Nữ giáo viên òa khóc khi biết nguyên nhân hiếm muộn từ chồng

Theo thống kê của Bộ Y tế, những năm gần đây, nam giới Việt Nam có tỉ lệ vô sinh cao và có xu hướng tăng nhanh hơn so với nữ giới. Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ước tính nguyên nhân vô sinh do nam giới chiếm tỉ lệ 40%, tương đương với tỉ lệ vô sinh ở nữ giới; 10% do cả nữ và nam; 10% còn lại là không rõ nguyên nhân.

Thời gian đi khám vô sinh được WHO khuyến cáo, đó là phụ nữ dưới 35 tuổi, quan hệ tình dục thường xuyên, không sử dụng các biện pháp tránh thai mà không có thai sau 12 tháng phải đi khám; đối với những trường hợp trên 35 tuổi thì sau 6 tháng cần phải đi khám. Việc khám sớm sẽ tiết kiệm được chi phí, tăng khả năng có con nếu phải chữa trị.