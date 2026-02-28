Top 4 ngôn ngữ ít người học nhưng cơ hội việc làm cao, AI khuyên nên tham khảo ngay

Giữa "rừng" lựa chọn quen thuộc như tiếng Anh, Hàn, Nhật hay Trung, vẫn có những ngôn ngữ không quá phổ biến nhưng lại mở ra cơ hội nghề nghiệp đáng kể. Theo phân tích xu hướng thị trường lao động và quan hệ kinh tế toàn cầu, AI gợi ý 4 ngôn ngữ dưới đây là những lựa chọn đáng tham khảo nếu muốn tạo lợi thế cạnh tranh khác biệt.

1. Tiếng Ả Rập

Tiếng Ả Rập hiện có hơn 400 triệu người sử dụng, trải dài ở khu vực Trung Đông và Bắc Phi - một trong những vùng kinh tế giàu tài nguyên và có tốc độ đầu tư mạnh vào hạ tầng, năng lượng, xây dựng và công nghệ.

Việt Nam những năm gần đây mở rộng hợp tác thương mại với các nước như UAE, Ả Rập Xê Út, Qatar… Tuy nhiên, nhân lực biết tiếng Ả Rập tại Việt Nam vẫn còn khá hạn chế. Điều này khiến những người thông thạo ngôn ngữ này có lợi thế lớn trong các lĩnh vực như xuất nhập khẩu, logistics, ngoại giao, dầu khí và luật quốc tế.

Tuy không quá phổ biến nhưng tiếng Ả rập lại mở ra cơ hội việc làm cực hấp dẫn

2. Tiếng Đức

So với tiếng Hàn hay tiếng Nhật, tiếng Đức không phải lựa chọn phổ biến của học sinh Việt Nam. Tuy nhiên, Đức lại là nền kinh tế lớn nhất châu Âu và nổi tiếng trong các ngành kỹ thuật, cơ khí, công nghệ và y tế.

Nhu cầu hợp tác lao động, du học nghề, điều dưỡng tại Đức ngày càng tăng. Trong khi đó, số người theo học tiếng Đức vẫn chưa nhiều, tạo ra khoảng trống nhân lực đáng kể. Đây là lý do AI đánh giá tiếng Đức là một lựa chọn chiến lược, đặc biệt với những ai định hướng làm việc hoặc học tập tại châu Âu.

3. Tiếng Thái

Không "ồn ào" như tiếng Trung hay tiếng Hàn, nhưng tiếng Thái lại có lợi thế riêng nhờ vị trí địa lý và quan hệ kinh tế trong khối ASEAN. Thái Lan là một trong những đối tác thương mại quan trọng của Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực bán lẻ, du lịch, thực phẩm và sản xuất.

Nhiều tập đoàn Thái đã và đang đầu tư mạnh vào thị trường Việt Nam. Việc thông thạo tiếng Thái có thể mang lại cơ hội trong các công ty khu vực, ngành du lịch khách sạn, thương mại quốc tế và truyền thông xuyên biên giới.

4. Tiếng Bồ Đào Nha

Ít người để ý rằng tiếng Bồ Đào Nha nằm trong top những ngôn ngữ được sử dụng nhiều trên thế giới, với hơn 260 triệu người nói, chủ yếu tại Brazil, Bồ Đào Nha và một số quốc gia châu Phi.

Người biết tiếng Bồ Đào Nha có thể sở hữu lợi thế cạnh tranh ấn tượng

Brazil là nền kinh tế lớn nhất Nam Mỹ, có tiềm năng hợp tác về nông nghiệp, năng lượng và công nghiệp chế biến. Tuy nhiên, nguồn nhân lực biết tiếng Bồ Đào Nha tại Việt Nam còn khá hiếm. Chính sự khan hiếm này lại tạo ra lợi thế cạnh tranh rõ rệt cho những ai đầu tư nghiêm túc vào ngôn ngữ này.

Kết

Việc chọn một ngôn ngữ ít phổ biến không có nghĩa là dễ dàng, nhưng có thể giúp bạn bước vào những thị trường ngách ít cạnh tranh hơn. Khi số lượng người biết ngôn ngữ đó không nhiều, giá trị của bạn trong mắt nhà tuyển dụng có thể tăng lên đáng kể.

Tất nhiên, đây chỉ là gợi ý mang tính tham khảo dựa trên xu hướng kinh tế và nhu cầu nhân lực hiện tại. Dù chọn học ngôn ngữ nào, yếu tố quan trọng nhất vẫn là sự kiên trì, định hướng rõ ràng và khả năng kết hợp ngôn ngữ với một chuyên môn cụ thể. Bởi ngoại ngữ chỉ thực sự phát huy giá trị khi nó đi kèm với kỹ năng nghề nghiệp vững vàng.