Sau 4 năm im hơi lặng tiếng, cuối cùng “thiên tài âm nhạc” nổi danh ở tuổi 13 - Lorde cũng chính thức tái xuất. Vừa qua, Lorde tung bài hát mới What Was That?, lập tức càn quét các nền tảng streaming. Màn comeback của Lorde còn viral bởi khoảnh khắc khó đỡ, khi cô nàng tập hợp fan ở công viên để quảng bá bài hát mới. Quên bản thân nổi tiếng, Lorde không lường trước được việc rất nhiều người hâm mộ sẽ đến, đám đông lên đến hàng nghìn người. Sự kiện họp fan của Lorde bị cảnh sát dẹp vì chưa xin phép, sau đó nữ ca sĩ phải “chữa cháy”, làm mọi người chờ tận 3 tiếng.

What Was That? chưa hết hot thì Lorde khởi động luôn era mới - album phòng thu thứ 4 trong sự nghiệp Virgin. Đây cũng là full album đầu tiên của Lorde sau 4 năm kể từ Solar Power. Để đánh dấu cột mốc này, nữ ca sĩ tung bìa album và loạt ảnh mới của bản thân. Đúng với cái tên Virgin, Lorde tái xuất cùng hình ảnh nguyên sơ, tôn vẻ đẹp bản nguyên của mình. Bìa album chính thức theo concept ảnh phim X-quang, hình ảnh dây khoá kéo hững hờ như chực chờ phơi bày nhiều vấn đề nội tại của Lorde.



Điểm gây sốc nhất chính là loạt ảnh được cho là nhá hàng album Virgin bản deluxe đang bị lan truyền. Loạt bức ảnh phim X-quang phô bày những dị vật bên trong cơ thể người được Lorde dùng để thả hint cho sự trần trụi trong album của mình. Có bức ảnh gây hiểu lầm là cảnh 19+ khiến dân tình “nhăn mặt”. Nhiều người không dám nhìn thẳng vì quá phản cảm.

Loạt ảnh này gây tranh luận trái chiều. Người ủng hộ Lorde và sự táo bạo của cô. Nhưng một bộ phận khán giả bày tỏ sự lo ngại. Nhiều người chỉ trích Lorde và đội ngũ marketing chiêu trò gây sốc, lập lờ hình ảnh đánh tráo khái niệm để lại nhiều mối lo ngại cho khán giả chưa đủ tuổi. Âm nhạc táo bạo đến đâu cũng phải có giới hạn trong việc thể hiện thông điệp.

Nhất là khi, Lorde là một tên tuổi lớn, có hãng đĩa quốc tế chống lưng đằng sau. Vì điều này, Lorde đang gây tranh cãi lớn về việc có hay không quảng bá album phản cảm. Chắc chắn 1 điều rằng, bản deluxe của album Virgin sẽ bị giới hạn kiểm duyệt. Tuy nhiên, thực tế đến nay Lorde chưa công bố bất kỳ hình ảnh nào ngoài bìa album chính thức. Loạt ảnh “sốc óc” kể trên chỉ là 1 trò đùa tai quái, gây hiểu lầm diện rộng.