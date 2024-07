Việc một idol debut nhiều lần có lẽ không còn quá xa lạ ở Kpop. Một vài cái tên nằm trong danh sách này có thể kể đến như: Taeyeon ra mắt với SNSD rồi tham gia nhiều dự án như TaeTiSeo - Oh! GG - Got the Beat và cả hoạt động solo, HyunA debut cùng Wonder Girls rồi tham gia 4Minute - Trouble Maker - Triple H - HyunA&DAWN và cả solo...

Tuy nhiên, có một nữ idol dù đã 29 tuổi nhưng vẫn quyết tâm debut lần thứ 6 để tìm kiếm cơ hội trụ vững ở showbiz. Ở mùa giải đầu tiên của series Produce 101 vào năm 2016, Kim So Hee khi đó mới 21 tuổi (sinh năm 1995) cũng xuất hiện trong danh sách thí sinh. Dù đi đến vòng chung kết nhưng nữ idol hụt suất debut cùng I.O.I khi chỉ đứng hạng 15. Sau đó, cô gia nhập nhóm nhạc dự án C.I.V.A.

Kim So Hee tham gia Produce 101 khi 21 tuổi

Cũng trong năm 2016, So Hee trở thành thành viên chính thức của I.B.I - nhóm nhạc tách ra từ Produce 101 dành cho những thí sinh không lọt top 11. Tuy nhiên, cả C.I.V.A và I.B.I đều tan rã chỉ trong thời gian ngắn.

1 năm sau, So Hee tham gia show thực tế và debut cùng nhóm nhạc dự án Girls Next Door bên cạnh Seulgi (Red Velvet) và Moonbyul (MAMAMOO). Ngoài ra, So Hee còn chính thức ra mắt solo vào tháng 11/2017 cùng mini album The Fillette.

Một số nhóm nhạc dự án mà Kim So Hee từng làm thành viên

Cô cũng từng debut solo

Sau khi rời công ty chủ quản vào năm 2019, nữ idol ký hợp đồng với công ty n.CH Entertainment và hoạt động cùng nhóm nhạc NATURE nhưng nhóm nhạc này cũng vừa thông báo tan rã vào tháng 4/2024.

Nhóm nhạc NATURE mà So Hee làm thành viên cũng vừa tan rã vào tháng 4/2024

Trước khi NATURA tan rã, So Hee đã tham gia chương trình TROT GIRLS JAPAN nhưng vì 1 số lý do mà cô không thể xuất hiện ở phiên bản Korea VS Japan Trot. Dù vậy, cơ hội tiếp tục mở ra khi So Hee cùng Kanou Miyu, một thí sinh của TROT GIRLS JAPAN quyết định lập nên cặp song ca Atlantis Kitsune dưới trướng n.CH sẽ ra mắt trong tháng 8/2024.

Ở tuổi 29, nữ idol tái debut khi tham gia cặp đôi nhạc Trot

Có thể nói, dù sự nghiệp còn khá lận đận nhưng Kim So Hee chưa bao giờ dâp tắt ngọn lửa đam mê trong mình khi cô liên tục tìm kiếm cơ hội đứng vững ở showbiz. Ở tuổi 29, nữ idol tiếp tục thử thách thêm 1 lần nữa và hi vọng lần này cô sẽ gặt hái được thành công!