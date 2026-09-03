Nữ diễn viên S. vui mừng báo tin đang mang thai sau 9 năm kết hôn

Trải qua quãng đường dài khó khăn, nữ diễn viên này đã hái được "trái ngọt" làm mẹ.

Mới đây, Seol Yu Jin - nữ diễn viên tham gia phim truyền hình ăn khách như Hospital Playlist và Queen of Tears - thông báo đang mang thai sau 9 năm kết hôn và vượt qua 2 lần sảy thai. Trên trang cá nhân, cô vui mừng viết: “Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng ngày này sẽ đến, ngày tôi có thể chia sẻ tin vui mang thai! Sau 9 năm kết hôn, một thiên thần nhỏ quý giá mà chúng tôi đã chờ đợi bấy lâu nay cuối cùng đã đến với chúng tôi một cách kỳ diệu”.

Cô tiếp tục: “Sau 2 lần sảy thai, tôi đã trải qua thụ tinh ống nghiệm kết hợp với xét nghiệm di truyền tiền cấy phôi trong 1 năm với hy vọng có được 1 em bé khỏe mạnh. Đó thực sự là một khoảng thời gian khó khăn, và tôi nghĩ mình đã nỗ lực rất nhiều để vượt qua những khó khăn đó”.

Seol Yu Jin cùng chồng đăng loạt ảnh thông báo mang thai. Ảnh: Instagram

Seol Yu Jin bày tỏ tình cảm dành cho chồng, nói rằng: “Cho đến giờ phút này, chồng tôi, người luôn tin tưởng tôi bằng cả trái tim, chưa bao giờ dao động, luôn làm tôi cười và luôn ở bên cạnh tôi - cảm ơn anh và em yêu anh rất nhiều. Nhờ anh, em đã cố gắng tin rằng kết thúc chắc chắn sẽ có hậu, và giờ đây 1 trái tim khác đang đập trong tim em”.

Diễn viên tiết lộ biệt danh của em bé là Mango và ngày dự sinh là 26/11. Hiện Seol Yu Jin đang ở tháng thứ 8 của thai kỳ và em bé phát triển rất khỏe mạnh. "Tôi sẽ sớm tiết lộ giới tính của bé. Mong mọi người ủng hộ tôi thật nhiều để tôi có thể gặp Mango trong tình trạng sức khỏe tốt” - nữ diễn viên hào hứng chia sẻ.

Ảnh: Instagram

Ngày dự sinh là 26/11. Ảnh: Instagram

Cuối cùng, Seol Yu Jin đã nói thêm những lời động viên dành cho những người vẫn đang chờ đợi cuộc sống mới nảy mầm bên trong mình: “Ngay cả lúc này, tôi vẫn thành tâm cầu nguyện cho tất cả những người đang chờ đợi cuộc sống mới. Mong rằng phước lành và phép màu sẽ đến với tất cả các bạn”.

Cùng với thông báo của mình, Seol Yu Jin đã chia sẻ nhiều bức ảnh về các loại ống tiêm mà cô đã sử dụng trong quá trình điều trị thụ tinh trong ống nghiệm, các xét nghiệm thai kỳ và hình ảnh siêu âm. Có thể thấy rằng nữ diễn viên Queen Of Tears đã trải qua hành trình dài đầy khó khăn.

Ảnh: Instagram

Những ống tiêm cho thấy hành trình làm mẹ của nữ diễn viên không hề dễ dàng. Ảnh: Instagram

Bài đăng của Seol Yu Jin nhanh chóng nhận được nhiều lời chúc mừng từ người thân, bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ. Seol Yu Jin kết hôn với nam diễn viên Han Kyung Seok vào năm 2017. Dù chỉ đóng vai phụ, nhưng nữ diễn viên đã "bỏ túi" hàng loạt phim hot như Hospital Playlist, Doctor Cha, Queen of Tears, Thế Giới Hôn Nhân, The Flu, Fashion King, The Judge from Hell, A Virtuous Business và Hyper Knife.

Seol Yu Jin đóng vai phụ trong nhiều bộ phim nổi tiếng. Ảnh: X

Nguồn: Koreaboo