Nam sinh lớp 8 giành huy chương tại Olympic Trí tuệ nhân tạo quốc tế IAIO

Ban Giám hiệu Trường Newton, thầy cô và gia đình đón Kỳ Nam tại sân bay.

Kỳ thi năm nay diễn ra tại Ljubljana (Slovenia) quy tụ 95 thí sinh đến từ 24 quốc gia và vùng lãnh thổ có thế mạnh về công nghệ. Thí sinh tranh tài ở hai nội dung cá nhân gồm: Phần lý thuyết chuyên sâu về thuật toán, học máy và phần thực hành xây dựng mô hình AI giải quyết các bài toán thực tiễn.

Đây là năm đầu tiên Việt Nam tham dự IAIO với 4 học sinh và đã giành 3 huy chương, gồm 2 Huy chương Bạc của học sinh Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam và 1 Huy chương Đồng của Trường THCS - THPT Newton. Trong đó, Lê Kỳ Nam là thí sinh nhỏ tuổi nhất của đoàn Việt Nam.

Đoàn học sinh Việt Nam tại lễ trao giải cuộc thi.

Trước khi đạt thành tích tại IAIO 2026, Kỳ Nam đã ghi dấu ấn tại nhiều kỳ thi trong nước và quốc tế. Năm 2024, em giành Huy chương Vàng môn Toán tại Olympic Toán và Khoa học quốc tế IMSO. Khi học lớp 7, Nam đoạt giải Nhất vượt cấp môn Tin học cấp thành phố; đồng thời đạt giải Nhất bảng chuyên (vượt cấp) tại Olympic Tin học miền Trung - Tây Nguyên và Tin học trẻ toàn quốc qua nhiều năm. Nền tảng vững chắc về Toán và lập trình là tiền đề để em theo đuổi lĩnh vực trí tuệ nhân tạo từ cuối lớp 7.

Để chuẩn bị cho kỳ thi quốc tế, Nam đã trải qua quá trình tuyển chọn và huấn luyện chuyên sâu cùng đội tuyển quốc gia Việt Nam. Khối lượng kiến thức lớn, yêu cầu tư duy toán học cao cùng khả năng xử lý dữ liệu phức tạp là thử thách không nhỏ với một học sinh còn ở cấp THCS. Tuy nhiên, với tinh thần kỷ luật và đam mê, Nam đã chinh phục được kỳ thi với Huy chương Đồng.

Cô Nguyễn Thúy Hà, giáo viên chủ nhiệm lớp 8I0, nhận xét, Kỳ Nam là học sinh có tư duy logic rất tốt, đặc biệt nổi bật ở khả năng tự học. Thành tích tại IAIO 2026 là kết quả xứng đáng cho sự nỗ lực bền bỉ của em.

Cô Thúy Hà nhấn mạnh, thành tích của nam sinh lớp 8 không chỉ là niềm tự hào của Trường THCS - THPT Newton mà còn cho thấy tiềm năng phát triển mạnh mẽ của học sinh Việt Nam khi bước vào lĩnh vực trí tuệ nhân tạo - ngành khoa học được xem là chìa khóa của kỷ nguyên số. Từ bục nhận huy chương quốc tế, Lê Kỳ Nam đã viết nên câu chuyện đẹp về tinh thần học hỏi, dám thử thách và khát vọng vươn ra thế giới của thế hệ học sinh Việt Nam hôm nay.