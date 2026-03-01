Gần 1,3 vạn học sinh dự Olympic Hóa học và khoa học tự nhiên 2026

Thí sinh được giám thị hướng dẫn nhiệt tình trước khi vào phòng thi.

Kỳ thi do Trường ĐH Sư phạm Hà Nội phối hợp với Hội Hóa học Việt Nam tổ chức, dành cho học sinh từ lớp 6 đến lớp 12 trên cả nước. Theo Ban tổ chức, kỳ thi không giới hạn số lượng đăng ký.

Năm nay, thí sinh tham gia 7 bài thi môn Hóa học/Khoa học tự nhiên tương ứng với từng khối lớp, được tổ chức tại 18 điểm thi thuộc 13 tỉnh, thành phố: Điện Biên, Phú Thọ, Thái Nguyên, Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Ninh Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh, Đà Nẵng, Lâm Đồng, Đắk Lắk và TPHCM. Riêng tại Trường ĐH Sư phạm Hà Nội có hơn 4.500 thí sinh dự thi.

Thí sinh xem lại số báo danh và danh sách phòng thi.

Kỳ thi được tổ chức nhằm cung cấp cái nhìn toàn diện về năng lực khoa học tự nhiên và khả năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn của học sinh phổ thông. Từ đó, góp phần thúc đẩy đổi mới phương pháp dạy – học và kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực trong nhà trường.

Kết quả kỳ thi là căn cứ quan trọng để phát hiện, bồi dưỡng những học sinh có năng khiếu về Hóa học và Khoa học tự nhiên, tạo nguồn học sinh giỏi cho các cơ sở giáo dục, hướng tới đào tạo nhân tài khoa học – công nghệ, đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Giám thị hướng dẫn Quy chế thi cho thí sinh.

Thí sinh dự thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan, làm bài trên Phiếu trả lời trắc nghiệm với 60 câu hỏi trong thời gian 90 phút, thang điểm 100. Nội dung đề thi bám sát Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, đồng thời có phần mở rộng về ứng dụng thực tiễn của Hóa học nhằm đánh giá năng lực vận dụng kiến thức của học sinh. Mỗi khối lớp có một đề thi riêng.

Ở cấp THCS, nội dung tập trung vào mạch “Chất và sự biến đổi của chất” trong môn Khoa học tự nhiên; cấp THPT là môn Hóa học. Cấu trúc đề gồm hai nhóm câu hỏi: 40 câu, mỗi câu đúng được 2 điểm và 20 câu, mỗi câu đúng được 1 điểm.

Dự kiến, Lễ tổng kết và trao giải sẽ diễn ra ngày 29/3/2026.

Thí sinh chăm chú nghe giám thị hướng dẫn.

Sinh viên tình nguyện hướng dẫn người nhà và thí sinh vào khu vực thi.

Hai bố con cùng xem lại sơ đồ khu vực thi, phòng thi.

Giáo viên động viên tinh thần và kiểm tra quân số của trường mình trước khi vào khu vực thi.

Các thí sinh trao đổi, cùng động viên tinh thần trước khi vào phòng thi.

Quyết tâm vượt qua giới hạn của bản thân.

Cô giáo dẫn học sinh vào khu vực thi.