Nữ diễn viên được mẹ đào tạo từ 5 tuổi để "lấy chồng tỷ phú", cái kết hiện tại khiến nhiều người tranh cãi

Năm 2025, ông Lý Triệu Cơ - Chủ tịch Tập đoàn Henderson Land Development (Trung Quốc) qua đời ở tuổi 97. Khối tài sản thừa kế 66 tỷ HKD cuối cùng cũng được phân định và vợ chồng Từ Tử Kỳ trở thành những người hưởng lợi trực tiếp. Cái tên Từ Tử Kỳ từ đó chính thức được gắn với nhãn mác: “người chiến thắng của giới hào môn”.

Từ khi 5 tuổi đã được quy hoạch cuộc đời, đến khi bước chân vào gia tộc nghìn tỷ với danh xưng “nàng dâu trăm tỷ”, rồi nay xuất hiện trở lại với diện mạo hoàn toàn khác lạ, liệu cuộc đời vốn được gia đình sắp đặt ấy có còn cơ hội để cô tìm lại chính mình?

Từ Tử Kỳ lúc trẻ

Mỗi bước đi đều để “xứng tầm hào môn”

01

Kịch bản cuộc đời của Từ Tử Kỳ thực ra đã được mẹ cô viết sẵn từ thuở nhỏ. Năm cô 5 tuổi, cả gia đình chuyển sang Sydney (Úc). Đó không đơn thuần là di cư, mà là khởi động một “kế hoạch đào tạo danh môn khuê tú”.

Tại đây, cô không phải làm bất kỳ việc nhà nào. Mẹ thường nói với cô: “Đôi tay của con là để đeo nhẫn kim cương, không phải để rửa bát”. Câu nói ấy như một dấu ấn khắc sâu, khiến cô hiểu rằng mình không được sinh ra để sống một cuộc đời bình thường.

Ngoài giờ học, khi bạn bè vui chơi, lịch của cô kín đặc: lịch sử nghệ thuật, tiếng Pháp, piano, cưỡi ngựa. Đó không phải sở thích, mà là “tấm vé thông hành” vào giới thượng lưu. Hào môn chọn con dâu không chỉ nhìn nhan sắc, mà còn xem học thức và khí chất có thể hòa nhập gia tộc hay không.

Năm 14 tuổi, cô được công ty người mẫu phát hiện trong một trung tâm thương mại và bước chân vào showbiz. Nhưng mục tiêu không phải để nổi tiếng. Trong mắt mẹ cô, đây chỉ là “bệ phóng” để tiếp cận giới hào môn. Để không ảnh hưởng “giá trị bản thân”, mẹ cô kiểm soát rất nghiêm sự nghiệp: không chụp ảnh gợi cảm, không có cảnh thân mật với bạn diễn nam, luôn giữ hình tượng trong sáng.

Sau đó, cô học thạc sĩ tại University College London, tiếp tục nâng cao “hào quang học vấn”.

Nhìn lại, từng bước đi từ Sydney đến London, từ tài năng đến bằng cấp đều được “cấu hình” chính xác theo tiêu chuẩn chọn con dâu nhà giàu. Nói cô trưởng thành, có lẽ đúng hơn là cô được “chế tác” thành một “sản phẩm hoàn hảo” phù hợp với giới thượng lưu.

Dùng sinh nở và tự do để đổi lấy vị thế

02

Năm 2004, khi đang du học tại London, Từ Tử Kỳ quen Lý Gia Thành - con trai út của Lý Triệu Cơ. Ba tháng sau, truyền thông Hong Kong đăng tải hình ảnh họ hôn nhau tại một khu trượt tuyết ở Thụy Sĩ. Đến năm 2006, họ tổ chức hôn lễ.

Trong đám cưới, ông Lý Triệu Cơ thẳng thắn bày tỏ mong muốn: “Hy vọng sinh đủ một đội bóng đá”. Câu nói ấy cũng trở thành “nhiệm vụ trung tâm” của Từ Tử Kỳ sau khi kết hôn. Chưa đầy nửa năm sau cưới, cô sinh con gái đầu lòng. Dù không phải con trai, gia đình vẫn tổ chức tiệc đầy tháng gần 5 triệu HKD coi như sự công nhận ban đầu. Năm 2009, con gái thứ hai chào đời. Trong khi đó, anh trai của Lý Gia Thành có ba con trai. Áp lực sinh con trai vì thế đổ dồn lên cô.

Ông Lý từng công khai bày tỏ mong hai cháu gái sẽ “mang về thêm vài em trai”. Từ Tử Kỳ chỉ có thể nói sẽ cố gắng, thậm chí tìm đủ mọi phương pháp sinh con trai. Đến năm 2011, khi con trai ra đời, áp lực mới tạm lắng.

Ông Lý vui đến mức phát tiền thưởng cho toàn công ty. Chồng cô chi 110 triệu HKD mua du thuyền, gọi đó là “món đồ chơi đầu tiên của con trai”. Năm 2015, con trai thứ hai chào đời. Trong 8 năm, sinh 4 con, cô hoàn tất “hai chữ hảo” cho nhà chồng.

Mỗi lần sinh nở đều đi kèm biệt thự, trang sức, du thuyền xa xỉ. Nhưng sau ánh hào quang là những ràng buộc khó tưởng tượng.

Vệ sĩ cũ từng nói cô giống “chú chim trong lồng vàng”: Ra ngoài phải có bốn vệ sĩ theo sát, bên ngoài còn thêm lớp an ninh; Muốn ăn một bát mì hoành thánh ven đường cũng không thể tùy ý, phải có người đi mua, vận chuyển bằng xe riêng, giữ ấm cẩn thận; Đi mua sắm chỉ được vào trung tâm thương mại lớn và quan trọng nhất, phải có sự đồng ý của chồng.

Tự do cá nhân, sở thích riêng, thậm chí nhu cầu ăn uống cơ bản đều phải phục tùng danh tiếng và lợi ích gia tộc. Hào quang “nàng dâu nghìn tỷ” thực chất được đánh đổi bằng tự do và bản thân.

03

Thoát khỏi khuôn mẫu, bắt đầu sống cho mình

Năm 2025, sau khi Lý Triệu Cơ qua đời, 66 tỷ HKD tài sản thuộc về vợ chồng Từ Tử Kỳ. Số tiền ấy không chỉ là của cải mà còn là sự bảo chứng. Từ đây, cô không cần chứng minh giá trị bằng sinh nở, không cần duy trì hình tượng “con dâu hoàn hảo” một cách dè dặt.

Cô giảm dần xuất hiện trước công chúng. Khi tái xuất, diện mạo hoàn toàn khác: tóc vàng dài, áo da gợi cảm, trang điểm khói cá tính khác hẳn hình ảnh dịu dàng trước đây. Đó có lẽ không chỉ là thay đổi phong cách mà là tín hiệu của sự thức tỉnh.

Theo tháp nhu cầu tâm lý, khi vật chất và an toàn được đảm bảo, con người bắt đầu tìm kiếm “được là chính mình”. Hai mươi năm qua, cô sống trong kế hoạch của mẹ và kỳ vọng của gia tộc chồng. Nay mới có cơ hội lắng nghe sở thích của bản thân.

Nhìn lại ba giai đoạn của cô như ba cuộc đời khác nhau:

Tuổi 14 mới vào nghề: một cô gái trẻ còn nét ngây thơ; Ngày cưới: nàng dâu hào môn lấp lánh, hoàn hảo trong vai trò được mong đợi; Hiện tại: ánh mắt sắc sảo, khí chất làm chủ.

Nhiều người xem câu chuyện này như hình mẫu “kết hôn vào hào môn thành công”. Nhưng cũng có người chỉ ra: điều đáng nói hơn là cái giá phía sau. Một cuộc đời bị người khác định sẵn, dù có tiền bạc và địa vị, cũng có thể thiếu đi niềm vui thực sự. Chỉ khi có đủ “nội lực”, cô mới dám phá bỏ khuôn khổ, tìm lại tiếng nói của mình.

Với người bình thường, bài học rất đơn giản: Dù ở hoàn cảnh nào, đừng dễ dàng đánh mất suy nghĩ của chính mình. Bởi ý nghĩa cuối cùng của cuộc đời không phải là sống theo kỳ vọng của người khác mà là sống theo cách mình mong muốn.

Theo 163