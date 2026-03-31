Cận cảnh nhan sắc xinh đẹp của nữ hoàng Pickleball Anna Leigh Waters: Tươi rói đội nón lá, tự phát âm tên tiếng Việt cực yêu!

Anna Leigh Waters phát âm tên tiếng Việt của mình cực yêu

Giới mộ điệu thể thao nói chung và cộng đồng pickleball ở Việt Nam nói riêng đang được phen "loạn nhịp" trước sự xuất hiện của Anna Leigh Waters - nữ hoàng pickleball, tay vợt số 1 thế giới tại Hà Nội. Không còn là một "cỗ máy chiến thắng" lạnh lùng trên sân đấu, Anna ngoài đời thực sự là một "nàng thơ" với visual chuẩn tiểu thư Mỹ.

Trong loạt ảnh mới nhất tại sự kiện ở Hà Nội, Anna Leigh Waters chọn cho mình bộ trang phục thi đấu màu trắng tinh khôi của Nike, làm nổi bật làn da khỏe khoắn và mái tóc vàng óng ả được cột cao năng động: Ở những góc chụp cận mặt, Anna gây ấn tượng với hàm răng trắng đều và đôi mắt lấp lánh niềm vui. Dù là lúc đang phát biểu hay ngồi trong khán phòng, thần thái của cô nàng lúc nào cũng tràn đầy năng lượng tích cực.

Đến góc nghiêng thần thánh, Anna vẫn toát lên vẻ sang trọng, cuốn hút khiến ống kính phóng viên không thể rời mắt.

Anna Leigh Waters đến Hà Nội tham dự PPA Asia 1000 - MB Hanoi Cup 2026 diễn ra vào 1/4-5/4

Điểm nhấn thú vị nhất trong cuộc giao lưu chiều 31/3 của Anna Leigh Waters lần này chính là khoảnh khắc Anna trải nghiệm văn hóa Việt Nam. Xuất hiện trên sân khấu cùng các đại diện Việt Nam, Anna Leigh Waters đã vô cùng thích thú khi được tặng và tự tay đội chiếc nón lá truyền thống. Hình ảnh cô nàng đứng giữa dàn hoa rực rỡ, tay giữ nón lá với biểu cảm hơi ngại ngùng nhưng cực kỳ đáng yêu đã nhanh chóng "viral" khắp cõi mạng.

Đặc biệt nhất phải kể đến màn "bắn" tiếng Việt gây sốt. Được biết, fan Việt vì quá yêu mến đã đặt cho cô cái tên thuần Việt là Thu Thủy. Điều khiến mọi người bất ngờ nhất chính là việc Anna đã tự mình phát âm hai chữ "Thu Thủy" ngay trên sân khấu với biểu cảm cực kì vui vẻ, thoải mái. Dù phát âm còn chút "lơ lớ" nhưng sự nỗ lực và nụ cười tươi rói sau đó của cô nàng đã nhận về cơn mưa điểm 10 từ khán giả.

Dù đang giữ vị thế độc tôn trong làng Pickleball thế giới với bảng thành tích đáng nể khi mới ở độ tuổi mười chín, đôi mươi, nhưng Anna lại cực kỳ giản dị. Cô liên tục vẫy tay chào và không ngần ngại tương tác với fan. Sự tinh tế và yêu mến văn hóa bản địa của Anna thực sự đã chiếm trọn trái tim của những người yêu mến bộ môn này tại Việt Nam.

Netizen đồng loạt "đổ gục": "Chào mừng Thu Thủy đến với Hà Nội nhé, nhìn bả đội nón lá cưng xỉu!", "Số 1 thế giới mà thân thiện quá trời, visual này đi thi hoa hậu cũng được luôn á", "Nghe bả nói 'Thu Thủy' mà tim tui tan chảy luôn, yêu quá đi mất!"...

Ảnh: Như Hoàn, Video: Xuân Hoàng.