngôi sao pickleball thế giới

Niềm vui lấp lánh trên ánh mắt nụ cười

Fan xếp hàng ngay ngắn chờ vào khu kí tặng

Nàng thơ pickleball Alix Trương selfie vui vẻ cùng fan