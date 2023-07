Nữ diễn viên Vườn sao băng gây choáng với thân hình cơ bắp

Lee Si Young là nữ diễn viên nổi tiếng Hàn Quốc. Cô bắt đầu được chú ý trong "bom tấn" truyền hình Boys Over Flowers (Vườn sao băng) năm 2009. Sau đó, cô tiếp tục để lại dấu ấn qua các tác phẩm The Guardian (2017), No Mercy (2019) và Sweet Home (2020).