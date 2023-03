3 mỹ nhân đóng cả cổ trang lẫn hiện đại ở phim Hàn đầu năm 2023, có cô lột xác quá xuất sắc

Chỉ trong 3 tháng đầu 2023, những cô nàng xinh đẹp này đã thành công thể hiện bản thân ở cả phim cổ trang lẫn hiện đại.



Xinh đẹp, tài năng nhưng Pyo Ye Jin mãi không tìm được chỗ đứng trong sự nghiệp của mình. Đến những tháng đầu năm 2023, độ phủ sóng của cô đã tăng lên đáng kể nhờ việc cùng lúc xuất hiện trong hai bộ phim truyền hình. Ở phim cổ trang Thanh Xuân Nguyệt Đàm, cô đảm nhận vai phụ nhưng còn được chú ý hơn cả nữ chính. Sang tới Taxi Driver 2, bom tấn rating đầu năm của đài SBS, cô đã thăng hạng lên làm nữ chính, có nhiều đất diễn và được yêu thích bởi chemistry tuyệt vời với Lee Je Hoon. Hai vai diễn với hai tạo hình hoàn toàn trái ngược nhưng điểm chung là hai nhân vật này đều có tính cách mạnh mẽ, dũng cảm và rất quyết đoán.

Đảm nhận vai nữ chính ở Thanh Xuân Nguyệt Đàm, bên cạnh nữ phụ Pyo Ye Jin, là Jeon So Nee. Tuy màn thể hiện chưa đủ để gây ấn tượng với khán giả nhưng không thể phủ nhận việc Jeon So Nee rất xinh đẹp trong tạo hình cổ trang. Sang tới phim điện ảnh Soulmate (Tri Kỷ), Jeon So Nee lại hoá thân thành cô nữ sinh cấp ba thanh thuần, xinh đẹp, sau đó là thành một người phụ nữ trải qua nhiều biến động cuộc đời. So với Thanh Xuân Nguyệt Đàm, vai diễn hiện đại có phần phù hợp với Jeon So Nee hơn.

Nói đến những tân binh toả sáng nhất phim Hàn đầu 2023 thì chắc chắn không thể bỏ qua Shin Ye Eun. Tương tự hai cái tên kể trên, Shin Ye Eun cũng có cho mình hai bộ phim thuộc hai thể loại khác nhau. Đặc biệt cô còn xuất sắc đảm nhận hai hình tượng trái ngược hoàn toàn. Khi là một nữ sinh phách lối, tàn độc, lấy việc hành hạ bạn bè ra làm thú vui ở The Glory, lúc lại là cô gái hoạt bát, tươi vui ở Nhà Nghỉ Lãng Mạn Bí Mật (The Secret Romantic Guesthouse). Hơn hết, dù ở hình tượng, tạo hình nào thì Shin Ye Eun cũng vô cùng xinh đẹp với điểm nhấn là nụ cười đặc trưng của mình.

Nguồn ảnh: Netflix, tvN, SBS