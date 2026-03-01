2 nữ sinh lớp 8 bị "bắt" về làm vợ sau Tết

Ngày 28/2, lãnh đạo Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Na Loi (xã Na Loi, tỉnh Nghệ An) xác nhận, 2 nữ sinh của trường vừa bị “bắt” về làm vợ. Hiện nhà trường đang phối hợp với công an xã và chính quyền địa phương vận động 2 nữ sinh lớp 8 trở lại trường học.

Theo đó, 2 nữ sinh lớp 8 gồm em L.H.A. và L.Y.D. (cùng trú bản Nọong Hán, xã Na Loi) được 2 nam thanh niên tổ chức “bắt vợ” đưa về nhà. Sự việc được cho là diễn ra vào ban đêm nên đã không ai kịp phát hiện để can ngăn.

2 nữ sinh lớp 8 ở xã Na Loi đã nghỉ học để kết hôn. (Ảnh: Ngọc Anh).

Lãnh đạo Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Na Loi cho hay, nhà trường đã thường xuyên tuyên truyền, vận động học sinh không tảo hôn. Tuy nhiên tập tục “bắt vợ” vẫn tồn tại ở một số địa bàn vùng cao Nghệ An. “Nói là bắt vợ, nhưng thực chất trước đó các em đã quen biết, có tình cảm với nhau và tự nguyện”, lãnh đạo Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Na Loi nói.

Được biết, sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ, Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Na Loi có hơn 40 học sinh vắng học. Nhà trường đã cắt cử giáo viên đến tận bản nắm bắt nguyên nhân, vận động học sinh trở lại trường. Đến nay chỉ còn 2 nữ sinh L.H.A. và L.Y.D. chưa trở lại trường.

Trao đổi với PV, lãnh đạo xã Na Loi (Nghệ An) cho biết, sau khi nắm bắt sự việc 2 nữ sinh trên địa bàn tảo hôn, chính quyền đã giao Công an xã, các cơ quan đoàn thể, Ban quản lý bản xuống gia đình để nắm bắt thông tin sự việc, đồng thời tuyên truyền các em tiếp tục đến trường đi học. Bên cạnh đó, chính quyền xã, các cơ quan chức năng sẽ vận động tuyên truyền để các em hiểu biết về những tác hại cũng như tránh vi phạm pháp luật qua vụ việc này.