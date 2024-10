"Nữ hoàng phim truyền hình" Hàn Quốc gần 60 tuổi vẫn trẻ đẹp nhờ 1 điều nhất định phải làm trước 10h tối

Kim Hee Ae được mệnh danh là "Nữ hoàng phim truyền hình" Hàn Quốc nhờ sự nghiệp diễn xuất ấn tượng suốt hơn ba thập kỷ. Nữ diễn viên được khán giả Việt ấn tượng sâu sắc với vai nữ chính trong bộ phim “Thế giới hôn nhân” (The World of the Married) hay "Cơn Lốc" (The Whirlwind). Ngoài diễn xuất nổi bật, khán giả không khỏi bất ngờ trước ngoại hình trẻ trung, đặc biệt là làn da của Kim Hee Ae ở tuổi 57.

Làn da trẻ trung, căng bóng của Kim Hee Ae ở tuổi 57

Trong một cuộc phỏng vấn đầu tháng 10/2024, Kim Hee Ae tiết lộ bí quyết để luôn tươi trẻ, có làn da đẹp hóa ra chẳng đắt đỏ hay phức tạp. Theo đó, nữ diễn viên này có một điều nhất định phải làm trước 10 giờ tối hàng ngày dù lịch trình bận rộn đến đâu, đó là đi ngủ.

Kim Hee-ae thừa nhận rằng bà không quan tâm nhiều đến việc chăm sóc ngoại hình so với những người nổi tiếng khác. Bà chia sẻ: “Khi tôi nhìn thấy những người khác quản lý bản thân và chăm sóc da, tôi nghĩ họ thật sự chăm chỉ và thông minh. Còn tôi thì không biết nhiều về chăm sóc da hay làm đẹp nhưng tôi có một kỷ luật cuộc sống là đi ngủ trước 10 giờ tối. Tôi nghĩ đó là điều tối thiểu mình làm để chăm sóc làn da trước công việc đặc thù”.

Kim Hae Ae thừa nhận dù là diễn viên nhưng không quá chăm chút ngoại hình

Theo các chuyên gia, cả số lượng và chất lượng giấc ngủ đều có ảnh hưởng lớn đến sức khỏe của làn da nói riêng và tốc độ lão hóa nói chung. Vì vậy, Kim Hee Ae luôn đi ngủ trước 10 giờ tối không chỉ đơn giản là tránh việc thức khuya mà còn đảm bảo thời gian ngủ đủ để bắt đầu công việc sớm vào ngày hôm sau.

Tại sao ngủ sớm và ngủ đủ giấc giúp da đẹp, trẻ lâu?

Chúng ta cũng thường truyền miệng rằng ngủ sớm giúp da đẹp nhưng ít ai thực sự hiểu rõ nguyên lý của nó. Sự thật là trong khi ngủ, cơ thể sản xuất hormone tăng trưởng giúp tái tạo tế bào và duy trì độ ẩm cho da.

Khi ngủ, hormone miễn dịch cũng được tiết ra, bảo vệ da khỏi tác động của môi trường và ngăn ngừa các vấn đề như viêm nhiễm hay lão hóa. Melatonin - hormone chính giúp giấc ngủ sâu, không chỉ làm giảm tình trạng mệt mỏi mà còn hỗ trợ làm sáng da. Đặc biệt là trong khoảng từ 10 giờ tối đến 2 giờ sáng.

Trong khi các nghiên cứu chỉ ra rằng thiếu ngủ có thể làm tăng nguy cơ vấn đề da như khô và mụn. Còn ngủ đủ giấc (từ 6 - 8 tiếng) còn cải thiện chất lượng da, giúp hồi phục nhanh chóng sau căng thẳng và bảo vệ da khỏi những tác động xấu từ môi trường.

Bên cạnh đó, chất lượng giấc ngủ cũng ảnh hưởng lớn đến làn da. Giấc ngủ kém dẫn đến lão hóa sớm và hồi phục da chậm hơn, trong khi giấc ngủ tốt giúp da trở nên sáng mịn và hồi phục nhanh chóng. Đó là lý do nữ diễn viên Kim Hee Ae còn rất chú trọng tới tư thế, môi trường ngủ.

Ngoài thời gian ngủ, Kim Hae Ae chia sẻ rất quan tâm đến độ cao của gối, môi trường ngủ hàng ngày

Bà chia sẻ mình luôn chọn gối với chất liệu tốt và độ cao trung bình, hạn chế nằm nghiêng một bên. Bởi gối quá cao có thể gây nhăn vùng cổ và cản trở lưu thông máu, dẫn đến sưng mặt. Nằm nghiêng nhiều cũng làm tăng nguy cơ nhiễm khuẩn, da không đều màu và nếp nhăn.

Tóm lại, bí quyết trẻ đẹp quan trọng nhất của Kim Hee Ae không nằm ở các sản phẩm chăm sóc da đắt tiền, mà đơn giản là thói quen đi ngủ sớm, giúp cơ thể và làn da có thời gian nghỉ ngơi và tái tạo. Điều này nhắc nhở chúng ta rằng, đôi khi, những thói quen đơn giản lại chính là chìa khóa để duy trì vẻ đẹp lâu dài.

Nguồn và ảnh: Chosun, Top Beauty