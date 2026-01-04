"Nữ hoàng gợi cảm" sững sờ, điếng người khi bị hỏi thẳng mối quan hệ với rapper đã có vợ

Mới đây, netizen xứ Hàn đã không ngừng bàn tán về khoảnh khắc Hwasa (MAMAMOO) "đứng hình" khi bị fan hỏi về mối quan hệ với rapper Loco. Đáng chú ý, Loco đã kết hôn và là người có gia đình.

Sự việc xảy ra khi "nữ hoàng gợi cảm" đến thăm 1 trường trung học để tạo bất ngờ cho các fan trẻ tuổi. Nữ ca sĩ đã dành thời gian dài trò chuyện thân mật với các học sinh, trả lời tất cả các câu hỏi của họ, và thậm chí còn trình diễn bản hit Good Goodbye ở cuối chương trình.

Trong lúc hỏi đáp thẳng thắn trong lớp học, một học sinh đã tinh nghịch hỏi Hwasa: "Chị có từng hẹn hò với anh Loco không?”. Hwasa hoảng hốt, bất ngờ đến nỗi lấy tay che miệng và chạy về phía bảng. Sau khi lấy lại bình tĩnh, giọng ca 30 tuổi nói rằng cô mình không ngờ lại nhận được những câu hỏi như vậy từ học sinh và lập tức phủ nhận mối quan hệ với Loco.

Hwasa và Loco từng hợp tác trong 2 bài hát khác nhau Don't (2018) và Somebody! (2022). Cặp đôi có "phản ứng hóa học" rất tự nhiên và nồng nhiệt khi biểu diễn cùng nhau. Chính vì vậy, tin đồn hẹn họ giữa Hwasa và Loco đã lan truyền khắp nơi, cặp đôi cũng được khán giả "ship" nhiệt tình. Nhưng cuối cùng "thuyền" đã chìm khi Loco tuyên bố kết hôn với người khác vào năm 2022.

Phản ứng của Hwasa khi bị hỏi hẹn hò với Loco nhanh chóng gây bão mạng xã hội và được netizen chia sẻ, thảo luận rất nhiều. Cư dân mạng không ngờ rằng sau nhiều năm, các học sinh vẫn còn nhớ đến bộ đôi âm nhạc đình đám ngày nào. Tuy nhiên cũng có ý kiến cho rằng câu hỏi này không phù hợp, kém duyên khi rapper Loco đã kết hôn được 3 năm.

Loco có tên thật Kwon Hyuk Woo và sinh năm 1989. Anh là rapper Hàn Quốc nổi tiếng với phong cách rap giàu giai điệu, dễ tiếp cận nhưng vẫn giữ được chất hip-hop hiện đại. Loco được công chúng biết đến rộng rãi sau khi giành quán quân chương trình Show Me the Money mùa 1 (2012), từ đó trở thành một trong những rapper mainstream thành công nhất Hàn Quốc.

Loco từng trực thuộc AOMG và phát hành nhiều ca khúc hit như Hold Me Tight, Too Much, thường xuyên kết hợp với các ca sĩ R&B và Kpop hàng đầu. Về đời tư, Loco khá kín tiếng, hình ảnh công chúng của anh gắn với sự điềm đạm, thân thiện và tập trung vào âm nhạc hơn là scandal. Anh cũng từng chia sẻ về áp lực tâm lý trong giai đoạn đầu nổi tiếng, cho thấy một khía cạnh rất đời và gần gũi của nghệ sĩ. Năm 2022, anh tuyên bố kết hôn với bạn gái thanh mai trúc mã.

Hwasa có tên thật là Ahn Hye Jin, sinh năm 1995. Cô là ca sĩ, rapper, thành viên của nhóm nhạc nữ MAMAMOO, nổi bật với chất giọng trầm khàn đặc trưng và phong cách trình diễn cá tính. Ra mắt cùng MAMAMOO năm 2014, Hwasa nhanh chóng trở thành biểu tượng của sự gợi cảm, tự tin và phá vỡ chuẩn mực vẻ đẹp truyền thống trong Kpop.

Sự nghiệp solo của cô bùng nổ với các ca khúc như Twit, Maria, I’m a B, giúp Hwasa khẳng định vị thế nghệ sĩ nữ hàng đầu với màu sắc riêng biệt. Hwasa từng cởi mở chia sẻ việc đối mặt với chỉ trích ngoại hình, áp lực dư luận và hành trình học cách yêu bản thân, từ đó truyền cảm hứng mạnh mẽ cho giới trẻ về sự độc lập, tự do và dám sống đúng với con người mình.