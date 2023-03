Nữ chính ở phim Hàn có tỷ suất người xem đỉnh nhất hiện tại: Ngoài đời trẻ đẹp ăn đứt trên phim

Baek Jin Hee là nữ diễn viên vừa tái xuất màn ảnh sau 5 năm không có vai diễn chính thức nào (cô chỉ đóng vai khách mời ở một số phim truyền hình). Lần tái xuất này, cô lựa chọn cho mình dòng phim tâm lý gia đình với motif tương đối cũ mang tên The Real Has Come. Dù kịch bản không có gì mới mẻ, vẫn khai thác câu chuyện hợp đồng hôn nhân khá cũ trên sóng truyền hình Hàn nhưng phim vẫn ghi nhận rating 20% ngay từ tập 2. Thành tích này khiến The Real Has Come trở thành phim Hàn có tỷ suất người xem cao nhất hiện tại.



Trong phim, Baek Jin Hee vào vai Oh Yeon Doo, một giáo viên chuyên dạy trực tuyến, bất ngờ nổi tiếng trên mạng xã hội. Cuộc sống đang yên bình cho đến khi Oh Yeon Doo phát hiện ra mình có thai với người yêu cũ. Cô đã quyết định “hợp thức hoá” cái thai bằng một bản hợp đồng hôn nhân với bác sĩ phụ sản Gong Tae Kyung.

Trên phim xuất hiện với “giao diện” tương đối giản dị kèm theo mái tóc ngắn không hợp khuôn mặt khiến Baek Jin Hee trông già đi khá nhiều. Thực tế ở ngoài đời, cô vô cùng trẻ trung, thậm chí còn được khen trông cứ như một nữ sinh dù đã 33 tuổi.

Nhan sắc đời thường của Baek Jin Hee

Baek Jin Hee vào nghề từ năm 2009. Tới năm 2011, cô có cơ hội đóng chính trong sitcom Gia Đình Là Số 1 phần 3. Sau bộ phim này, cô được khán giả quan tâm nhiều hơn cũng được đánh giá cao bởi sở hữu diễn xuất tự nhiên và vẻ ngoài đáng yêu, thanh thuần. Tuy nhiên phải tới bộ phim cổ trang Hoàng Hậu Ki (2013), sự nghiệp của Baek Jin Hee mới thực sự toả sáng hơn bao giờ hết. Vai ác nữ Tanashili trong phim giúp cô bứt phá thành sao lớn. Đáng tiếc sau vai diễn để đời này, Baek Jin Hee lại không tìm được bộ phim giúp mình toả sáng thêm một lần nữa.

Hoàng Hậu Ki

Sau nhiều năm đóng phim mà không thể toả sáng hơn, tới năm 2018, Baek Jin Hee không nhận thêm dự án mới mà chỉ thỉnh thoảng tái xuất trong các vai diễn khách mời. Khán giả chờ quá lâu cho màn tái xuất ở The Real Has Come và trước mặt màn tái xuất của cô đã ít nhiều thành công về mặt tỷ suất người xem.

Ảnh: KBS, Hancinema