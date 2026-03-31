Huyền thoại bóng đá 60 tuổi công khai hẹn hò nữ sinh ngành Y kém 35 tuổi

Một "vị thần bóng đá" tự thú nhận mình "nghiện yêu", mới đây gây chú ý khi ông khai bày tỏ tình yêu với một nữ sinh nha khoa trẻ hơn mình 35 tuổi. Màn tỏ tình này diễn ra ngay sau khi ông kết thúc cuộc tình chớp nhoáng với một cô gái khác cũng chỉ vừa đôi mươi.

Romario, nhà vô địch World Cup và là một "tay chơi" huyền thoại, đã có 6 người con sau 3 cuộc hôn nhân đổ vỡ. Ở tuổi 60, huyền thoại của Barcelona và đội tuyển Brazil đã bị bắt gặp đi cùng ít nhất ba người phụ nữ kể từ khi chia tay cô gái 22 tuổi Alicya Gomes vào cuối năm ngoái.

Tuy nhiên, một trong những mỹ nhân mà ông bị bắt gặp nắm tay sau lễ hội Carnival ở Rio de Janeiro tháng trước hiện đang trở thành bạn gái chính thức mới của ông. Cô được xác định là Tiffany Barcelos, 25 tuổi.

Romario mới đây đã thả biểu tượng trái tim dưới một bức ảnh mà Tiffany đăng trên Instagram. Đáp lại, cô cũng gửi những biểu tượng hôn và trái tim, cho thấy cả hai đang công khai thể hiện niềm đam mê dành cho nhau bất chấp khoảng cách tuổi tác khổng lồ.

Truyền thông địa phương cho biết Romario - người nổi tiếng với khả năng dứt điểm sắc bén trên sân cỏ - đã đưa cô sinh viên xinh đẹp này đi nghỉ dưỡng lãng mạn tại Balneario Camboriu vào tháng 1.

Cựu cầu thủ nay cũng không hề giấu diếm tình cảm của mình. Vào ngày 26/2, ông đã vui vẻ chụp ảnh selfie cùng người hâm mộ khi đang đi dạo phố, tay trong tay cùng Tiffany sau một đêm tiệc tùng tại lễ hội Carnival nổi tiếng ở Rio. Cặp đôi đã cùng nhau đi du lịch đến Buenos Aires, Argentina gần đây.

Mặc dù Tiffany không phải là cô gái trẻ duy nhất mà Romario bị bắt gặp đi cùng kể từ khi chia tay Alicya, nhưng có nguồn tin cho rằng ông đang "đầu tư mạnh mẽ" vào mối quan hệ này.

Khoảng cách tuổi tác quá lớn của Romario và bạn gái nữ sinh đã gây ra những tranh luận sôi nổi trên mạng xã hội. Một số người hâm mộ ủng hộ với quan điểm: "Tuổi tác chỉ là con số" hay "Tình yêu không phân biệt tuổi tác". Tuy nhiên, cũng có những ý kiến mỉa mai rằng nếu Romario chỉ là một công nhân nhận lương tối thiểu thì những cô gái trẻ này sẽ không thèm ngó ngàng tới ông. Ngay lập tức, những người ủng hộ đã lên tiếng bảo vệ: "Hãy để Romario được hạnh phúc. Ông ấy đã mang lại cho chúng ta quá nhiều niềm vui với bóng đá rồi".