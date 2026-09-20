Phát hiện thần đồng 13 tuổi được ví như "Elon Musk tương lai", video học tiếng Anh bằng AI thu hút 20 triệu lượt xem

Mới 13 tuổi nhưng Yang Xizhe đã có hơn 500.000 người theo dõi trên mạng xã hội Trung Quốc, một video học từ vựng bằng AI đạt 20 triệu lượt xem và nhiều lần giành giải tại các cuộc thi lập trình.

Yang Xizhe, 13 tuổi, đang thu hút sự chú ý tại Trung Quốc nhờ khả năng sử dụng AI và lập trình để giải quyết những vấn đề rất đời thường. Từ một video hướng dẫn dùng AI học từ vựng tiếng Anh đạt 20 triệu lượt xem, cậu bé tiếp tục tham gia hàng loạt cuộc thi lập trình và phát triển những sản phẩm công nghệ khi mới ở tuổi thiếu niên.

Yang là học sinh trung học cơ sở tại thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, nơi được biết đến với hệ sinh thái công nghệ phát triển. Cậu bé hiện có hơn 500.000 người theo dõi trên các nền tảng mạng xã hội Trung Quốc và tự nhận mình là một “AI native” - thế hệ lớn lên cùng AI và coi công nghệ này ngày càng thiết yếu trong cuộc sống.

Yang bắt đầu được chú ý vào tháng 2 năm ngoái, khi một video chia sẻ cách học từ vựng tiếng Anh bằng AI thu hút tới 20 triệu lượt xem. Thay vì học thuộc danh sách từ theo cách thông thường, cậu chụp ảnh danh sách từ vựng rồi tải lên Doubao, sau đó viết prompt yêu cầu chatbot biến những từ này thành các câu chuyện thú vị và tạo ra những bài tập phù hợp với mình.

Cách học này nhanh chóng nhận được sự quan tâm của phụ huynh và giáo viên. Một số người cho biết video khiến con họ hứng thú hơn với việc học, trong khi một giáo viên thậm chí muốn áp dụng phương pháp tương tự vào tiết học đầu tiên của năm học mới.

Yang Xizhe, 13 tuổi, đang thu hút sự chú ý tại Trung Quốc nhờ khả năng sử dụng AI và lập trình để giải quyết những vấn đề rất đời thường (Ảnh: SCMP)

Nếu video học tiếng Anh giúp Yang được biết đến trên mạng xã hội, thì những dự án sau đó cho thấy cậu bé không chỉ dừng lại ở việc sử dụng AI để học tập. Trong năm nay, Yang bắt đầu tham gia nhiều cuộc thi hackathon - những cuộc thi lập trình giới hạn thời gian, nơi các đội phải phối hợp để phát triển một sản phẩm phần mềm trong thời gian ngắn.

Dự án đầu tiên của Yang là một hệ thống thị giác sử dụng AI nhằm hỗ trợ người khiếm thị trang điểm. Sản phẩm này giúp cậu và đồng đội giành giải nhất tại Moonshot 48 Hackathon.

Sau đó, Yang tiếp tục tham gia HackMIT China 2026. Nhóm của cậu phát triển một hộp cơm thông minh tích hợp cảm biến và công nghệ thị giác AI. Hệ thống có thể đưa ra gợi ý dinh dưỡng dựa trên hồ sơ và bữa ăn của người dùng, đồng thời giúp phụ huynh theo dõi thói quen ăn uống của con tại trường. Nhóm của Yang giành giải Best Pitch và vị trí thứ hai ở hạng mục tham dự.

Đến tháng 4, Yang tiếp tục thành lập một đội thi với độ tuổi trung bình chỉ khoảng 13 tuổi để tham gia vòng chung kết hackathon của RedNote. Nhóm phát triển một công cụ sử dụng AI để chẩn đoán và tối ưu hóa nội dung dành cho các nhà sáng tạo nội dung gốc. Sản phẩm giành một giải thưởng đặc biệt và được một doanh nghiệp đề nghị mua với giá 100.000 nhân dân tệ (khoảng 390 triệu đồng).

Niềm đam mê lập trình của Yang bắt đầu từ khá sớm. Trong một bài phát biểu, cậu kể rằng mình bắt đầu quan tâm đến việc tạo ra phần mềm từ năm lớp 2, sau khi chơi trò chơi The Legend of Zelda. Ý tưởng tự mình tạo ra một trò chơi riêng khiến cậu đặc biệt hứng thú.

Theo lời khuyên của cha, Yang bắt đầu tự học Scratch, một nền tảng lập trình trực quan dành cho người mới. Sau đó, cậu tiếp tục học C++ và tìm hiểu “vibe coding”, hình thức lập trình có sự hỗ trợ của các công cụ AI.

Trong một bài phát biểu, Yang kể rằng mình bắt đầu quan tâm đến việc tạo ra phần mềm từ năm lớp 2, sau khi chơi trò chơi The Legend of Zelda (Ảnh: 163.com) Trong một bài phát biểu, Yang kể rằng mình bắt đầu quan tâm đến việc tạo ra phần mềm từ năm lớp 2, sau khi chơi trò chơi The Legend of Zelda (Ảnh: 163.com)

Điều đáng chú ý là cả cha và mẹ Yang đều không có nền tảng chuyên môn về công nghệ. Tuy nhiên, theo Dushi Express, hai người cũng chủ động tự học về AI để có thể hiểu và đồng hành cùng sở thích của con trai.

Khi những thành tích của Yang ngày càng được chú ý, một số KOL và người làm trong lĩnh vực công nghệ tại Trung Quốc gọi cậu là “thần đồng” và thậm chí ví von là “Elon Musk tương lai”. Dù vậy, Yang và gia đình được cho là khá khiêm tốn trước những lời khen này.

Bản thân Yang cũng đặt ra những nguyên tắc riêng để không để việc khám phá AI ảnh hưởng quá nhiều đến việc học. Cậu đặt mục tiêu duy trì kết quả học tập trên mức trung bình, đồng thời dành khoảng 3 giờ mỗi ngày cho lập trình.

Ở tuổi 13, Yang đã bắt đầu hình dung con đường tương lai của mình với hai lựa chọn là trở thành lập trình viên hoặc nhà nghiên cứu AI. Cậu không đặt mục tiêu phải tạo ra một điều gì quá lớn ngay lập tức mà chỉ hy vọng những gì mình làm có thể tạo ra một thay đổi, dù nhỏ, cho thế giới.

“Nếu có thể, tôi hy vọng sẽ tạo ra một thay đổi cho thế giới, dù chỉ là một thay đổi nhỏ”, Yang chia sẻ với truyền thông.

Câu chuyện của Yang cũng khiến nhiều người chú ý đến cách một thiếu niên có thể tiếp cận AI không chỉ như một công cụ để làm bài hay tìm kiếm thông tin, mà còn như phương tiện để tự học, thử nghiệm ý tưởng và tạo ra sản phẩm. Một bình luận trên mạng xã hội thậm chí hài hước rằng nếu tiếp tục lập trình với tốc độ hiện tại, đến năm 23 tuổi, Yang có thể sở hữu tới một thập kỷ kinh nghiệm trong lĩnh vực này.

Tổng hợp