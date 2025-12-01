Nếu được gọi tên những nữ diễn viên có sức bền và sức hút hiếm thấy của màn ảnh Việt chắc chắn không thể bỏ qua cái tên Thanh Hương. Suốt gần một thập kỷ, ở bất kỳ dự án nào cô góp mặt, bộ phim đó đều gây tiếng vang, thậm chí vươn lên top 1 rating toàn quốc.

Từ Người Phán Xử, Sống Chung Với Mẹ Chồng, Quỳnh Búp Bê cho đến Đừng Làm Mẹ Cáu và Cuộc Đời Vẫn Đẹp Sao, dấu chân của Thanh Hương xuất hiện ở hầu hết những cột mốc rực rỡ nhất của truyền hình Việt.

Đối với nhiều khán giả VTV, Người Phán Xử là lần đầu họ bị thuyết phục bởi Thanh Hương người đẹp sắc lạnh nhưng diễn xuất lại đầy tiết chế. Vai Phan Hương cô con gái mạnh mẽ, trung thành và quyết liệt được xem là một trong những nhân vật cá tính nhất phim.

Vai diễn của Thanh Hương trong Người Phán Xử được đánh giá cao

Người Phán Xử một trong những bộ phim có rating trung bình cao nhất lịch sử VFC với 5,42%. Vai diễn không chỉ góp phần tạo nên thành công rating đỉnh cao của dự án mà còn đưa hình ảnh Thanh Hương vào nhóm diễn viên “thiếu vắng sẽ thấy trống”. Vai diễn ấn tượng này đã giúp ghi dấu ấn đậm nét, giành được sự yêu mến của khán giả và đem lại giải Cánh Diều Vàng đầu tiên trong sự nghiệp diễn xuất.

Năm 2017, truyền hình Việt bùng nổ với Sống Chung Với Mẹ Chồng với rating cao chót vót. Bên cạnh bộ ba nhân vật trung tâm, Thanh Hương tiếp tục tạo điểm nhấn bằng một vai phụ nhưng… không phụ. Diễn xuất tự nhiên, duyên dáng và vừa đủ khiến người xem nhớ mặt, nhớ cách cô tạo ra những mảng miếng cảm xúc trong câu chuyện căng thẳng mẹ chồng nàng dâu.

Vai diễn của Thanh Hương trong Sống Chung Với Mẹ Chồng

Trong Sống Chung Với Mẹ Chồng, diễn viên Thanh Hương vào vai Nhu biên tập viên của một tạp chí, đồng thời cũng là đồng nghiệp thân thiết của nữ chính Minh Vân. Là người đã lập gia đình, Nhu thường xuyên đưa ra những lời khuyên cho Minh Vân trong cách ứng xử với mẹ chồng.

Thanh Hương hoá thân vào vai Lan trong Quỳnh Búp Bê

Trong sự nghiệp của Thanh Hương, Quỳnh Búp Bê là cột mốc rực rỡ nhất. Bộ phim không chỉ trở thành hiện tượng truyền hình năm 2018, tạo sóng trên mọi nền tảng, mà còn lập kỷ lục rating lên tới 15%, con số hiếm thấy của phim Việt trong gần một thập kỷ. Hiệu ứng quá lớn khiến tác phẩm dẫn đầu danh sách phim Việt được tìm kiếm nhiều nhất năm do Google Việt Nam công bố.

Ở vai Lan “cave”, Thanh Hương chạm tới tận cùng cảm xúc người xem bằng diễn xuất xuất thần, sự mạnh mẽ bị băm nát bởi số phận, sự tử tế giữa những mảnh đời nhiều góc tối, và sự hy vọng nhỏ nhoi vẫn được cô nắm chặt giữa muôn nỗi đau. Đây cũng là vai diễn giúp tên tuổi Thanh Hương bước sang giai đoạn chín muồi, khẳng định vị thế không thể thiếu của cô trong những năm hoàng kim của phim truyền hình Việt.

Thanh Hương trong Đừng Làm Mẹ Cáu

Tháng 3/2023, bộ phim Đừng Làm Mẹ Cáu có sự tham gia của Thanh Hương trở thành bộ phim có rating cao nhất cả nước. Nhân vật của Thanh Hương tên May, xuất hiện với vai trò là "bạn đồng điệu" của Thêu (nhân vật do Anh Đức thủ vai). Với vai diễn lần này, Thanh Hương lại tiếp tục chứng minh sự đa dạng trong diễn xuất cũng như lựa chọn vai diễn của mình.

Cuộc Đời Vẫn Đẹp Sao lại là 1 tác phẩm thành công của Thanh Hương. Tháng 7/2023, Cuộc Đời Vẫn Đẹp Sao giữ vị trí top đầu với lượng rating 4.6. Trong phim, Thanh Hương vào vai Luyến - nhân vật sinh ra trong gia đình thuần nông, có bố mẹ trọng nam khinh nữ, lấy chồng sớm, theo nhà chồng buôn bán. Chồng Luyến đi biển rồi qua đời, để lại cho cô và mẹ chồng món nợ. Sau 5 năm mưu sinh ở xóm chợ nghèo, cuộc sống vất vả để cày cuốc trả nợ, cô phát hiện chồng mình thực ra chưa chết mà đang sống hạnh phúc, có con với phụ nữ khác.

Tính cách nhân vật Luyến sắc sảo, mạnh mẽ, có phần lươn lẹo, thực dụng nhưng cũng là người trọng tình cảm, sẵn sàng hy sinh vì người thân.

Vai diễn của Thanh Hương trong Cuộc Đời Vẫn Đẹp Sao

Nhìn vào danh sách những bộ phim mà Thanh Hương góp mặt, có thể thấy rõ một điều, bất kỳ tác phẩm nào cô xuất hiện đều có “đời sống” rất mạnh trong lòng công chúng. Một phần vì chọn kịch bản tốt, nhưng phần sâu nhất đến từ nội lực diễn xuất của cô.

Thanh Hương có khả năng biến hóa đa dạng, sắc lạnh, bi kịch, hài hước, đời thường kiểu vai nào cũng có điểm nhấn. Gương mặt đẹp nhưng không bị “đóng khung mỹ nhân”, lối diễn nhiều trải nghiệm, khả năng nắm nhịp cảm xúc tốt và đặc biệt là sự chân thành trong cách hóa thân khiến khán giả tin nhân vật, không phải đang xem một diễn viên diễn.



