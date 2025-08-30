Con gái Thanh Hương 15 tuổi, cao gần 1,7m, nhan sắc xinh đẹp khiến mẹ lo chuyện kén rể

Thanh Hương, sinh năm 1988, ghi dấu ấn với nhiều vai diễn trong các phim truyền hình như Mùa hoa tìm lại, Thương nhớ ở ai, Quỳnh búp bê và Cuộc đời vẫn đẹp sao. Năm 2024, cô nhận giải Cánh Diều Vàng cho Nữ diễn viên xuất sắc thể loại phim truyền hình nhờ vai Luyến trong Cuộc đời vẫn đẹp sao .

Năm 2024, cô kết thúc cuộc hôn nhân kéo dài hơn một thập kỷ với chồng. Trở lại cuộc sống độc thân, Thanh Hương nỗ lực theo đuổi sự nghiệp nghệ thuật. Cô cũng dành nhiều thời gian để quan tâm, chăm sóc cho 2 con gái.

Mới đây, Thanh Hương hiếm hoi đăng ảnh con gái lớn tên Hoàng Minh Phương, năm nay 15 tuổi. Nữ diễn viên tự hào vì con gái mới lớp 10 đã cao 1,7m. Cô mong muốn con gái tập trung vào học hành hơn là bắt đầu yêu đương, hẹn hò. Tuy vậy, "cô Luyến" cũng lo lắng vì với vẻ ngoài xinh đẹp, chiều cao nổi bật của con gái, cô sẽ phải kén rể sớm.

Con gái Thanh Hương 15 tuổi trổ mã xinh xắn cùng chiều cao nổi bật.

Thanh Hương viết: "Con "mẹ Voi" nó phải khác. Nó bảo mẹ yên tâm, con sẽ bảo vệ mẹ. Nhìn ảnh là uy tín, tin được rồi đúng không các bác. Cháu nó năm nay mới lớp 10 mà đã cao gần m7, sau tha hồ kén rể các bác ơi.

Trộm vía giống mẹ, rất chăm thể dục thể thao nâng cao sức khoẻ, ngày nào cũng bóng rổ bóng chuyền. Em nói vui thế thôi chứ tuổi này phải tập trung vào học, yêu đương em cho ăn đòn. Mẹ nó yêu thì được."

Dòng chia sẻ dí dỏm của Thanh Hương về con gái thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả. Nhiều người khen ngợi vẻ ngoài xinh đẹp và chiều cao nổi trội của cô bé Minh Phương. Một số khán giả cho rằng cô bé hoàn toàn có thể tham gia thi các cuộc thi nhan sắc và trở thành một diễn viên khi trưởng thành.

Vẻ ngoài xinh xắn của con gái Thanh Hương.

Con gái lớn của Thanh Hương, Hoàng Minh Phương, 15 tuổi, đã ra dáng thiếu nữ và sở hữu nhiều nét giống mẹ. Bé thứ hai, Hoàng Yến Linh, 13 tuổi. Thanh Hương tiết lộ cả hai con gái đều bộc lộ năng khiếu nghệ thuật giống mẹ, song cô không định hướng ép buộc mà để các con tự do lựa chọn tương lai.

Thanh Hương bên 2 con gái.

Hai bé được rèn tính tự lập, có thể tự lo ăn uống, sinh hoạt và học tập khi vắng bố mẹ. Nữ diễn viên cũng cho biết không đặt nặng chuyện học hành, chỉ can thiệp sát sao khi kết quả sa sút để kịp thời điều chỉnh.

Thanh Hương ngày càng trẻ đẹp hậu ly hôn.

Thanh Hương kết hôn năm 21 tuổi với một doanh nhân hơn cô 10 tuổi. Suốt 15 năm chung sống, nữ diễn viên giữ kín danh tính chồng để bảo vệ sự riêng tư. Tháng 3/2024, cô xác nhận đã ly hôn nhưng không tiết lộ thời điểm cụ thể, chỉ cho biết đã đủ lâu để bình thản đối diện. Hiện hai con gái sống cùng mẹ.



