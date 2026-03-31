Đẳng cấp: Hoàng Hên kiến tạo, Xuân Son ghi 2 bàn, vén áo lên đếm đủ 8 múi cực phẩm đáp trả cực gắt khi bị chê lên cân

Không cần nói nhiều, màn trình diễn chói sáng cùng body "không mỡ thừa" của Xuân Son trong trận gặp Malaysia tối 31/3 chính là lời khẳng định đanh thép nhất cho đẳng cấp của mình.

Xuân Son ghi bàn cho ĐT Việt Nam ở hiệp 2 trận gặp ĐT Malaysia trên sân Thiên Trường tối 31/3

Tối 31/3, sức nóng tại chảo lửa Thiên Trường đã lên tới đỉnh điểm khi ĐT Việt Nam đối đầu với đối thủ duyên nợ Malaysia. Sau hiệp 1 đầy kịch tính, hiệp 2 chính là sân khấu riêng của bộ đôi Hoàng Hên - Xuân Son. Đặc biệt, màn ăn mừng "vạch áo cho người xem múi" của Xuân Son đang khiến cõi mạng bùng nổ.

Ngay đầu hiệp 2, Hoàng Hên đã có cú tạt bóng "ngọt lịm", quả bóng tìm đúng vị trí của Xuân Son, tạo điều kiện cho tiền đạo này dứt điểm gọn gàng nâng tỷ số lên 2-0. Chứng kiến pha phối hợp như lập trình này, netizen chỉ biết thốt lên: "Hoàng Hên nhưng kiến tạo thì là đẳng cấp thực sự chứ không phải hên đâu nha!". Cả hai đã có màn ôm nhau ăn mừng cực kỳ tình cảm ngay sau đó, khẳng định sự ăn ý tuyệt đối trên hàng công.

Vén áo "đếm múi" đáp trả cực gắt tin đồn "phát tướng"

Tuy nhiên, spotlight của trận đấu lại nằm ở khoảnh khắc ngay sau bàn thắng. Trước đó, Xuân Son từng phải nhận không ít ý kiến trái chiều, bị chê là "tăng cân", "nặng nề" và "chậm chạp" khi di chuyển.

Để đáp trả, nam tiền đạo đã có màn ăn mừng "đi vào lịch sử": Vén cao chiếc áo thi đấu, tự tin khoe trọn cơ bụng 8 múi cực phẩm ngay trước ống kính truyền hình. Nhìn vào những khối cơ săn chắc, rõ mồn một như múi sầu riêng, hội chị em chỉ biết trầm trồ. Đây rõ ràng là kết quả của quá trình tập luyện cực kỳ khắc nghiệt, đập tan mọi tin đồn về việc anh chàng lên cân. Ánh mắt và nụ cười của Xuân Son như muốn gửi thông điệp: "Body thế này mà bảo nặng nề thì thế nào mới là thanh thoát?".

Chưa dừng lại ở đó, chỉ vài phút sau màn "flex" body, Xuân Son tiếp tục tỏa sáng với bàn thắng thứ hai cho riêng mình, khẳng định một ngày thi đấu thăng hoa tột độ. Hai bàn thắng cùng một body "điểm 10" chính là câu trả lời gắt nhất cho những ai còn nghi ngờ về phong độ của anh.

Cư dân mạng đồng loạt "quay xe" xin lỗi: "Múi nào ra múi nấy thế kia mà bảo béo, xin lỗi anh Son, em sai rồi!", "Hoàng Hên kiến tạo quá đỉnh, mà anh Son đếm múi còn đỉnh hơn", "Đúng là đẳng cấp, cứ ghi bàn rồi khoe múi thế này thì ai làm lại anh!"...

Ít phút sau đó, Xuân Son tiếp tục ghi bàn, lập cú đúp

Bà xã Xuân Son phấn khích trên khán đài