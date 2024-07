Vào năm 2008, Ngô Kiến Huy chính thức bắt đầu sự nghiệp ca hát của mình bằng việc ra mắt MV Mưa Sao Băng. Chỉ với ca khúc này, tên tuổi của Ngô Kiến Huy nhanh chóng được giới trẻ yêu thích và giúp nam ca sĩ đánh chiếm hàng loạt BXH lẫn sân khấu lớn nhỏ lúc bấy giờ.

MV Mưa Sao Băng - Ngô Kiến Huy

Trong MV, Ngô Kiến Huy đóng cặp cùng nữ diễn viên kiêm ca sĩ Trương Quỳnh Anh, lúc đó đang là học viên chung công ty với nam ca sĩ. Bên cạnh Ngô Kiến Huy, Mưa Sao Băng còn có sự xuất hiện của một giọng nữ khiến nhiều người lầm tưởng Trương Quỳnh Anh đã thể hiện phân đoạn ấn tượng này.

Tuy nhiên, sự thật thì giọng nữ trong Mưa Sao Băng không phải của Trương Quỳnh Anh mà do Khởi My thể hiện. Trong một buổi livestream vào năm 2021, Khởi My từng tiết lộ về việc góp giọng trong bản hit này của Ngô Kiến Huy.

Và không chỉ có Mưa Sao Băng, Khởi My cũng từng hát chung với Ngô Kiến Huy ca khúc Giả Vờ Yêu mà nhiều người từng nghĩ do nữ chính lúc đó là Sam thể hiện. Chia sẻ của nữ ca sĩ khiến người hâm mộ rất thích thú, bởi ở thời điểm các ca khúc này được phát hành, giọng hát của Khởi My vẫn còn mộc mạc nên khá khác lạ so với hiện tại, dẫn đến việc nhiều khán giả đã không nhận ra đó là Khởi My.

Giao diện là Trương Quỳnh Anh...

... nhưng giọng hát là của Khởi My

Nữ ca sĩ 2 lần đạt Quán quân và loạt kỷ lục nhạc Việt

Ở thời điểm góp giọng cùng Ngô Kiến Huy trong Mưa Sao Băng, cô bé Khởi My khi đó 18 tuổi chỉ mới cùng mẹ vào TP.HCM lập nghiệp được 1 năm. Năm 2007, cô đạt giải Nhất cuộc thi Tiếng Ca Học Đường, từ đó mở ra nhiều cơ hội tiến vào showbiz. Nữ ca sĩ ghi dấu trong lòng khán giả bởi loạt hit đình đám như Vì Sao, Người Yêu Cũ, Khóc Đêm... Sau đó, cô tiếp tục trở thành Quán quân Gương Mặt Thân Quen mùa đầu tiên vào năm 2013.

Khởi My giành giải Nhất Tiếng Ca Học Đường 2007...

... và là Quán quân Gương Mặt Thân Quen

Tận dụng sức nóng của Gương Mặt Thân Quen, Khởi My cho ra mắt series phim ngắn Gửi Cho Anh được đón nhận nồng nhiệt và giúp cô đạt nhiều kỷ lục hiếm có ở thời điểm đó. Khoảng những năm 2013-2014, với các ca sĩ tại Việt Nam, việc sở hữu MV đạt 1 triệu view là một điều khá khó khăn và không phải sản phẩm nào cũng chạm tới được thành tích đó.

Tuy nhiên, các MV của Khởi My lại gây ấn tượng với những con số 4 triệu, 9 triệu hay thậm chí là 13 triệu lượt xem (phim ngắn Gửi Cho Anh 2). Đây quả là một thành tích đáng gờm mà nhiều ca sĩ hàng đầu khác cũng mong ước ở thời điểm đó. Bên cạnh việc ca hát, Khởi My còn thử sức với vai trò MC vô cùng thành công.

Việc 1 bộ phim ngắn gần 50 phút có lượt xem ấn tượng như thế này thì khó ai có thể làm được ở thời điểm 10 năm về trước

Ngoài lượt view khủng trên YouTube, Khởi My cũng từng vượt mặt Sơn Tùng M-TP, là gương mặt dẫn đầu trong top những sao Việt có lượng fan theo dõi nhiều nhất trên Facebook. Fanpage của cô hiện đang có hơn 11 triệu lượt theo dõi ở hiện tại.

Khởi My từng là sao Việt có lượng follow cao nhất trên Facebook

Lí giải cho sức hút của Khởi My ở thời điểm đó, nguyên nhân lớn nhất có lẽ là do lượng người hâm mộ nữ ca sĩ khá lớn và ở phạm vi rộng. Được biết, dù không quá nổi bật trên thị trường âm nhạc nhưng khán giả ở các tỉnh lẻ rất thích cô bởi dòng nhạc dễ nghe, phong cách đáng yêu và gần gũi. Những vị khán giả này không "phủ sóng" trên mạng xã hội, cũng ít thể hiện tiếng nói trên các trang tin, diễn đàn, do đó cách duy nhất có thể nhận biết chính là qua lượt xem các sản phẩm liên quan đến Khởi My.

Tạm gác lại sự nghiệp âm nhạc sau khi kết hôn, chuyển hướng làm streamer

Bên cạnh sự nghiệp âm nhạc, Khởi My còn khiến khán giả ngưỡng mộ với chuyện tình cùng ông xã kém tuổi Kelvin Khánh. Khởi My và Kelvin Khánh quen nhau qua series phim ngắn Gửi Cho Anh. Sau loạt sản phẩm này, cặp đôi tìm hiểu và công khai hẹn hò năm 2014. Năm 2017, hai người chính thức về chung một nhà bằng một đám cưới với lời chúc phúc của gia đình, người thân họ hàng cũng như khán giả.

Khởi My nên duyên với Kelvin Khánh qua lần đóng chung phim ngắn

Cả 2 làm đám cưới năm 2017

Hồi tháng 6/2020, trong một buổi gặp gỡ người hâm mộ, cặp đôi từng chia sẻ, họ không muốn sinh con. Lúc đó, Kelvin Khánh nói: "Khánh và My đã thống nhất, không sinh con mà sẽ sống với nhau như vậy đến già. Cuộc sống hai người hiện tại đang rất vui. Cho nên cứ sống với nhau như vậy, đến một thời điểm nào đó, thấy cần có con thì cả hai sẽ tính tiếp".

Vài năm đầu sau đám cưới, Khởi My vẫn năng nổ với các hoạt động nghệ thuật, riêng Kelvin Khánh lại quyết định tạm dừng hoạt động ca hát. Cả hai sống trong một căn penthouse và dành phần lớn thời gian bên nhau, cùng đi du lịch.

Hai vợ chồng Khởi My không còn tham gia các hoạt động showbiz nhiều như trước mà dành thời gian tận hưởng cuộc sống cá nhân

Khi sự nghiệp đang trên đà thăng tiến, Khởi My lại bỗng nhiên ít hoạt động. Giọng ca Vì Sao không ngần ngại bộc bạch rằng cảm thấy không còn phù hợp với môi trường showbiz: "Không phải Khởi My rời showbiz mà là khi mà mình làm nghề đến một thời gian nhất định thì bắt đầu nhận ra rằng là sẽ có những bạn thuộc top sau rất giỏi và mình không còn phù hợp nữa. Hát thì hát thôi chứ mình không còn cố gắng đu theo để tạo hit hoặc là làm một cái gì đó vượt qua sức của mình".

Những năm gần đây, Khởi My dành nhiều thời gian cho công việc streamer và giao lưu cùng khán giả theo dõi các buổi live của mình. Cô vẫn đi hát khi nhận được lời mời nhưng không "bon chen" để tạo hit như trước.

Khởi My chuyển hướng làm streamer

Năm 2023, Khởi My đánh dấu sự trở lại trên sóng truyền hình khi tham gia Ca Sĩ Mặt Nạ mùa 2 với mascot Cừu Bông. Với chất giọng đặc trưng khó lẫn đi đâu được, nữ ca sĩ đã buộc phải lộ diện sau vài vòng thi đầu tiên. Nhiều người cho rằng việc tham gia chương trình này sẽ là bước đệm để Khởi My trở lại showbiz và sau đó, cô cũng ra mắt sản phẩm mới cũng như đi diễn 1 vài nơi rồi lại tiếp tục lui về phía sau để làm những gì mà mình yêu thích.

Khởi My lộ diện hát Người Yêu Cũ khiến Bảo Anh bật khóc

Khởi My tái ngộ Ngô Kiến Huy ở Ca Sĩ Mặt Nạ

Cô cũng dần trở lại các sân khấu âm nhạc nhiều hơn

Nữ ca sĩ không còn quá bon chen tìm chỗ đứng trong showbiz và tận hưởng những gì mình muốn

Có lẽ đối với Khởi My, việc bon chen trong showbiz không còn quá quan trọng như những gì mà cô từng chia sẻ cách đây vài năm!