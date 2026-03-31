Xuân Son thị uy sức mạnh, lập cú đúp "huỷ diệt" tuyển Malaysia

Trong trận tái đấu tại vòng loại Asian Cup 2027 diễn ra tối ngày 31/3, đội tuyển Việt Nam đã thể hiện một màn trình diễn thuyết phục.

Ở trận đấu này, HLV Kim Sang-sik chỉ đạo các học trò dâng cao nhằm tìm kiếm bàn thắng kết liễu trận đấu. Ý đồ này nhanh chóng thành công ở phút 51. Bắt nguồn từ đường chọc khe tinh tế của Hai Long, Hoàng Hên thoát xuống bên cánh phải trước khi tung đường kiến tạo thuận lợi để Nguyễn Xuân Son đánh đầu cận thành nhân đôi cách biệt. Đây là bàn thắng đầy ý nghĩa đối với tiền đạo nhập tịch, giúp anh giải tỏa áp lực và khẳng định giá trị trong màu áo tuyển.

Chưa dừng lại, phút 59 Xuân Son lại khiến người hâm mộ vỡ oà với pha đánh đầu đẹp mắt sau pha tạt bóng chuẩn xác của Trương Tiến Anh nâng tỉ số là 3-0 cho tuyển Việt Nam.

Trước đó, bước vào trận đấu với tâm thế thoải mái sau khi sớm giành vé đi tiếp, đội tuyển Việt Nam vẫn nhập cuộc đầy chủ động dưới sự cổ vũ nồng nhiệt của khán giả Nam Định. Ngay từ những phút đầu tiên, sức ép liên tục đã được cụ thể hóa bằng bàn thắng mở tỉ số. Phút thứ 7, từ quả phạt góc đầy ý đồ của Trương Tiến Anh, trung vệ kỳ cựu Đỗ Duy Mạnh đã chọn vị trí thông minh, bật cao đánh đầu mở tỉ số.