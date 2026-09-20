Nữ diễn viên phim giờ vàng VTV ngoài đời là mẹ đơn thân: Nhan sắc cuốn hút, đầu tư học phí hàng trăm triệu đồng cho con trai

Nữ diễn viên không chỉ ghi điểm bởi khả năng nhập vai tự nhiên, biểu cảm giàu cảm xúc mà còn sở hữu sắc vóc quyến rũ, hiện đại khiến nhiều người trầm trồ.

Là gương mặt quen thuộc của sóng truyền hình quốc gia, nữ diễn viên Minh Thu (sinh năm 1996) phủ sóng màn ảnh nhỏ qua hàng loạt bộ phim ăn khách như Phố Trong Làng, Nơi Giấc Mơ Tìm Về, Mùa Hè Năm Ấy...

Tốt nghiệp Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, Minh Thu không chỉ ghi điểm bởi khả năng nhập vai tự nhiên, biểu cảm giàu cảm xúc mà còn sở hữu sắc vóc quyến rũ, hiện đại khiến nhiều người trầm trồ.

Minh Thu

Đằng sau ánh hào quang trên màn ảnh, đời tư của nữ diễn viên cũng nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng. Minh Thu từng kết hôn khá sớm với người bạn học thời đại học. Dù vậy, duyên nợ khép lại, cả hai lựa chọn chia tay trong hòa bình để giữ lại những ký ức đẹp và cùng dành tình thương cho con. Trở thành mẹ đơn thân ở tuổi đời còn khá trẻ, cô dồn toàn bộ tâm trí cho công sự nghiệp nghệ thuật và hành trình nuôi dạy bé Voi, năm nay lên lớp 2.

Dù bận rộn với lịch quay dày đặc, Minh Thu vẫn luôn ưu tiên mang đến cho con những điều kiện phát triển tốt nhất. Được biết, bé Voi đang theo học tại một hệ thống trường tư thục ở Hà Nội với mức học phí không hề nhỏ.

Môi trường giáo dục hiện đại và mức học phí ấn tượng

Ngôi trường mà con trai Minh Thu đang theo học nổi tiếng với cơ sở vật chất hiện đại cùng lộ trình đào tạo đa dạng. Nhà trường triển khai nhiều hệ học tiên tiến nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển toàn diện của học sinh: Hệ Tích hợp Toàn cầu: Bao gồm Lớp Tích hợp (Lớp 1 - 11) và Lớp Tích hợp Nâng cao (Lớp 3 - 11). Hệ Tam ngữ Trung - Anh: Đào tạo xuyên suốt từ Lớp 1 đến Lớp 11. Hệ Song ngữ Hoa Kỳ: Bao gồm Lớp Song ngữ (Lớp 1 - 11) và Lớp Song ngữ Nâng cao (Lớp 3 - 11).

Chương trình giảng dạy tại đây chú trọng tính thực tiễn cao, thoát khỏi khuôn mẫu gò bó của những tiết học lý thuyết truyền thống. Học sinh liên tục được trải nghiệm không gian học tập mở, khuyến khích thử sức với nhiều vai trò mới để vận dụng kiến thức, kỹ năng vào đời sống thực tế. Bên cạnh đó, các hoạt động ngoại khóa phong phú giúp các em rèn luyện khả năng kết nối, tư duy sáng tạo và nuôi dưỡng lòng nhân ái.

Để con theo học tại môi trường chất lượng này, chi phí cha mẹ bỏ ra không hề nhỏ. Mức học phí cho năm học 2027-2028 dao động từ 168 đến 290 triệu đồng cho 10 tháng học, áp dụng từ cấp Tiểu học đến THPT (chưa kể các chính sách ưu đãi khi đóng sớm hoặc dành cho cư dân trong khu vực).

Được biết, cậu bé Voi không chỉ ngoan ngoãn mà còn sở hữu thành tích học tập xuất sắc, nhận được bằng khen từ nhà trường. Không dừng lại ở khía cạnh học thuật, em còn được trao danh hiệu "Bạn nhỏ vui vẻ", minh chứng cho một đời sống tinh thần tích cực, cởi mở và hòa đồng với bạn bè.

Nữ diễn viên từng chia sẻ, con trai cũng có những giai đoạn thay đổi về tâm lý, nhưng cô không đặt nặng áp lực lên con. Cô cho biết chỉ mong con có một tuổi thơ vui vẻ, đúng với lứa tuổi nên không đề ra mục tiêu quá cao về chuyện học hành. Dù vậy, trong quá trình đồng hành cùng con, nữ diễn viên cũng có những lúc phải "hóa thú" khi dạy con học. Cậu bé có cá tính riêng nhưng ngoan và được mẹ uốn nắn từ nhỏ.

Nói về hành trình nuôi con, nữ diễn viên cũng không cho rằng mình phải một mình gồng gánh. Bố của bé cùng gia đình nội đều hỗ trợ cô rất nhiều, từ yêu thương, chăm sóc đến trông nom con mỗi khi cô bận công việc. Vì thế, điều khiến cô trăn trở nhất không phải áp lực kinh tế hay chuyện nuôi con, mà là cảm giác chưa thể dành cho con nhiều thời gian như mong muốn.

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