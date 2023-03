Quá nhiều người khốn khổ vì bê bối Yoo Ah In dùng chất cấm: Một ông lớn đứng trước nguy cơ xoá sổ 2 dự án phim

Đã một khoảng thời gian dài từ ngày nam diễn viên Yoo Ah In vướng phải bê bối sử dụng chất cấm, anh cũng đã chính thức trải qua một phiên điều trần với cảnh sát. Cho đến nay, khán giả vẫn hồi hộp dõi theo vụ bê bối chấn động này, để xem kết luận cuối cùng của cảnh sát là gì. Và không chỉ khán giả mà còn quá nhiều người trong giới làm phim cũng đang hồi hộp chờ đợi để biết tương lai của chính mình sẽ đi về đâu.



Yoo Ah In tại phiên điều trần của cảnh sát (Ảnh: Naver)

Ông lớn Netflix lao đao với ba dự án lớn

"Người" chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trước bê bối của Yoo Ah In có lẽ chính là Netflix. Sở dĩ nói vậy là bởi mấy năm gần đây, Netflix rót không ít tiền để làm phim chung với "ảnh đế" họ Yoo. Và cho đến thời điểm hiện tại, có tới hai dự án phim đã quay xong, chỉ còn chờ ngày lên sóng. Gần đây nhất, ông lớn này đã công bố hoãn ngày công chiếu của dự án là The Match mà Yoo Ah In đóng chính bên cạnh Lee Byung Hun. Thông báo được Netflix đưa ra sau khi nam diễn viên xuất hiện tại văn phòng Mapo-gu của Cơ quan Cảnh sát Thủ đô Seoul vào thứ Hai vừa qua để tham gia phiên điều trần chính thức.

Hình ảnh chính thức duy nhất từ bộ phim The Match cho đến thời điểm hiện tại (Ảnh: Neflix)

Thêm vào đó một loạt phim gốc khác của Netflix có Yoo Ah In tham gia là Goodbye Earth cũng sẽ được điều chỉnh ngày phát hành. Đến hiện tại có thể thấy Netflix vẫn đang "nín thở chờ đợi" phán quyết chính thức từ cảnh sát, vẫn còn kỳ vọng vào Yoo Ah In khi chỉ tuyên bố hoãn chiếu chứ không huỷ dự án.

Goodbye Earth (Ảnh: Netflix)

Với hai bộ phim đã quay xong, Netflix kiên nhẫn chờ đợi kết luận cuối cùng của cảnh sát nhưng riêng với bộ phim Hellbound 2, ông lớn này nhanh chóng quyết định tìm một nam chính khác thay thế Yoo Ah In. Đây cũng là điều nên làm bởi lịch trình quay phim của ekip đã được định sẵn, không thể tiếp tục trì hoãn để chờ đợi bởi điều này là quá mạo hiểm.

Yoo Ah In ở Hellbound 1 (Ảnh: Netflix)

Một đạo diễn quá lâu mới tái xuất nhưng đứng trước nguy cơ mất trắng đứa con tinh thần

Ngoài các dự án hợp tác với Netflix thì lẽ ra sắp tới Yoo Ah In còn tái xuất với phim chiếu rạp mang tên Hi.5. Đây là bộ phim rất được mong đợi, đánh dấu tác phẩm mới đầu tiên của đạo diễn Kang Hyeong Cheol sau 5 năm vắng bóng. Tuy nhiên rất có thể bộ phim này sẽ không được ra mắt và không biết phải chờ thêm bao nhiêu lâu nữa, đạo diễn Kang mới có thể tái xuất. Được biết Hi.5 lấy bối cảnh những năm 1970, có Ra Mi Ran và Ahn Jae Hong đóng chính, kể câu chuyện về những nữ thợ lặn sống ở một ngôi làng yên bình bên bờ biển. Họ bất ngờ có được siêu năng lực chỉ sau một đêm khiến cuộc sống hoàn toàn đảo lộn.

Yoo Ah In và đàn chị Ra Mi Ran (Ảnh: Naver)

Và công sức của quá nhiều bạn diễn

Nếu Yoo Ah In thật sự bị kết tội thì những dự án phim mà anh tham gia khó lòng có thể công chiếu. Chính bởi vậy, không ít bạn diễn cũng đứng trước nguy cơ mất đi dự án tâm đắc của mình hoặc phải bỏ công sức để quay phim thêm một lần nữa, với một nam chính mới.

Ở thời điểm nhạy cảm này, chỉ có một vài bạn diễn, chủ yếu là các diễn viên phụ dám lên tiếng về vấn đề của Yoo Ah In. Kim Young Woong, một diễn viên phụ trong Goodbye Earth, đã viết trên trang cá nhân những dòng chữ khiến người đọc phải trăn trở:

"Tất cả những cuộc điện thoại vui vẻ về việc casting và kỷ niệm về các cảnh quay đầu tiên khiến trái tim tôi rung động đều sắp trở thành hư vô. Nếu việc phát hành tác phẩm trở nên khó khăn do hành vi sai trái của anh ta. Nếu tội ác của anh ta là có thật, anh ta chắc chắn phải chịu sự lên án. Không có ý chỉ trích hay bênh vực. Tuy nhiên, tôi chỉ thất vọng vì Goodbye Earth, sắp được phát hành sau tất cả những nỗ lực và hy sinh của nhiều người, có thể sẽ không có ngày được ra mắt."

Diễn viên Kim Young Woong (Ảnh: Naver)

Hay nam diễn viên Moon Jung Hee của The Match cũng đau lòng khi nghĩ về tương lai của dự án. Anh chia sẻ: "Đó là sự kết hợp của nỗi buồn và sự tiếc nuối. Tôi thực sự muốn xem bộ phim The Match…". Bên dưới bài đăng này, một diễn viên khác của The Match là Hyun Bong Sik cũng thể hiện cảm xúc, cho rằng mình đang thực sự rất buồn.

Liệu sau tất cả, số phận, tương lai của Yoo Ah In, The Match, Goodbye Earth và cả Hi.5 rồi sẽ ra sao? Đành tiếp tục chờ đợi câu trả lời chính thức.

(Ảnh: Naver)

Tổng hợp