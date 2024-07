Loại rau được nhắc đến ở đây là rau má.

Rau má là loại cây thân thảo, mọc lan trên mặt đất, thường được biết đến với nhiều công dụng trong việc làm đẹp và y học.

Rau má có giá trị dinh dưỡng cao, chứa nhiều khoáng chất thiết yếu đối với cơ thể như sắt, mangan, phốt pho, kali, natri, kẽm. Đồng thời, rau má giàu vitamin A, E và beta carotene.

1. Tác dụng của rau má

Theo dân gian Việt Nam, rau má là một vị thuốc mát, vị ngọt, hơi đắng, tính bình, không độc, có tính chất giải nhiệt, giải độc, thông tiểu, dùng chữa thổ huyết, tả lỵ, khí hư, bạch đới, lợi sữa.

Ngoài ra, ở nhiều nước khác, rau má đã được sử dụng để điều trị nhiễm trùng, rối loạn tiêu hóa, chữa lành vết thương và các tình trạng khác trong nhiều thế kỷ, nhưng trong những năm gần đây, rau má được gọi là "thảo dược trường thọ" vì nghiên cứu đã chỉ ra rằng loại rau này có thể cải thiện chức năng nhận thức và nhiều lợi ích sức khoẻ khác.

- Rau má giúp cải thiện chức năng nhận thức

Một nghiên cứu cho thấy những người lớn tuổi sử dụng rau má có tâm trạng tốt hơn và chức năng nhận thức được cải thiện. Chức năng nhận thức bao gồm: chú ý, quyết định, học hỏi, ký ức, giải quyết vấn đề, lý luận, suy nghĩ.

Hơn nữa, một số nghiên cứu cho thấy rau má có thể giúp bảo vệ các tế bào thần kinh và não khỏi sự hình thành mảng bám, thường liên quan đến bệnh Alzheimer và các bệnh liên quan đến nhận thức khác.

Rau má giúp cải thiện chức năng nhận thức và phòng bệnh Alzheimer (Ảnh: Verywellhealth)

- Giúp giảm căng thẳng

Một số nghiên cứu cho thấy rau má có thể có tác dụng thư giãn hoặc chống lo âu. Trong một nghiên cứu năm 2016, các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng rau má làm giảm hành vi gây lo âu ở những con chuột bị thiếu ngủ trong 72 giờ.

Trong một nghiên cứu khác trên người, các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng rau má làm giảm phản ứng giật mình ở những người tham gia, thường liên quan đến lo lắng.

- Giúp máu tuần hoàn tốt hơn

Rau mà được sử dụng như thảo dược bổ máu. Theo nghiên cứu, rau má còn có thể làm giảm các vấn đề về giữ nước, sưng mắt cá chân và tuần hoàn ở những người bị bệnh tĩnh mạch nông ở mức độ nhẹ đến trung bình kèm theo chứng giãn tĩnh mạch khi họ ngồi các chuyến bay kéo dài hơn 3 giờ.

- Cải thiện tình trạng mất ngủ

Với khả năng điều trị chứng lo âu, căng thẳng và trầm cảm, rau má cũng có thể được sử dụng để điều trị chứng mất ngủ liên quan đến căng thẳng. Một số người coi phương thuốc thảo dược này là một giải pháp thay thế an toàn cho các loại thuốc kê đơn dùng để điều trị chứng mất ngủ và các chứng rối loạn giấc ngủ khác.

- Làm lành vết thương

Các nhà nghiên cứu trong một nghiên cứu năm 2015 trên chuột đã phát hiện ra rằng băng vết thương có chứa rau má có tác dụng chữa lành nhiều loại vết thương, chẳng hạn vết cắt do vật sắc nhọn, vết rách không đều do chấn thương do lực cùn và mô bị nhiễm trùng.

- Giảm đau khớp

Các đặc tính chống viêm của rau má có thể hữu ích trong điều trị viêm khớp.

Trên thực tế, một nghiên cứu năm 2014 về bệnh viêm khớp do collagen ở chuột cho thấy uống rau má làm giảm viêm khớp, xói mòn sụn và xói mòn xương. Tác dụng chống oxy hóa của rau má cũng có tác động tích cực đến hệ thống miễn dịch.

Rau má có đặc tính chống viêm (Ảnh: Medicalnewstoday)

- Giải độc

Nghiên cứu mới hơn đang xem xét tác dụng của rau má đối với độc tính của gan và thận.

Theo một nghiên cứu trên động vật năm 2017, rau má có thể được sử dụng để ngăn chặn tác dụng phụ độc hại của thuốc kháng sinh isoniazid. Isoniazid được sử dụng để điều trị và ngăn ngừa bệnh lao.

Chuột được cho uống 100 mg rau má trong 30 ngày trước khi dùng kháng sinh. Nhìn chung, những con chuột này ít bị độc tính hơn. Những con chuột bị nhiễm độc ở gan và thận đã trở lại mức gần như bình thường sau khi được cho ăn rau má.

2. Lưu ý khi ăn rau má

Một số lưu ý khi ăn rau má mà bạn nên cẩn trọng:

- Rau má có thể gây ra tác dụng phụ nhưng ít gặp. Một số tác dụng phụ có thể gặp khi ăn rau má như: chóng mặt, buồn ngủ quá mức, đau đầu, buồn nôn, đau dạ dày

- Không nên ăn rau má nếu bạn thuộc các trường hợp sau: đang mang thai hoặc đang cho con bú, bị viêm gan hoặc bệnh gan khác, có một cuộc phẫu thuật theo lịch trình trong vòng hai tuần tới, có tiền sử ung thư da.

- Nói chuyện với bác sĩ trước khi sử dụng nếu bạn: mắc bệnh gan, mắc bệnh tiểu đường, có lượng cholesterol trong máu cao, đang dùng các loại thuốc như thuốc an thần để ngủ hoặc lo lắng, đang dùng thuốc lợi tiểu.

Nguồn: Healthline, Verywellhealth